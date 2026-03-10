Энрике перед «Челси»: «ПСЖ» может выиграть ЛЧ второй раз. Это непросто, но в первый раз сложнее»

Луис Энрике: «ПСЖ» может выиграть ЛЧ второй раз подряд.

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике считает, что его команда может выиграть Лигу чемпионов второй раз подряд.

В 1/8 финала турнира парижская команда встретится с «Челси ». Первый матч состоится завтра, 11 марта.

– Вы понимаете пессимизм перед матчем с «Челси»?

– Не важно, что я понимаю, а что нет. Я должен подготовить команду к матчу наилучшим образом. Шумиха вокруг «ПСЖ » – это нормально. Она всегда есть.

– Что сложнее: выиграть Лигу чемпионов или выиграть ее снова?

– Это хороший вопрос. В первый раз сложнее. Но и во второй раз тоже непросто (улыбается). Мы можем выиграть во второй раз. Но в первый раз это сложнее, – сказал Энрике.