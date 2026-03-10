  • Спортс
Энрике перед «Челси»: «ПСЖ» может выиграть ЛЧ второй раз. Это непросто, но в первый раз сложнее»

Луис Энрике: «ПСЖ» может выиграть ЛЧ второй раз подряд.

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике считает, что его команда может выиграть Лигу чемпионов второй раз подряд.

В 1/8 финала турнира парижская команда встретится с «Челси». Первый матч состоится завтра, 11 марта.

– Вы понимаете пессимизм перед матчем с «Челси»?

– Не важно, что я понимаю, а что нет. Я должен подготовить команду к матчу наилучшим образом. Шумиха вокруг «ПСЖ» – это нормально. Она всегда есть.

– Что сложнее: выиграть Лигу чемпионов или выиграть ее снова?

– Это хороший вопрос. В первый раз сложнее. Но и во второй раз тоже непросто (улыбается). Мы можем выиграть во второй раз. Но в первый раз это сложнее, – сказал Энрике. 

тем не менее именно стиль челси максимально неудобен для псж
Ответ CopaAmerica
тем не менее именно стиль челси максимально неудобен для псж
а какой у челси стиль?
Ответ DolJun
а какой у челси стиль?
Разносим топов, сливаем аутсайдерам.
С такой игрой в защите маловероятно
Ответ pijama_enota
С такой игрой в защите маловероятно
Комментарий удален пользователем
Ответ corazon blanco
Комментарий удален пользователем
Ну я из-за Сафонова смотрел 3 матча в лиге1. Там прям мрак
Не получится.

Берем защиту: в защите на данный момент все хуже, чем даже в начале прошлого сезона (а тогда во второй половине защита играла лучше, чем в первой половине).

Берем атаку: в прошлом сезоне ПСЖ в начале сезона был плох в атаке (и это было главное причиной потери очков на групповом этапе), но начиная с середины декабря атака начала играть все лучше и лучше. А сейчас... сейчас уже почти середина марта, а атака ужасна...

Невозможно в один момент перейти от слабой игры к сильной. ПСЖ прошлого сезона начиная с декабря все прибавлял и прибавлял. И в результате к плей-офф подошел в идеальной форме. В этом сезоне мы уже в середина марта... а ПСЖ как был нестабилен в защите и атаке в первой половине, так и сейчас остается... улучшением игры "даже не пахнет".
Как говаривал Роберт Баратеон: «Удержать трон сложнее, чем завоевать его» Поэтому думаю что Энрике лукавит. В прошлом сезоне ПСЖ был «одним из», а теперь «обладатель ЛЧ» и команды соперники имеют дополнительную толику настройки на матч, что играют против текущего чемпиона. Что будет сказываться на силе противостояния. Поэтому считаю сложноватей будет, чем в первый раз.
"Не важно, что я понимаю, а что нет"
Ладно, хорошо)
Прессинг, хотя они вроде сменили мареску
поэтому Лигу чемпионов выигрывало много клубов, но несколько титулов подряд только один, видимо, потому что это слишком просто
Мнение эксперта о том, как брать несколько ЛЧ подряд. Энрике доминатор лч
Забил Балтике и уже на ЛЧ замахнулся?
По идее защитить титул сложнее
