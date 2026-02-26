Орлов о «Локо»: «Не понимаю, как можно было отпустить Баринова – это как Лоськов ушел бы в свое время. Дмитрий был как бригадир, позиция опорника сейчас самая важная в футболе»
Комментатор Геннадий Орлов считает, что «Локомотиву» не стоило продавать экс-капитана Дмитрия Баринова ЦСКА.
«До сих пор не понимаю, как можно было отпустить Баринова! Как сработало руководство... При Семине такого бы никогда не произошло, это ведь все равно что Лоськов в свое время так ушел бы из команды...
В зимнюю паузу я видел только один матч «Локо», но, конечно, без Баринова им будет сложнее. Он же был как бригадир, мог прикрикнуть в случае чего. А кто сейчас возьмет на себя эти функции? Батраков все же больше игрок атакующей позиции, а самая важная позиция в современном футболе – это опорный центральный полузащитник. Тем более, с такой харизмой, какая есть у Баринова!
Такие люди много значат для партнеров, это очень важный момент. Но «Локо» пошел на то, чтобы отдать игрока, значит, наверное, у Михаила Галактионова есть некий «запасной вариант». Как я понимаю, на этой позиции наигрывается Карпукас, и сейчас при хорошей атаке «Локо» важно будет найти этот баланс в центре поля между обороной и нападением», – сказал Орлов.
https://www.sports.ru/football/1117072482-orlov-o-transferax-czska-kozlov-ne-takoj-bystryj-voronov-interesnyj-no.html
Лоськов, Игнашевич и Евсеев играли в Локо до конца карьеры.
Я бы сказал, что в целом история хорошая, без грязи, не вин-вин конечно, но сойдет.