  • Холанд о Гвардиоле: «Пеп мотивирует нас каждый день, мне повезло работать с ним. Что бы ни случилось в будущем, «Ман Сити» нужно продолжать двигаться вперед»
Холанд о Гвардиоле: «Пеп мотивирует нас каждый день, мне повезло работать с ним. Что бы ни случилось в будущем, «Ман Сити» нужно продолжать двигаться вперед»

Холанд: Гвардиола мотивирует нас каждый день, повезло работать с ним в «Сити».

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высказался о значении совместной работы с главным тренером клуба Пепом Гвардиолой.

«Когда я говорю о хороших людях вокруг меня, я имею в виду не только моих друзей и окружающих меня людей, но и людей в клубе. Мне повезло быть в клубе с таким количеством хороших людей и с Пепом, который мотивирует нас каждый день.

Мне повезло работать с Пепом уже три с половиной года, это было потрясающее время, как мы все знаем, и что бы ни случилось в будущем, нам все равно нужно продолжать двигаться вперед. Мне все равно нужно подталкивать себя и окружающих к совершенствованию», – сказал Холанд в интервью TNT Sports.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер City Xtra
Если после четырёх АПЛ, команда всё ещё мотивирована выигрывать чемпионат Англии, значит Пеп шикарный мотиватор. Большинство клубов после чемпионство, следующий сезон сыпятся. Команде Пепа понадобилось аж четыре АПЛ.
Рекомендуем