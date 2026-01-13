1 мин.

Неймар назвал топ-5 немецких игроков (или лишь тех, кого вспомнил) 😆

48

Неймара продолжают мучать вопросами. Теперь бразильца попросили назвать пять лучших немецких футболистов.

Кажется, он вспомнил только троих. Но после склейки нашел еще двух.

Дайте совет Неймару.

Неймар назвал игрока «Реала» «лучшим полузащитником в мире» — это не Беллингем, Родриго или Винисиус 😮

