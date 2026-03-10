Энрике перед «Челси»: «ПСЖ» может выиграть ЛЧ второй раз. Это непросто, но в первый раз сложнее»
Луис Энрике: «ПСЖ» может выиграть ЛЧ второй раз подряд.
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике считает, что его команда может выиграть Лигу чемпионов второй раз подряд.
В 1/8 финала турнира парижская команда встретится с «Челси». Первый матч состоится завтра, 11 марта.
– Вы понимаете пессимизм перед матчем с «Челси»?
– Не важно, что я понимаю, а что нет. Я должен подготовить команду к матчу наилучшим образом. Шумиха вокруг «ПСЖ» – это нормально. Она всегда есть.
– Что сложнее: выиграть Лигу чемпионов или выиграть ее снова?
– Это хороший вопрос. В первый раз сложнее. Но и во второй раз тоже непросто (улыбается). Мы можем выиграть во второй раз. Но в первый раз это сложнее, – сказал Энрике.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Le Parisien
25 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Берем защиту: в защите на данный момент все хуже, чем даже в начале прошлого сезона (а тогда во второй половине защита играла лучше, чем в первой половине).
Берем атаку: в прошлом сезоне ПСЖ в начале сезона был плох в атаке (и это было главное причиной потери очков на групповом этапе), но начиная с середины декабря атака начала играть все лучше и лучше. А сейчас... сейчас уже почти середина марта, а атака ужасна...
Невозможно в один момент перейти от слабой игры к сильной. ПСЖ прошлого сезона начиная с декабря все прибавлял и прибавлял. И в результате к плей-офф подошел в идеальной форме. В этом сезоне мы уже в середина марта... а ПСЖ как был нестабилен в защите и атаке в первой половине, так и сейчас остается... улучшением игры "даже не пахнет".
Ладно, хорошо)