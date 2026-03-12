Советник Лапорты Масип: «Ложь Хави о «Барсе» поражает – смешно говорить, что Жоан не главный. Его использовал кандидат, находящийся на втором плане»
Энрик Масип, советник бывшего президента «Барселоны» Жоана Лапорты, обвинил Хави во лжи.
Бывший полузащитник и тренер каталонцев ранее заявил, что Лапорта заблокировал возвращение Лионеля Месси в клуб в 2023 году. Также Хави рассказал, что решение о его увольнении из «Барселоны» принял советник Лапорты Алехандро Эчеваррия, который, по его словам, «фактически управляет клубом».
– Вы являетесь членом спортивного комитета и ежедневно тесно сотрудничали с Хави. Что из того, что он сказал в интервью, удивило вас больше всего?
– Поражает количество лжи, которую он о нас рассказывает. Кое-что из этого просто невероятно. Говорить, что Лапорта не главный, просто смешно. Никто, даже те, кто находится за тысячи миль отсюда, не думает, что Лапорта не главный в «Барсе» и не принимает решений. Те из нас, кому посчастливилось с ним работать, знают, что он слушает нас и уважает. Но он принимает решения, потому что в этом и заключается суть президентства, и за это голосовали люди. «Барселона» избирает президента, потому что так и должно быть. Он гениален – все его решения приносят пользу.
– Мешал ли Лапорта возвращению Месси?
– Есть статьи в газетах, которые противоречат словам Хави. Он оказался среди хаоса и, вероятно, был использован кандидатом, который находится на втором плане – не так очевидно, что за этим кто-то стоит, но это так, – сказал Масип.
Между Лапой и Хави все знают, чья репутация сомнительней. Кто популист, лгун, мошенник, стрелочник, флюгер, лицемер и очень скользкий человек
Все остальные во главе с Лапорте врут
но не досидит до конца мандата.
из-за корупции, испольования бюджета клуба в личных интересах через откаты приближённых агентов. Мендеш. Захави.
и постройку стадиона отдал турецкой компании которая
заплатила за это Лопате чёрные деньги.
Лопата ещё пожалеет что не ушёл вовремя
