Депутат Свищев о России вместо Ирана на ЧМ-2026: «Никто ничего нам не должен и не даст. Там есть регламент – думаю, вопрос, кто поедет на турнир, давно решен»

Депутат Свищев о России вместо Ирана на ЧМ-2026: никто нам ничего не даст.

Дмитрий Свищев , первый зампред комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту, уверен, что Россия не получит шанс сыграть на ЧМ-2026 после снятия Ирана с турнира.

Ранее министр спорта Ирана Ахмад Доньямали заявил , что иранская национальная команда не может участвовать в ЧМ-2026 после ударов США: «За 8-9 месяцев нам навязали две войны, в которых погибли тысячи наших соотечественников».

– По снятию Ирана с чемпионата мира: как вы считаете, есть ли шансы, что нам дадут уайлд-кард для участия в нем?

– Да нет, конечно, никто нам ничего не даст. Почему нам должны дать? Никто нам ничего и не должен, и не даст.

Там есть регламент, что если какая‑то команда отказывается или по любым другим причинам [не может принять участие в турнире], есть четкое понимание, какая команда поедет. Поэтому, думаю, там уже вопрос давно решен, – сказал Свищев.