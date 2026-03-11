  • Спортс
  «Атлетико» разгромил «Тоттенхэм» – 5:2! Облак привез гол Соланке, мадридцы забили 3 мяча после ошибок Кински и ван де Вена – вратаря «шпор» заменили на 17-й
«Атлетико» разгромил «Тоттенхэм» – 5:2! Облак привез гол Соланке, мадридцы забили 3 мяча после ошибок Кински и ван де Вена – вратаря «шпор» заменили на 17-й

«Атлетико» разнес «Тоттенхэма» – 5:2.

«Атлетико» разгромил «Тоттенхэм» (5:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Матч проходил на стадионе «Метрополитано».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Маркос Льоренте открыл счет на 6-й минуте. Антуан Гризманн на 14-й минуте увеличил преимущество мадридцев. Хулиан Альварес отличился на 15-й. Вратаря «шпор» Антонина Кински заменили на 17-й минуте после двух результативных ошибок. Робен Ле Норман забил на 22-й. Педро Порро на 26-й отыграл один мяч. Альварес на 55-й стал автором дубля. Доминик Соланке забил второй гол «шпор» на 76-й после ошибки Яна Облака. 

Лига чемпионов. 1/8 финала
10 марта 20:00, Метрополитано
Логотип домашней команды
Атлетико
Завершен
5 - 2
Логотип гостевой команды
Тоттенхэм
Матч окончен
85’
Ромеро
83’
Спенс   Симонс
Гризманн   Коке
81’
80’
Данзо
76’
  Соланке
Альварес   Н. Гонсалес
73’
Льоренте   Серлот
69’
Лукман   Барриос
69’
68’
Ришарлисон   Пальинья
62’
Грэй
60’
Ришарлисон
  Альварес
55’
46’
Коло-Муани   Соланке
46’
Тель   Галлахер
2тайм
Перерыв
26’
  Порро
  Ле Норман
22’
17’
Кински   Викарио
  Альварес
15’
  Гризманн
14’
  Льоренте
6’
4’
Спенс
Атлетико
Облак, Руджери, Ганцко, Ле Норман, Пубиль, Лукман, Кардозо, Льоренте, Симеоне, Альварес, Гризманн
Запасные: Хименес, Лангле, Молина, Барриос, Алекс Баэна, Серлот, Коке, Диас дель Ромо, Н. Гонсалес, Муссо, Альмада, Варгас
1тайм
Тоттенхэм:
Кински, ван де Вен, Ромеро, Данзо, Спенс, Сарр, Грэй, Порро, Тель, Ришарлисон, Коло-Муани
Запасные: Пальинья, Галлахер, Дрэгушин, Соланке, Викарио, Олусеси, Остин, Роузвелл, Симонс
Подробнее

Статистика Лиги чемпионов

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoАтлетико
logoТоттенхэм
logoЛига чемпионов УЕФА
онлайны
logoМаркос Льоренте
logoАнтуан Гризманн
logoХулиан Альварес
logoАнтонин Кински-младший
logoРобен Ле Норман
logoПедро Порро
logoГульельмо Викарио
logoДоминик Соланке
logoЯн Облак
54 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Просто что это?! Три гола — и такие нелепые.

Мне даже будучи болельщиком Арсенала больно видеть такой Тоттенхем.
Ответ Anton Bazhenov
Просто что это?! Три гола — и такие нелепые. Мне даже будучи болельщиком Арсенала больно видеть такой Тоттенхем.
😂😂😂😂😂😂😂😂
тут надо было не вратаря убирать на 17 минуте, а тренера прямо с бровки домой отправлять
Ответ Karra
тут надо было не вратаря убирать на 17 минуте, а тренера прямо с бровки домой отправлять
Причем прямо после его первого матча во главе Ттх
Ответ Karra
тут надо было не вратаря убирать на 17 минуте, а тренера прямо с бровки домой отправлять
Тренер бутсы без шипов выдал?
Кински, Ришарлисон, Ван де Вен - все трое поскользнулись за 15 минут игры. Двое привезли результативные ошибки.
У Кински ещё одна результативная ошибка и замена. Жесть.
Ответ SamArus51
Кински, Ришарлисон, Ван де Вен - все трое поскользнулись за 15 минут игры. Двое привезли результативные ошибки. У Кински ещё одна результативная ошибка и замена. Жесть.
Барселона недавно точно так же не могла весь первый тайм ни мяч принять, ни передачу сделать. И тоже 4 получили, в т.ч. из-за ошибки вратаря, когда перед его ногой мяч на кочке подпрыгнул. У Атлетико просто и так поле не очень ровное, так они его ещё поливают до состояния катка.
Ответ Ohla
Барселона недавно точно так же не могла весь первый тайм ни мяч принять, ни передачу сделать. И тоже 4 получили, в т.ч. из-за ошибки вратаря, когда перед его ногой мяч на кочке подпрыгнул. У Атлетико просто и так поле не очень ровное, так они его ещё поливают до состояния катка.
Да, они спецом это делают. Они видно тренируются играть именно на таком поле именно в такой игре. Иначе они будут смотреться как в ответке на Камп Ноу)
Как болельщик Барселоны подтверждаю - АМ может накидать в пером тайме))
Хотел билет купить на ответный матч в Лондоне, а потом думаю, подожду как результата первого матча , вдруг разгром будет
Пронесло в общем
Гризманище исполняет
Как они вообще пробились в плейофф? Это даже смотреть не интересно, просто разснос
Ответ Robert Oficerov
Как они вообще пробились в плейофф? Это даже смотреть не интересно, просто разснос
В групповом этапе играли хорошо на удивление, но тогда команда была на верху и в середине таблицы в апл. А сейчас видимо давит возможный вылет психологически, ну и ранние ошибки в игре еще больше усугубили
Атлетико забил пять голов, пропустил пару голов и выбил пару голов
Похоже Лондонцы в метрополитене почувствовали себя *вандой"*
Шпорам пора в шип на очищение
