  • Юрий Жирков: «Лунев постоянно вступает со мной в исторические дискуссии. Говорили про нынешние реалии, о ситуации на Ближнем Востоке»
Юрий Жирков: «Лунев постоянно вступает со мной в исторические дискуссии. Говорили про нынешние реалии, о ситуации на Ближнем Востоке»

Юрий Жирков рассказал, что ведет разговоры на исторические темы с вратарем «Динамо» Андреем Луневым.

Бывший защитник в настоящий момент работает в тренерском штабе бело-голубых.

– Вас знают как большого поклонника исторической эпохи Второй мировой войны. Какой-то другой период интересует вас так же сильно?

– Раньше читал много книг про Наполеона. Поменьше про Первую Мировую и гражданскую войну в России, но тоже интересовался.

– Почему так захватывает Вторая мировая?

– В детстве в деревне много общался с нашими ветеранами. Они рассказывали про Великую отечественную. Много ходил в библиотеку, искал книги, что-то читал.

– Насколько глубоко в этой теме нынешние игроки «Динамо»?

– Не знаю про всех, но Андрей Лунев постоянно вступает со мной в исторические дискуссии.

– О чем спорили в последний раз?

– Про нынешние реалии. Говорили о ситуации на Ближнем Востоке, – сказал экс-защитник ЦСКА, «Динамо» и «Зенита» Жирков.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Sport24
Новости на первом канале: "Андрей Лунёв и Юрий Жирков обсудили ситуацию на Ближнем востоке "
Ответ serginn
Новости на первом канале: "Андрей Лунёв и Юрий Жирков обсудили ситуацию на Ближнем востоке "
И выразили глубокую обеспокоенность.
Ответ serginn
Новости на первом канале: "Андрей Лунёв и Юрий Жирков обсудили ситуацию на Ближнем востоке "
Причем на Бразильском языке ))
О чем еще могут поспорить два российских футболиста, как ни о ситуации на Ближнем Востоке - о своих-то реалиях запрещено разные мнения иметь на людях.
Ответ Dr. Sheldon Cooper
О чем еще могут поспорить два российских футболиста, как ни о ситуации на Ближнем Востоке - о своих-то реалиях запрещено разные мнения иметь на людях.
Написано же так: "Про нынешние реалии. Говорили о ситуации на Ближнем Востоке". Что понимается, как про нынешние реалии, включая ситуацию на Ближнем Востоке.
-’"Общаемся с Луневым на исторические темы"
- "Какие темы с ним обсуждаете?"
- "Нынешние реалии на Ближнем Востоке"

Какой-то дисбаланс у Юры: исторические моменты и нынешние реалии - это далеко не одно и тоже.
Ответ Владимир_1116552235
-’"Общаемся с Луневым на исторические темы" - "Какие темы с ним обсуждаете?" - "Нынешние реалии на Ближнем Востоке" Какой-то дисбаланс у Юры: исторические моменты и нынешние реалии - это далеко не одно и тоже.
История развивается по спирали. Истоки у всех конфликтов одни и те же. Без изучения истории невозможно понимание нынешних реалий.
Ответ тоттиктоти
История развивается по спирали. Истоки у всех конфликтов одни и те же. Без изучения истории невозможно понимание нынешних реалий.
Это уже называется аналитика.
Представляю эти тупые диалоги
Ответ Илья Сутурин
Представляю эти тупые диалоги
Так ты же можешь вообразить только в силу своей компетенции. Поэтому они в твоём представлении и кажутся тупыми.
А о футболе поговорить слабо...чтобы в свою рамку не привозить больная тема для Лунёва...
Много ходил в библиотеку, искал книги, ЧТО-ТО читал)))))))))))))
То, что реальность - это не история
Лучше бы обсудили тему"как нам наладить игру в посткарпинскую эпоху."
