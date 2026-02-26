  • Спортс
Тикнизян о «Локо»: «Чувствовал себя говном – пацаны заходят потные, грязные, празднуют победу, а я сухой, ничего не сделал. Но «чувствовать» и «считать» – есть разница»

Тикнизян: есть разница между «чувствовать» и «считать» себя говном.

Защитник «Црвены Звезды» Наир Тикнизян объяснил свои слова о «Локомотиве».

В мае 2025 года Тикнизян заявил о желании уйти из «Локомотива» и сказал: «Я себя чувствую последним говном и хочу перемен».

– Что у тебя сейчас на душе касаемо [«Локомотива»]?

– Скажем так, что это уже в прошлом, но я понимаю прекрасно: первое – я хотел уйти не так, я хотел дать гораздо больше команде. И мой вот этот спич, когда я сказал, что чувствую себя говном – тоже есть разница: «чувствовать» и «считать» себя говном.

Чувствовал себя говном, потому что пацаны заходят после раздевалки потные, грязные, празднуют победу, а я сижу вот просто сухой, сухой, знаешь, как будто никчемный, ничего не сделал, чтобы мы победили. И так из раза в раз последние мои полтора месяца я не играл вообще, практически не выходил.

А что я чувствую? Наверное, то, что я недодал многое «Локомотиву». Я не буду искать здесь крайних, всегда спрашиваю самого себя: «Да, где-то, наверное, не справился с эмоциями, да, где-то вел себя не так, как нужно». Но для меня всегда оправдание всему этому – что я был искренен, – сказал Тикнизян.

У таких персонажей всегда мания величия и ощущение, что мир крутится вокруг них

Я хотел уйти не так. Я был неудобен тренеру. Я не додал Локомотиву. Я не справился с эмоциями. Зато я был искренен. Я, я, я.

Футбол - командный вид спорта. В команде +- двадцать человек. На поле выходят одиннадцать. На тебе свет клином не сошелся.

Каждое интервью сплошное нытье. Ты не Криштиану Роналду, чтобы по тебе плакать и в рот заглядывать. Хуже результаты Локомотива уж как минимум не стали. Разницу ты на поле делал максимум месяц за все время пребывания там. Откуда столько самолюбования? Этим рассказал, как Березуцкий плохо обошелся с ним, этим, как Галактионов. Акстись, ты даже не Дзюба.
Ответ Andre@Gourrage
У таких персонажей всегда мания величия и ощущение, что мир крутится вокруг них Я хотел уйти не так. Я был неудобен тренеру. Я не додал Локомотиву. Я не справился с эмоциями. Зато я был искренен. Я, я, я. Футбол - командный вид спорта. В команде +- двадцать человек. На поле выходят одиннадцать. На тебе свет клином не сошелся. Каждое интервью сплошное нытье. Ты не Криштиану Роналду, чтобы по тебе плакать и в рот заглядывать. Хуже результаты Локомотива уж как минимум не стали. Разницу ты на поле делал максимум месяц за все время пребывания там. Откуда столько самолюбования? Этим рассказал, как Березуцкий плохо обошелся с ним, этим, как Галактионов. Акстись, ты даже не Дзюба.
Совершенно правы.Интересно что бы Тикнизян вам ответил
Ответ Andre@Gourrage
У таких персонажей всегда мания величия и ощущение, что мир крутится вокруг них Я хотел уйти не так. Я был неудобен тренеру. Я не додал Локомотиву. Я не справился с эмоциями. Зато я был искренен. Я, я, я. Футбол - командный вид спорта. В команде +- двадцать человек. На поле выходят одиннадцать. На тебе свет клином не сошелся. Каждое интервью сплошное нытье. Ты не Криштиану Роналду, чтобы по тебе плакать и в рот заглядывать. Хуже результаты Локомотива уж как минимум не стали. Разницу ты на поле делал максимум месяц за все время пребывания там. Откуда столько самолюбования? Этим рассказал, как Березуцкий плохо обошелся с ним, этим, как Галактионов. Акстись, ты даже не Дзюба.
Насколько я помню он подводил и не раз своим поведением, нарушениями и красными карточками.
- Ты где был?
- В футбол играл
- Странно, но футболка чистая и ничем не пахнет.
Ответ Ramzzes
- Ты где был? - В футбол играл - Странно, но футболка чистая и ничем не пахнет.
Потому что я бегал в гидроскафандре)
Сначала просишь у Зенита 13 миллионов в месяц, а потом чувствуешь себя как то не так. Бедняга, я сейчас расплачусь.
За 10 минут до окончания матча мог побегать и в грязи поваляться. Пацаны заходят, а Тикнизян сидит уже потный и грязный
Ответ Рубин2003
За 10 минут до окончания матча мог побегать и в грязи поваляться. Пацаны заходят, а Тикнизян сидит уже потный и грязный
Ещё и радуется победе больше всех)))
Ответ Рубин2003
За 10 минут до окончания матча мог побегать и в грязи поваляться. Пацаны заходят, а Тикнизян сидит уже потный и грязный
Хорош)
Пацаны заходят потные, грязные, празднуют победу, а я Ромашкину только-только в Останкино завёз
Они с Глушенковым не дружат случаем?
Ответ Влад Безруков
Они с Глушенковым не дружат случаем?
С головой точно не дружат
Ну в чемпе то свои 20-25 матчей за сезон отыгрывал. Если он так болезненно переживает нахождение в запасе, если так ментально его вышибает это, невмоготу терпеть и требуется жуть как играть в старте, то что тут сделаешь, понижаться в зарплате играть в клубе скромнее и пахать в клубе ниже уровнем.
Ответ Balt
Ну в чемпе то свои 20-25 матчей за сезон отыгрывал. Если он так болезненно переживает нахождение в запасе, если так ментально его вышибает это, невмоготу терпеть и требуется жуть как играть в старте, то что тут сделаешь, понижаться в зарплате играть в клубе скромнее и пахать в клубе ниже уровнем.
Для начала нужно понять, что ты не центр вселенной, и кроме тебя ещё есть полтора десятка игроков, которые не выходят на поле, а молча тренируются
Что тут сказать. Человек не имеет лидерских качеств, зато длинный язык. Удачи в сборной Армении.
Тикнизян и Марадишвили лучшие трансферы на выход от Бабаича
Ответ Любитель побеждать
Тикнизян и Марадишвили лучшие трансферы на выход от Бабаича
В ЦСКА вообще ноли были , Тикнизян расцвел в Локо , а грузин поехал в никуда
Интересные умозаключения Тикнизяна о состояниях говна...Ощущаю,воспринимаю,но не считаю...
Сенсуализм- направление в теории познания, согласно которому ощущения и восприятия — основная и главная форма достоверного познания. Противостоит рационализму. Основной принцип сенсуализма — «нет ничего в разуме, чего не было бы в чувствах». Принцип сенсуализма относится к чувственной форме познания, в которую, кроме ощущения и восприятия, входит представление
Ответ Сергей Круг
Интересные умозаключения Тикнизяна о состояниях говна...Ощущаю,воспринимаю,но не считаю... Сенсуализм- направление в теории познания, согласно которому ощущения и восприятия — основная и главная форма достоверного познания. Противостоит рационализму. Основной принцип сенсуализма — «нет ничего в разуме, чего не было бы в чувствах». Принцип сенсуализма относится к чувственной форме познания, в которую, кроме ощущения и восприятия, входит представление
Аристотель понимает ощущение как превращение,испытываемое органом чувства под воздействием ощущаемого предмета...То есть в Локомотиве Тикнизян,по сути,превращался в говно...
Наир Тикнизян: «Зенит» предлагал 11,5 млн рублей в месяц, я попросил 13 – хотел посмотреть, вступят ли в переговоры. Было важно понимать, рассчитывают на меня или берут как «дыркозатыкателя»
22 декабря 2025, 21:43
Тикнизян про «Локо»: «В 1-й день приезжаю в 6:50 утра, охранник говорит: «Я тебя вообще не знаю, ты кто? Давай едь отсюда». Я отвечаю: «Ты хочешь здесь последний день работать? Я это устрою»
22 декабря 2025, 20:13
Тикнизян о сербской лиге: «РПЛ сильнее на две головы, я это понимал. Но здесь есть то, чего нет в России – еврокубки»
7 ноября 2025, 21:16
Рекомендуем