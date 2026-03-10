  • Спортс
  • Аль-Хелайфи не может вылететь из Катара из-за конфликта на Ближнем Востоке. Глава «ПСЖ» не присутствовал на тренировке перед матчем с «Челси» в ЛЧ
33

Аль-Хелайфи не может вылететь из Катара из-за конфликта на Ближнем Востоке. Глава «ПСЖ» не присутствовал на тренировке перед матчем с «Челси» в ЛЧ

Глава «ПСЖ» может пропустить матч ЛЧ из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи не может вылететь из Катара на фоне конфликта на Ближнем Востоке. 

В конце февраля военные силы Израиля и США нанесли удары по территории Ирана и заявили о начале военной операции. Исламская республика ответила ударами по американским военным базам и прочим объектам в Израиле, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейте и Бахрейне.

Аль-Хелайфи не смог посетить сегодняшнюю тренировку парижской команды перед первым матчем с «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Он остается в Дохе, пишет L’Equipe.

В данный момент неясно, сможет ли 52-летний функционер присутствовать на самой игре. Возможно, в среду будет найдено решение, которое позволит ему отправиться во Францию.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: L’Equipe
33 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Думаю, не страшно, он никогда не был игроком старта
Ответ Иван Величко
Думаю, не страшно, он никогда не был игроком старта
А дверь в судейскую сама себе должна сломать??
А ПСЖ вылететь может.
90 процентов таких новостей на спортсе
Ну что, матч то переносить придется)
