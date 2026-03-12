  Депутат Свищев о России вместо Ирана на ЧМ-2026: «Никто ничего нам не должен и не даст. Там есть регламент – думаю, вопрос, кто поедет на турнир, давно решен»
Депутат Свищев о России вместо Ирана на ЧМ-2026: «Никто ничего нам не должен и не даст. Там есть регламент – думаю, вопрос, кто поедет на турнир, давно решен»

Дмитрий Свищев, первый зампред комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту, уверен, что Россия не получит шанс сыграть на ЧМ-2026 после снятия Ирана с турнира.

Ранее министр спорта Ирана Ахмад Доньямали заявил, что иранская национальная команда не может участвовать в ЧМ-2026 после ударов США: «За 8-9 месяцев нам навязали две войны, в которых погибли тысячи наших соотечественников».

– По снятию Ирана с чемпионата мира: как вы считаете, есть ли шансы, что нам дадут уайлд-кард для участия в нем?

 – Да нет, конечно, никто нам ничего не даст. Почему нам должны дать? Никто нам ничего и не должен, и не даст.

Там есть регламент, что если какая‑то команда отказывается или по любым другим причинам [не может принять участие в турнире], есть четкое понимание, какая команда поедет. Поэтому, думаю, там уже вопрос давно решен, – сказал Свищев.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
Какой идиот запустил мульку, что РФ с чего-то вдруг сможет сыграть на ЧМ 2026?
Людям надо что-то писать. А тут еще и электорат взбудоражить вселенской несправедливостью. Хотя в целом, 80% работы политиков - это вот подобная чушь.
Европейские слоты заполнены

Так что Россия не поедет

ОАЭ вероятнее всего
Россия не поедет не поэтому
Логично
Сборная Израиля поедет на турнир, конечно
Тут либо израиль , либо не3алежные
Конечно нам никто и ничего не должен, должны только США и Израилю все! Их же никто даже не подумал убирать из спорта! А нам ехать вместа Ирана в США на кубок мира даже если бы позвали был зашквар!
Вопрос давно решён регламентом чемпионата. Все эти вопли, типа отдайте, пустите - это всё в пользу бедных!
Материалы по теме
Вячеслав Колосков: «США и Израиль обязаны были наказать за вторжение в Иран, как ФИФА сделала с Россией, которая не вторгалась, а отстаивает интересы членов РФ. А здесь война»
вчера, 07:53
Журова про Иран и ЧМ: «Бойкотировать соревнования нельзя, нехорошо по отношению к спортсменам. Не думаю, что пригласят нас, но представляю, какой бы поднялся вой»
11 марта, 17:07
Губерниев о возможном отказе Ирана от ЧМ: «Понятно, что страна, находящаяся в стадии войны с хозяевами, на этот турнир не поедет. И первыми в списке на замену будем не мы»
11 марта, 15:01
Райан Шерки: «Хочу, чтобы мячу нравились мои касания. Я чувствую, когда ему не нравится. Это как с моим котом: он не подойдет к тебе, если ему не нравится, как ты его гладишь. То же и с мячом»
7 минут назад
Выиграйте футболку легенды «Ювентуса» Дель Пьеро в нашем проекте
24 минуты назадТесты и игры
«Наполи» выкупит Хейлунда у «МЮ» за 44 млн евро, подтвердил спортдиректор Манна: «Мы обязаны это сделать в случае выхода в ЛЧ, но Расмус и так в наших планах»
36 минут назад
Павлюченко про «Зенит» – «Спартак»: «70% страны будут смотреть. Психологически красно-белым легче, они ни за что не борются. Но играть на выезде с такой обороной – это катастрофа»
41 минуту назад
Бразилия вместе с Jordan представила темно-синюю форму, вдохновленную «самыми быстрыми и грозными хищниками» страны: древолазом, ягуаром и анакондой
52 минуты назадФото
Пеп Гвардиола: «Я много раз проигрывал в ЛЧ, и меня разносили в пух и прах за мои решения. Но я все еще здесь. На нашем счету не так много долларов, но во вторник посмотрим, что дальше»
сегодня, 20:04
Тудор о «Тоттенхэме»: «Можно плакать, быть жертвой, а можно бороться. Все зависит от нас. Все остальное, типа черной магии, наложенной на клуб, – это хрень»
сегодня, 19:38
Каррагер о «Ман Сити»: «За 9 лет при Пепе одна победа в ЛЧ – они будут разочарованы. Были тяжелые поражения от команд, которым они не должны проигрывать: «Лиону», «Челси» в финале»
сегодня, 19:38
Александр Мостовой: «Сейчас любого, кто два раза по мячу ударил или один гол забил, называют легендой. Смешно становится. Вот раньше мы смотрели действительно на звезд, легенд»
сегодня, 19:25
Властимил Петржела: «Зенит» и «Спартак» объединяет одна вещь – там нет россиян. Все ключевые позиции занимают легионеры. Это практически иностранные команды, а не российские»
сегодня, 18:43
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Кадисия» Ретеги обыграла «Аль-Ахли» Тоуни, «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Хилаль» Бензема проведут матчи в субботу
8 минут назад
Евсеев запрыгнул на стол и станцевал в раздевалке «Махачкалы» после победы над «Оренбургом»
21 минуту назадВидео
Чемпионат Испании. «Вильярреал» в гостях у «Алавеса», «Реал» и «Атлетико» проведут матчи в субботу, «Барса» – в воскресенье
сегодня, 20:00Live
Артета о том, что многие команды играют одинаково: «Все друг у друга учатся, но так и в других видах спорта. В теннисе не запрещают эйс, в НБА не говорят, что нельзя бросать трехочковые»
сегодня, 19:50
Чемпионат Италии. «Торино» играет с «Пармой», «Интер» и «Ювентус» проведут матчи в субботу, «Милан» – в воскресенье
сегодня, 19:46Live
Чемпионат Франции. «Марсель» против «Осера», «Монако» Головина сыграет с «Берстом» в субботу, матч «ПСЖ» Сафонова с «Нантом» перенесли
сегодня, 19:45Live
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах против «Санкт-Паули», «Бавария» сыграет с «Байером» в субботу
сегодня, 19:30Live
Рекордная серия Тедеско во главе «Фенербахче» прервалась на «Фатих Карагюмрюк». Стамбульцы не проигрывали в чемпионате 22 матча после назначения экс-тренера «Спартака»
сегодня, 19:11
Менеджер клуба АПЛ о стиле игры «Арсенала»: «Они как питон, выдавливают из тебя жизнь. Их футбол невероятно эффективен. В лиге к их возможностям относятся с огромным уважением»
сегодня, 18:59
«Динамо» Махачкала обыграло «Оренбург» – 1:0. Хоссейннежад забил единственный гол
сегодня, 18:30
