Лапорта о переизбрании на пост главы «Барсы»: «Это придаст столько сил, что нас ничто не остановит»
Лапорта выступил после своего переизбрания на пост президента «Барселоны».
«Я благодарен этому замечательному клубу, где члены по-прежнему голосуют за избрание президента – это уникальное явление в мире. Особая благодарность всем членам, проголосовавшим на этом празднике гражданской гордости и духа «Барселоны».
Члены клуба проголосовали за предложение о единстве, а не о конфронтации. Это одобрение того, что мы делаем – завершение реконструкции «Камп Ноу» и проекта Espai Barça.
Спасибо всем за участие. Этот потрясающий результат придаст нам столько сил, что нас ничто не остановит. Мы продолжим защищать «Барселону» вопреки всему», – сказал Лапорта.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Mundo Deportivo
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
К Лапорте можно относиться по-разному, но на деле адекватнее его в ближайшее время точно никого не будет
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Где об этом можно почитать?
Барсу спасает сильная академия. Наверное самая сильная из топов, поставляет игроков реально пачками, плюс умение Флика строить командный футбол из того, что есть. Трудно себе представить любой другой топ, который столкнулся бы с такими финансовым проблемами и не то, что остался на плаву, но уверенно конкурировал не имея денег на трансферы.
Лапорта это Барселона . Дальше только лучше .
Вчера я его чисто случайно встретил возле Камп Ноу, получилось сфоткаться, супер простой дядька!
