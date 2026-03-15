Роналду – игрокам «Аль-Насра» после 5:0 с «Аль-Халиджем»: «Горжусь вами! Продолжаем двигаться вперед!»

Роналду – игрокам «Аль-Насра» после победы 5:0: горжусь вами!.

Нападающий «Аль-Насра » Криштиану Роналду обратился к партнерам по команде после победы над «Аль-Халиджем » в 26-м туре чемпионата Саудовской Аравии (5:0).

Португальский футболист пропускал эту игру из-за травмы.

«Горжусь вами! Мы продолжаем двигаться вперед!» – написал Роналду.