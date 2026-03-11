Матч окончен
«Атлетико» разгромил «Тоттенхэм» – 5:2! Облак привез гол Соланке, мадридцы забили 3 мяча после ошибок Кински и ван де Вена – вратаря «шпор» заменили на 17-й
Матч проходил на стадионе «Метрополитано».
Маркос Льоренте открыл счет на 6-й минуте. Антуан Гризманн на 14-й минуте увеличил преимущество мадридцев. Хулиан Альварес отличился на 15-й. Вратаря «шпор» Антонина Кински заменили на 17-й минуте после двух результативных ошибок. Робен Ле Норман забил на 22-й. Педро Порро на 26-й отыграл один мяч. Альварес на 55-й стал автором дубля. Доминик Соланке забил второй гол «шпор» на 76-й после ошибки Яна Облака.
