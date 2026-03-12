Мостовой о том, почему не тренирует: «Я 20 лет жил за границей. А тут у всех уже связи, места заняты – родственник, друг. Я никуда не лез, и меня особо не подпускали, я в стороне от нашего бомонда»

Мостовой о том, почему не тренирует: у всех связи, места заняты, я в стороне.

Бывший полузащитник «Спартака », «Сельты» и сборной России Александр Мостовой в очередной раз высказался о тренерах, у которых не было футбольной карьеры, а также объяснил, почему не тренирует сам.

– Есть мнение, что стать тренером вам мешает ваш же талант игрока.

– Знаешь, сколько выражений, мнений, чего я только не слышал и не видел в своей жизни и от кого только не видел.

Я всегда привожу пример: а как же тогда вот те люди, которые не знаю, как по мячу ударить, они как добиваются, становятся? Хорошо, в Европе их немного в общей массе. Ты берешь все команды, там все в прошлом футболисты.

Это нормально! Ну как ты придешь учиться на коньках, если у тебя тренер не умеет кататься на коньках? Или в фигурное катание? Как Женя Плющенко . Ну как? Как ты ему будешь показывать? Поэтому вот так.

Ну, может быть... Но я никогда не ставил себе цель, чтобы [стать тренером], поэтому я спокойно к этому отношусь. Может, из-за таланта, может, еще из-за чего-то, какая разница?

Был момент, когда я двадцать лет прожил за границей. Конечно, когда я вернулся сюда, у меня не было близких отношений ни с кем, я ни с кем близко не дружил. А все уже связи там [завели], места уже заняты – там родственник, там друг, там близкий, еще кто-то, как это делается. Поэтому я никуда и не лез и думал: ну ладно, че. И меня особо никто не подпускал. Поэтому так и находился всегда в стороне от нашего футбольного бомонда, – сказал Мостовой.