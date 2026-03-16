  • Проигравший выборы Фонт поздравил Лапорту с переизбранием на пост президента «Барсы»: «Принимаем итоги голосования. Я продолжу отстаивать свою позицию»
Фонт поздравил соперника, а затем обнял Лапорту. На момент публикации новости и высказываний Фонта были подсчитаны не все бюллетени, но Фонт уже математически не может догнать Лапорту.

«Результат оказался не таким, как мы ожидали, и мы расстроены, потому что наши ожидания и надежды были очень высокими – жаль, что все сложилось так. Но мы принимаем итоги голосования и поздравляем избранного президента Жоана Лапорту и весь совет директоров.

Посмотрим, что будет дальше, но какую бы роль мне ни отвела судьба, я продолжу отстаивать свою позицию», – заявил Фонт. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Барселоны»
Фонт удивил в плохом смысле. Разговоры про Холланда, возвращение Месси на пару лет, чтобы якобы привести в порядок финансы - это всё выглядело мягко говоря неразумно. Если твой финансовый план основывается на возвращении на пару лет легенды клуба, в ущерб спортивным результатам, то это так себе план. Вдобавок, в долгосрочной перед имеет смысл раскручивать того же Ямаля как звезду, нежели опираться на прошлое
Так ведь популист, очевидно же
Больше наверное пришлось не подуше лично мне то что они Хави атянули
Если по справедливости то Лапорта по-тихоньку выводит Барсу из кризиса, благо можно обойтись и без больших подписаний, академия работает достаточно качественно
только долги с 2021го увеличились в 2.5 раза))
Фонт сказал про 2.5 раза, а "гении" бросились повторять.
До Лапорты долг у Барсы был уже в 1 млрд, причем это со стадионом, который давно требовал реконструкции. Лапорте пришлось взять 1.5 млрд кредита на реконструкцию стадиона и на реструктуризацию прошлых долгов. Что ему ещё было делать? Реконструкцию стадиона и так откладывали лет 10 и он чуть ли не в аварийном состоянии был уже, расходы в клубе и так во всю сокращали, включая расходы на такси для детей из академии. Так и получилось, что долги стали в 2.5 млрд, но там выплаты за кредит начинаются только после полного введения в строй стадиона и они растянуты на 20+ лет. Лапорте есть за что предъявлять, но не за долги, в которых его вины нет вообще.
Лапорту должен будет заменить Пике:)
А Хави интересно поздравил Лапорту?
Где то заплакал одинокий Хави который сжёг все мосты
