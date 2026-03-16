  • Эшли Коул возглавил «Чезену» из Серии B, контракт – до конца сезона с опцией продления
Эшли Коул стал главным тренером «Чезены» из Серии B.

«Чезена» объявила о назначении Эшли Коула на пост главного тренера. Контракт рассчитан до 30 июня 2026 года с опцией продления.

«За пятнадцать сезонов, проведенных в составе «Арсенала» и «Челси», он завоевал 14 национальных трофеев, трижды выиграв Премьер-лигу и семь раз – Кубок Англии. На европейской арене он выиграл оба главных континентальных трофея, став победителем как Лиги чемпионов УЕФА, так и Лиги Европы УЕФА – оба раза в футболке «Челси».

После выступлений за «Рому» и «Лос-Анджелес Гэлакси» в 2019 году Коул завершил игровую карьеру и сразу же решил встать на тренерский путь, сделав первые шаги в академии «Челси».

В 2021 году он вошел в тренерский штаб молодежной сборной Англии (до 21 года), а в период с 2022 по 2023 год приобрел важный опыт в качестве ассистента главного тренера: сначала у Фрэнка Лэмпарда в «Эвертоне» и «Челси», а затем у Уэйна Руни в «Бирмингем Сити». Позже Коул вернулся в структуру Футбольной ассоциации, а затем занимал пост ассистента главного тренера в сборной Англии.

Вся семья «Чезены» рада приветствовать Эшли Коула у руля первой команды и желает ему и его штабу удачи», – говорится в заявлении клуба. 

На данный момент «Чезена» занимает 8-е место в турнирной таблице Серии B, набрав 40 очков после 30 туров. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Чезены»
Вот так и надо начинать, а не ждать, пока кто то позвонит из топ клуба.
Ответ Дмитрий
В первую очередь, вот так нужно начинать. Через ассистента, далее по низшим лигам или молодежкам.
Первый раз будет рулить сам, удачи !
Футбольный человек.
Наверное связи везде и корочку тренерскую получил.
В среднем наш футбольный диктант пишут на «4». Сможете лучше?
вчера, 14:00Тесты и игры
Кин о тренере «МЮ» на фоне результатов Кэррика: «Есть варианты получше – Симеоне, Энрике, Тухель. Майкл проделал хорошую работу, но нужен опытный специалист в плане трофеев»
4 минуты назад
Бернарду о матче с «Реалом» после 0:3: «Ман Сити» будет бороться до конца. Футбол научил нас, что может произойти всякое»
18 минут назад
Мостовой про Талалаева: «Я бы посильнее Челестини взорвался. Андрея надо дисквалифицировать на 2-3 матча. Зачинщиком потасовки был именно тренер «Балтики»
21 минуту назад
Пеп перед «Реалом»: «Ман Сити» нужно провести идеальный матч, но мы не собираемся их удивлять. Было бы прекрасно забить 3 гола за 20 минут, но не все так просто»
31 минуту назад
«Челси» получил штраф 10,75 млн фунтов и условный запрет на трансферы за нарушения регламента об агентах, работе с посредниками и инвестициях при Абрамовиче
33 минуты назад
Лапорта о Месси: «Двери «Барсы» для Лео открыты, если он захочет приумножать ее величие. Он будет связан с клубом так, как захочет»
45 минут назад
Быстров про Талалаева: «Я полностью на его стороне, а Кармо пусть валит в свою страну, где можно толкать тренеров. Челестини должен быть наказан! В ринге победа будет за Андреем»
46 минут назад
Черданцев о «Спартаке» против «Зенита»: «Сетовать на судейство при нуле ударов в створ – последнее дело, не арбитр мешает бить по воротам. Пусть ЭСК оценит работу Карасева»
сегодня, 12:55
Юрист об обвинении Секача в убийстве: «Вплоть до пожизненного, если не признают душевнобольным. Сломан сейф, убит человек – лет 20-30 точно. Признание вины сильно не поможет»
сегодня, 12:22
КДК рассмотрит удаления Талалаева и Челестини, оскорбительные скандирования фанатов «Зенита» и «Спартака» и неспортивное поведение игрока «Динамо» Рубенса
сегодня, 12:11
Круговой о трех поражениях ЦСКА после рестарта РПЛ: «Нужно прийти в себя, мы не имеем права столько проигрывать. Не хочу отмалчиваться, но мыслей, как это объяснить, нет»
сегодня, 12:41
Павлюченко о желании Дзюбы вернуться в «Спартак»: «Артем знает, что это великий клуб! Сегодня некоторые игроки этому величию не соответствуют, но они в этом не виноваты»
сегодня, 12:30
Мем тура в АПЛ – Игор Тудор перепутал Арне Слота с лысым мужчиной из штаба «Тоттенхэма»
сегодня, 12:11ВидеоСпортс"
Обвиненный в убийстве игрок «Урала-2» Секач перестанет получат зарплату, заявил Иванов: «Сейчас его нет на работе, поставим ему «минусы»
сегодня, 11:37
«РБ Лейпциг» подписал Райтца за 20+3 млн евро. Вице-капитан «Боруссии» Менхенгладбах присоединится к команде летом
сегодня, 10:49
Матч «Ман Сити» – «Реал» в ЛЧ будет судить Тюрпен, игру «Челси» и «ПСЖ» – Винчич, «Барселоны» и «Ньюкасла» – Летексье
сегодня, 10:11
«Зенит» представил обновленный состав женской команды в перерыве матча со «Спартаком»
сегодня, 09:10Фото
Экс-арбитр Итурральде согласен с обоими пенальти «Барсы»: «Соу задел Канселу бедром – это прием из регби. Попадание мяча в руку Кармоне – это 11-метровый»
сегодня, 09:10
Чемпионат Испании. «Райо Вальекано» примет «Леванте»
сегодня, 08:10
Петржела считает. что «Зенит» выиграет РПЛ: «Не сомневаюсь, что Семак доведет команду до трофея в этом году»
сегодня, 07:57
