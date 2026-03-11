«Атлетико» разгромил «Тоттенхэм» – 5:2! Облак привез гол Соланке, мадридцы забили 3 мяча после ошибок Кински и ван де Вена – вратаря «шпор» заменили на 17-й

«Атлетико» разнес «Тоттенхэма» – 5:2.

«Атлетико » разгромил «Тоттенхэм » (5:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Матч проходил на стадионе «Метрополитано».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Маркос Льоренте открыл счет на 6-й минуте. Антуан Гризманн на 14-й минуте увеличил преимущество мадридцев. Хулиан Альварес отличился на 15-й. Вратаря «шпор» Антонина Кински заменили на 17-й минуте после двух результативных ошибок. Робен Ле Норман забил на 22-й. Педро Порро на 26-й отыграл один мяч. Альварес на 55-й стал автором дубля. Доминик Соланке забил второй гол «шпор» на 76-й после ошибки Яна Облака.

Лига чемпионов. 1/8 финала 10 марта 20:00, Метрополитано Атлетико Завершен 5 - 2 Тоттенхэм Матч окончен 85’ Ромеро 83’ Спенс Симонс Гризманн Коке 81’ 80’ Данзо 76’ Соланке

Альварес Н. Гонсалес 73’ Льоренте Серлот 69’ Лукман Барриос 69’ 68’ Ришарлисон Пальинья 62’ Грэй 60’ Ришарлисон Альварес

55’ 46’ Коло-Муани Соланке 46’ Тель Галлахер 2 тайм Перерыв 26’ Порро

Ле Норман

22’ 17’ Кински Викарио Альварес

15’ Гризманн

14’ Льоренте

6’ 4’ Спенс Атлетико Облак, Руджери, Ганцко, Ле Норман, Пубиль, Лукман, Кардозо, Льоренте, Симеоне, Альварес, Гризманн Запасные: Хименес, Лангле, Молина, Барриос, Алекс Баэна, Серлот, Коке, Диас дель Ромо, Н. Гонсалес, Муссо, Альмада, Варгас 1 тайм Тоттенхэм: Кински, ван де Вен, Ромеро, Данзо, Спенс, Сарр, Грэй, Порро, Тель, Ришарлисон, Коло-Муани Запасные: Пальинья, Галлахер, Дрэгушин, Соланке, Викарио, Олусеси, Остин, Роузвелл, Симонс

