Тикнизян о «Локо»: «Чувствовал себя говном – пацаны заходят потные, грязные, празднуют победу, а я сухой, ничего не сделал. Но «чувствовать» и «считать» – есть разница»
Защитник «Црвены Звезды» Наир Тикнизян объяснил свои слова о «Локомотиве».
В мае 2025 года Тикнизян заявил о желании уйти из «Локомотива» и сказал: «Я себя чувствую последним говном и хочу перемен».
– Что у тебя сейчас на душе касаемо [«Локомотива»]?
– Скажем так, что это уже в прошлом, но я понимаю прекрасно: первое – я хотел уйти не так, я хотел дать гораздо больше команде. И мой вот этот спич, когда я сказал, что чувствую себя говном – тоже есть разница: «чувствовать» и «считать» себя говном.
Чувствовал себя говном, потому что пацаны заходят после раздевалки потные, грязные, празднуют победу, а я сижу вот просто сухой, сухой, знаешь, как будто никчемный, ничего не сделал, чтобы мы победили. И так из раза в раз последние мои полтора месяца я не играл вообще, практически не выходил.
А что я чувствую? Наверное, то, что я недодал многое «Локомотиву». Я не буду искать здесь крайних, всегда спрашиваю самого себя: «Да, где-то, наверное, не справился с эмоциями, да, где-то вел себя не так, как нужно». Но для меня всегда оправдание всему этому – что я был искренен, – сказал Тикнизян.
Я хотел уйти не так. Я был неудобен тренеру. Я не додал Локомотиву. Я не справился с эмоциями. Зато я был искренен. Я, я, я.
Футбол - командный вид спорта. В команде +- двадцать человек. На поле выходят одиннадцать. На тебе свет клином не сошелся.
Каждое интервью сплошное нытье. Ты не Криштиану Роналду, чтобы по тебе плакать и в рот заглядывать. Хуже результаты Локомотива уж как минимум не стали. Разницу ты на поле делал максимум месяц за все время пребывания там. Откуда столько самолюбования? Этим рассказал, как Березуцкий плохо обошелся с ним, этим, как Галактионов. Акстись, ты даже не Дзюба.
- В футбол играл
- Странно, но футболка чистая и ничем не пахнет.
Сенсуализм- направление в теории познания, согласно которому ощущения и восприятия — основная и главная форма достоверного познания. Противостоит рационализму. Основной принцип сенсуализма — «нет ничего в разуме, чего не было бы в чувствах». Принцип сенсуализма относится к чувственной форме познания, в которую, кроме ощущения и восприятия, входит представление