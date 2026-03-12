Постекоглу о «Тоттенхэме»: «Мне больно это видеть, игроки совершенно потеряны. Их отчаяние проявлялось в спешке против «Атлетико», начало было ужасным. Нужно снизить давление на них»

Постекоглу о «Тоттенхэме»: мне больно это видеть, игрок потеряны, на них давят.

Экс-тренер «Тоттенхэма » Эндж Постекоглу выразил обеспокоенность нынешней формой команды.

Лондонцы в гостях проиграли «Атлетико» со счетом 2:5 в 1/8 финала Лиги чемпионов. Кроме того, «шпоры» впервые в истории не победили в 11 матчах АПЛ подряд, и проиграли в 6 подряд во всех турнирах.

«Мне больно это видеть. Похоже, что игроки сейчас совершенно потеряны. Очевидно, что на них оказывается давление, и это действительно трудное время.

Все это проявилось в произошедшем – своего рода худший сценарий, игра на выезде, «Атлетико », который никогда не сбавляет обороты. Это было ужасное начало для них.

Никто объективно не скажет, что эти игроки показывают тот уровень, на который они способны. Нужно стараться снизить оказываемое на них давление. Даже на тот момент, я думаю, у них была серьезная возможность, потому что они хорошо выступали в Лиге чемпионов, у них удачная турнирная сетка. Матч против «Атлетико» на выезде сложен, но им все равно предстоит сыграть в Лондоне.

Я уверен, что они и раньше тренировались на этом поле, но то, сколько раз они поскальзывались, вызвано давлением, настоящим отчаянием во всем, что ты делаешь. Психологически ты в отчаянии, и это проявляется физически, в спешке. Сложно комментировать со стороны, но, на мой взгляд, важно вселить в них веру: показать им, какими игроками они являются, а не какими они могут стать», – сказал Постекоглу в интервью TNT Sports.