Арбелоа о словах Лапорты про экс-директоров «Реала» в CTA: «Кажется, именно он в 4 раза увеличил выплаты Негрейре, так что говорить больше не о чем»

Альваро Арбелоа с иронией прокомментировал слова Лапорты о деле Негрейры.

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа отреагировал на слова Жоана Лапорты о деле Негрейры .

Отвечая журналисту, который назвал выплаты бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) «стыдными», последний президент «Барселоны» сказал: «Бывшие директора и игроки «Реала» 72 года возглавляли CTA – это не стыдно? Действия «Барсы» абсолютно законны».

«Кто это сказал? Ах, да, кандидат Лапорта... Кажется, именно он в четыре раза увеличил выплаты Негрейре, так что говорить больше не о чем», – сказал Арбелоа.