Тикнизян о «Локо»: «Чувствовал себя говном – пацаны заходят потные, грязные, празднуют победу, а я сухой, ничего не сделал. Но «чувствовать» и «считать» – есть разница»

Тикнизян: есть разница между «чувствовать» и «считать» себя говном.

Защитник «Црвены Звезды » Наир Тикнизян объяснил свои слова о «Локомотиве».

В мае 2025 года Тикнизян заявил о желании уйти из «Локомотива» и сказал: «Я себя чувствую последним говном и хочу перемен».

– Что у тебя сейчас на душе касаемо [«Локомотива»]?

– Скажем так, что это уже в прошлом, но я понимаю прекрасно: первое – я хотел уйти не так, я хотел дать гораздо больше команде. И мой вот этот спич, когда я сказал, что чувствую себя говном – тоже есть разница: «чувствовать» и «считать» себя говном.

Чувствовал себя говном, потому что пацаны заходят после раздевалки потные, грязные, празднуют победу, а я сижу вот просто сухой, сухой, знаешь, как будто никчемный, ничего не сделал, чтобы мы победили. И так из раза в раз последние мои полтора месяца я не играл вообще, практически не выходил.

А что я чувствую? Наверное, то, что я недодал многое «Локомотиву». Я не буду искать здесь крайних, всегда спрашиваю самого себя: «Да, где-то, наверное, не справился с эмоциями, да, где-то вел себя не так, как нужно». Но для меня всегда оправдание всему этому – что я был искренен, – сказал Тикнизян.