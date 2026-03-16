Проигравший выборы Фонт поздравил Лапорту с переизбранием на пост президента «Барсы»: «Принимаем итоги голосования. Я продолжу отстаивать свою позицию»
Кандидат на пост президента «Барселоны» Виктор Фонт поздравил Жоана Лапорту с победой на выборах.
Фонт поздравил соперника, а затем обнял Лапорту. На момент публикации новости и высказываний Фонта были подсчитаны не все бюллетени, но Фонт уже математически не может догнать Лапорту.
«Результат оказался не таким, как мы ожидали, и мы расстроены, потому что наши ожидания и надежды были очень высокими – жаль, что все сложилось так. Но мы принимаем итоги голосования и поздравляем избранного президента Жоана Лапорту и весь совет директоров.
Посмотрим, что будет дальше, но какую бы роль мне ни отвела судьба, я продолжу отстаивать свою позицию», – заявил Фонт.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Барселоны»
До Лапорты долг у Барсы был уже в 1 млрд, причем это со стадионом, который давно требовал реконструкции. Лапорте пришлось взять 1.5 млрд кредита на реконструкцию стадиона и на реструктуризацию прошлых долгов. Что ему ещё было делать? Реконструкцию стадиона и так откладывали лет 10 и он чуть ли не в аварийном состоянии был уже, расходы в клубе и так во всю сокращали, включая расходы на такси для детей из академии. Так и получилось, что долги стали в 2.5 млрд, но там выплаты за кредит начинаются только после полного введения в строй стадиона и они растянуты на 20+ лет. Лапорте есть за что предъявлять, но не за долги, в которых его вины нет вообще.