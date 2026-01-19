🚨 Три игрока сборной Сенегала отравились накануне (или во время) финала с Марокко. В сборной обещают раскрыть правду о случившемся

Защитник «Галатасарая» и сборной Сенегала Исмаиль Якобс в интервью после финала Кубка Африки дал очень интересный комментарий.

Прежде всего, уточним, что во время финала сенегальцы лишились трех игроков из-за отравления. Крепен Диатта , Пап Матар Сарр и Уссейну Ньянг попали в больницу Рабата из-за плохого самочувствия.

Ньянга уже выписали. Диатта и Сарр все еще под наблюдением врачей.

Якобс считает, что случившееся – не случайность:

«Многое произошло перед матчем. Я думаю, что скоро все об этом узнают. Кое-что произошло с Крепеном, Уссейну и Сарром в перерыве. Скоро все узнаете».