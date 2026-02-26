Холанд о Гвардиоле: «Пеп мотивирует нас каждый день, мне повезло работать с ним. Что бы ни случилось в будущем, «Ман Сити» нужно продолжать двигаться вперед»

Холанд: Гвардиола мотивирует нас каждый день, повезло работать с ним в «Сити».

Нападающий «Манчестер Сити » Эрлинг Холанд высказался о значении совместной работы с главным тренером клуба Пепом Гвардиолой .

«Когда я говорю о хороших людях вокруг меня, я имею в виду не только моих друзей и окружающих меня людей, но и людей в клубе. Мне повезло быть в клубе с таким количеством хороших людей и с Пепом, который мотивирует нас каждый день.

Мне повезло работать с Пепом уже три с половиной года, это было потрясающее время, как мы все знаем, и что бы ни случилось в будущем, нам все равно нужно продолжать двигаться вперед. Мне все равно нужно подталкивать себя и окружающих к совершенствованию», – сказал Холанд в интервью TNT Sports.