Мостовой о том, почему не тренирует: «Я 20 лет жил за границей. А тут у всех уже связи, места заняты – родственник, друг. Я никуда не лез, и меня особо не подпускали, я в стороне от нашего бомонда»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой в очередной раз высказался о тренерах, у которых не было футбольной карьеры, а также объяснил, почему не тренирует сам.

– Есть мнение, что стать тренером вам мешает ваш же талант игрока.

– Знаешь, сколько выражений, мнений, чего я только не слышал и не видел в своей жизни и от кого только не видел.

Я всегда привожу пример: а как же тогда вот те люди, которые не знаю, как по мячу ударить, они как добиваются, становятся? Хорошо, в Европе их немного в общей массе. Ты берешь все команды, там все в прошлом футболисты.

Это нормально! Ну как ты придешь учиться на коньках, если у тебя тренер не умеет кататься на коньках? Или в фигурное катание? Как Женя Плющенко. Ну как? Как ты ему будешь показывать? Поэтому вот так.

Ну, может быть... Но я никогда не ставил себе цель, чтобы [стать тренером], поэтому я спокойно к этому отношусь. Может, из-за таланта, может, еще из-за чего-то, какая разница?

Был момент, когда я двадцать лет прожил за границей. Конечно, когда я вернулся сюда, у меня не было близких отношений ни с кем, я ни с кем близко не дружил. А все уже связи там [завели], места уже заняты – там родственник, там друг, там близкий, еще кто-то, как это делается. Поэтому я никуда и не лез и думал: ну ладно, че. И меня особо никто не подпускал. Поэтому так и находился всегда в стороне от нашего футбольного бомонда, – сказал Мостовой.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: RTVI
Хорош гнать уже, Саня ) Все игроки твоего поколения валили на заработки в Европу, не ты один. И Юран, и Карпин, и Шалимов, и Онопко, и Рахимов, и Черчесов ... все там по многу лет прожили. Кто захотел - тот после возвращения нашел работу, а ты просто лентяй-сказочник ... ждущий когда его попросят, низко поклонившись, и место предложат, причем в топ-клубе ... по фриковатости уже похож на Ловчева или Пономарева, хотя гораздо моложе их
Причем Саламыч в Австрии обучался. Помню момент из его интервью "Футболу": Есть строгий экзаменатор и есть осетин, который должен сдать биологию на немецком - как вспомню - плохо становится"
Не интересно уже
как скрыть новости из ленты про него?
сегодня у спортса праздник и пик траффика, ты что

интервью Мостового какому-то алкарику будут перемалывать на новости и цитаты целую неделю
Ну не жил ты 20 лет в России и? Твои любимые Абаскаль и Тедеско вообще никогда в ней не жили, а Спартак тренировали)
Связи! У Абаскаля друг Зарема, а Тедеско родственник Цорна))
Нет новостей - звони Мостовому
Царь просто путает кормушки с тренерством. Очевидно что хлебные места заняты, а вот хорошего тренера с руками оторвут. Да, Валере фартануло сразу в дамки, но потом то сколько он хлебал. И в Пердиве на дне и в Сегунде, откуда ясно было что его попрут. Шаля вообще был футбольным разнорабочим. И инопланетный Уралан и студенты и девчонки...Юран вообще как артист бродячего цирка. И ведь Сергей изменился, совсем не такой каким был игроком. Все стремятся, все хлебают. Даже Ролан гонял в падел с Царём на Марбелье и тот уже на лавке и прёт. Я хорошо отношусь к Мостовому и будь я Галицким или еще кем там, я бы привлёк Царя на сборы, пусть прокачает ребят, особенно молодёжь, покажет, подскажет. Ну типа сессионный спец. Но на постоянку Мост не потянет, это сильнейшая рутина! Явно не для нашего гения. Александр и сам это понимает и тренером быть не хочет, но почему то никак не закроет эту тему.
Шаля сам не скрывал, что его по блату пристраивали, что в Уралан (через Тарпищева вышел на Илюмжинова), что в сборные.
Мне и интересно, и даже стрёмно думать о том, как он в Краснодаре оказался.
А что касается сессионных спецов, то тот же Ранджелович, который против Реалов не играл, но пацанам в Краснодаре звали технику преподавать. Но это ж дело не царское. Впрочем, Царь, судя по промо к играм сборной в прошлом году, всё мастерство пропил, что даже десяти раз начеканить не смог, мяч улетел хз куда
Ну да, ну да. У Кареры бабушка в Реутове живёт. Абаскль вообще сам из Чертаново. Местный, связи.
Уж не знаю, куда он не лез. По-моему из каждого утюга лезет. А не подпускали, наверное, потому, что кроме как языком чесать, этот футбольный человек ничего не умеет.
- А почему не тренируете за границей?
- Я уже 20 лет живу в России, теперь и там все места заняты и я в стороне от ихнего бомонда...
На ветку фигурки эта новость залетела из-за слова бомонд в названии.
Материалы по теме
Мостовой про «Письмо четырнадцати»: «Все развалилось, мы в Европе понимали, как футбольная жизнь устроена, а здесь «совок» был – форму стираем сами, за свои деньги берем билеты»
вчера, 10:25
Мостовой о приглашении России на ЧМ-2026 вместо Ирана: «Исключено. Тогда многие страны откажутся участвовать и никуда не поедут»
11 марта, 13:41
«Уже каждый футболист с российским паспортом – игрок сборной. Во времена! Хоть бы разок так пожить». Мостовой о расширенном составе из 40 игроков
11 марта, 11:06
Рекомендуем
Главные новости
Тудор о «Тоттенхэме»: «Можно плакать, быть жертвой, а можно бороться. Все зависит от нас. Все остальное, типа черной магии, наложенной на клуб – это хрень»
4 минуты назад
Каррагер о «Ман Сити»: «За 9 лет при Пепе одна победа в ЛЧ – они будут разочарованы. Были тяжелые поражения от команд, которым они не должны проигрывать: «Лиону», «Челси» в финале»
4 минуты назад
Александр Мостовой: «Сейчас любого, кто два раза по мячу ударил или один гол забил, называют легендой. Смешно становится. Вот раньше мы смотрели действительно на звезд, легенд»
17 минут назад
Властимил Петржела: «Зенит» и «Спартак» объединяет одна вещь – там нет россиян. Все ключевые позиции занимают легионеры. Это практически иностранные команды, а не российские»
59 минут назад
Тренер курской детской команды «Факел», собравший с родителей 843 000 рублей и проигравший большую часть в казино, признал вину в суде
сегодня, 18:42
Чемпионат России. «Динамо» Махачкала победило «Оренбург», «Зенит» сыграет со «Спартаком» в субботу
сегодня, 18:30
Лапорта о «Барселоне»: «Нам нужна сильная команда, чтобы противостоять судейским решениям. Мы лидируем в Ла Лиге, а нас демонизируют. На ТВ «Реала» слишком много клеветы»
сегодня, 18:21
Джейми Каррагер: «Эмери идеален для возрождения «МЮ», в АПЛ он лучший тренер после Гвардиолы для этого. То, что Унаи не рассматривают, многое говорит о современном футболе»
сегодня, 18:02
Угадывайте победителей матчей в Пикере и получайте альбомы Panini, проекторы и джерси любимых клубов от Спортса’’
сегодня, 18:00Тесты и игры
«Барселона» следит за Нету. Вингера «Челси» ценят за умение играть на обоих флангах, забивать и ассистировать
сегодня, 17:47
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах против «Санкт-Паули», «Бавария» сыграет с «Байером» в субботу
12 минут назадLive
Рекордная серия Тедеско во главе «Фенербахче» прервалась на «Фатих Карагюмрюк». Стамбульцы не проигрывали в чемпионате 22 матча после назначения экс-тренера «Спартака»
31 минуту назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Кадисия» Ретеги против «Аль-Ахли» Тоуни, «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Хилаль» Бензема проведут матчи в субботу
42 минуты назадLive
Менеджер клуба АПЛ о стиле игры «Арсенала»: «Они как питон, выдавливают из тебя жизнь. Их футбол невероятно эффективен. В лиге к их возможностям относятся с огромным уважением»
43 минуты назад
«Динамо» Махачкала обыграло «Оренбург» – 1:0. Хоссейннежад забил единственный гол
сегодня, 18:30
Чистяков после ВАР отменил пенальти в ворота «Оренбурга». Сначала судья посчитал, что Кантеро сфолил на Хоссейннежаде из «Динамо» Махачкала
сегодня, 18:24Фото
Александр Трошечкин: «РПЛ не говно, уровень растет, но медленно. И я целиком и полностью за лимит, часто привозят посредственных игроков, а зарплата гораздо выше, чем у россиян»
сегодня, 18:11
Зе Роберто провалился в «Реале» из-за игр: «Я не спал по ночам из-за Crash Bandicoot. Набрал лишний вес из-за нервов»
сегодня, 17:58Игры
Моратти назвал освистывание Бастони абсурдом: «У свистящих в командах есть игроки, которые устраивают театральные представления, корчатся от малейшего контакта и хватаются за лицо после удара в грудь»
сегодня, 16:33
Трошечкин о Талалаеве: «Спартак» – истеричный клуб, но Викторович справился бы с давлением. Кто еще из россиян способен тренировать топ-клуб в России?»
сегодня, 16:03
Рекомендуем