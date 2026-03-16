Лапорта о переизбрании на пост главы «Барсы»: «Это придаст столько сил, что нас ничто не остановит»

Жоан Лапорта выступил после своего переизбрания на пост президента клуба.

«Я благодарен этому замечательному клубу, где члены по-прежнему голосуют за избрание президента – это уникальное явление в мире. Особая благодарность всем членам, проголосовавшим на этом празднике гражданской гордости и духа «Барселоны».

Члены клуба проголосовали за предложение о единстве, а не о конфронтации. Это одобрение того, что мы делаем – завершение реконструкции «Камп Ноу» и проекта Espai Barça.

Спасибо всем за участие. Этот потрясающий результат придаст нам столько сил, что нас ничто не остановит. Мы продолжим защищать «Барселону» вопреки всему», – сказал Лапорта.