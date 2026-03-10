Арбелоа о словах Лапорты про экс-директоров «Реала» в CTA: «Кажется, именно он в 4 раза увеличил выплаты Негрейре, так что говорить больше не о чем»
Альваро Арбелоа с иронией прокомментировал слова Лапорты о деле Негрейры.
Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа отреагировал на слова Жоана Лапорты о деле Негрейры.
Отвечая журналисту, который назвал выплаты бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) «стыдными», последний президент «Барселоны» сказал: «Бывшие директора и игроки «Реала» 72 года возглавляли CTA – это не стыдно? Действия «Барсы» абсолютно законны».
«Кто это сказал? Ах, да, кандидат Лапорта... Кажется, именно он в четыре раза увеличил выплаты Негрейре, так что говорить больше не о чем», – сказал Арбелоа.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
Перевод стрелок это уровень школоты. А по сути есть что сказать? Факт присутствия болел реала и их родственников в судейском корпусе даже доказывать не надо, все данеые открыты. А вот доказательств против барсы так и не нарыли за столько лет.
Перевод стрелок это еще куда ни шло, а вот требовать факты от одним, и заявлять что для других они не нужны - это вверх маразма. Типичный болела бчк.
Так а платили то зачем можешь объяснить?
Смотрю ты истерить начал, значит понимаешь что твою секту тащили годами и не можешь с этим смириться. По руке прошелся, Марсело отмахнулся в центре поля и случайно задел Месси. Ты тут даже Бенфику вспомнил))) типичный… как же вы все похожи. Но давай вернемся к результативным ошибкам. Как регулярные левые пенальти за нырки суареса и ко, как за явные и грубые фолы игроков Барсы не назначались пенальти, как суарес мог срубить игрока Реала и как ни в чем не бывало продолжить голевую атаку. Даже сам генич, известный неадекват и фанат Барсы, признавал там явные ошибки судей. Про регулярные симуляции я вовсе молчу. Как Альба вечно избегал красных я тоже молчу.
А все Месси называют аутистом, потому что он двух слов не может связать.
