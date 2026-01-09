📸🎥 Безумная реклама бутс Adidas с Беллингемом и Ямалем. Спецэффектов вообще не жалели

Adidas презентовал новые модели бутс – красные Predator и желтые F50. Главными лицами рекламной кампании стали Джуд Беллингем, отвечающий за Predator, и Ламин Ямаль, продвигающий F50.

Между звездами «Барселоны» и «Мадрида» устроили обувную дуэль.

При создании видео для кампании использовали все самых безумные идеи режиссера, спецэффектов вообще не жалели. Юрген Клопп – как приятный бонус для тех, кто досмотрит ролик до конца.

Кампания вышла масштабной, Adidas привлек своих главных звезд из женского и мужского футбола. Команда красных Predator:

Сборная желтых F50:

Кажется, в презентацию ретро-коллекции для «Ньюкасла» у Adidas получилось вложить гораздо больше души и эстетики.

Какие бутсы выбрали бы?