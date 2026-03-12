Мостовой о том, почему не тренирует: «Я 20 лет жил за границей. А тут у всех уже связи, места заняты – родственник, друг. Я никуда не лез, и меня особо не подпускали, я в стороне от нашего бомонда»
Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой в очередной раз высказался о тренерах, у которых не было футбольной карьеры, а также объяснил, почему не тренирует сам.
– Есть мнение, что стать тренером вам мешает ваш же талант игрока.
– Знаешь, сколько выражений, мнений, чего я только не слышал и не видел в своей жизни и от кого только не видел.
Я всегда привожу пример: а как же тогда вот те люди, которые не знаю, как по мячу ударить, они как добиваются, становятся? Хорошо, в Европе их немного в общей массе. Ты берешь все команды, там все в прошлом футболисты.
Это нормально! Ну как ты придешь учиться на коньках, если у тебя тренер не умеет кататься на коньках? Или в фигурное катание? Как Женя Плющенко. Ну как? Как ты ему будешь показывать? Поэтому вот так.
Ну, может быть... Но я никогда не ставил себе цель, чтобы [стать тренером], поэтому я спокойно к этому отношусь. Может, из-за таланта, может, еще из-за чего-то, какая разница?
Был момент, когда я двадцать лет прожил за границей. Конечно, когда я вернулся сюда, у меня не было близких отношений ни с кем, я ни с кем близко не дружил. А все уже связи там [завели], места уже заняты – там родственник, там друг, там близкий, еще кто-то, как это делается. Поэтому я никуда и не лез и думал: ну ладно, че. И меня особо никто не подпускал. Поэтому так и находился всегда в стороне от нашего футбольного бомонда, – сказал Мостовой.
интервью Мостового какому-то алкарику будут перемалывать на новости и цитаты целую неделю
Мне и интересно, и даже стрёмно думать о том, как он в Краснодаре оказался.
А что касается сессионных спецов, то тот же Ранджелович, который против Реалов не играл, но пацанам в Краснодаре звали технику преподавать. Но это ж дело не царское. Впрочем, Царь, судя по промо к играм сборной в прошлом году, всё мастерство пропил, что даже десяти раз начеканить не смог, мяч улетел хз куда
- Я уже 20 лет живу в России, теперь и там все места заняты и я в стороне от ихнего бомонда...