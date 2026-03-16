Проигравший выборы Фонт поздравил Лапорту с переизбранием на пост президента «Барсы»: «Принимаем итоги голосования. Я продолжу отстаивать свою позицию»

Фонт поздравил Лапорту с победой на выборах президента «Барселоны».

Кандидат на пост президента «Барселоны» Виктор Фонт поздравил Жоана Лапорту с победой на выборах .

Фонт поздравил соперника, а затем обнял Лапорту. На момент публикации новости и высказываний Фонта были подсчитаны не все бюллетени, но Фонт уже математически не может догнать Лапорту.

«Результат оказался не таким, как мы ожидали, и мы расстроены, потому что наши ожидания и надежды были очень высокими – жаль, что все сложилось так. Но мы принимаем итоги голосования и поздравляем избранного президента Жоана Лапорту и весь совет директоров.

Посмотрим, что будет дальше, но какую бы роль мне ни отвела судьба, я продолжу отстаивать свою позицию», – заявил Фонт.