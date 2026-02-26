  • Спортс
  • Орлов о «Локо»: «Не понимаю, как можно было отпустить Баринова – это как Лоськов ушел бы в свое время. Дмитрий был как бригадир, позиция опорника сейчас самая важная в футболе»
18

Орлов о «Локо»: «Не понимаю, как можно было отпустить Баринова – это как Лоськов ушел бы в свое время. Дмитрий был как бригадир, позиция опорника сейчас самая важная в футболе»

Орлов о «Локомотиве»: как можно было отпустить Баринова, он был как Лоськов.

Комментатор Геннадий Орлов считает, что «Локомотиву» не стоило продавать экс-капитана Дмитрия Баринова ЦСКА.

«До сих пор не понимаю, как можно было отпустить Баринова! Как сработало руководство... При Семине такого бы никогда не произошло, это ведь все равно что Лоськов в свое время так ушел бы из команды...

В зимнюю паузу я видел только один матч «Локо», но, конечно, без Баринова им будет сложнее. Он же был как бригадир, мог прикрикнуть в случае чего. А кто сейчас возьмет на себя эти функции? Батраков все же больше игрок атакующей позиции, а самая важная позиция в современном футболе – это опорный центральный полузащитник. Тем более, с такой харизмой, какая есть у Баринова!

Такие люди много значат для партнеров, это очень важный момент. Но «Локо» пошел на то, чтобы отдать игрока, значит, наверное, у Михаила Галактионова есть некий «запасной вариант». Как я понимаю, на этой позиции наигрывается Карпукас, и сейчас при хорошей атаке «Локо» важно будет найти этот баланс в центре поля между обороной и нападением», – сказал Орлов.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
Напомню, что не далее как две недели назад дядя Гена говорил, что Баринов уже на исходе.
https://www.sports.ru/football/1117072482-orlov-o-transferax-czska-kozlov-ne-takoj-bystryj-voronov-interesnyj-no.html
Ответ banchik1
Напомню, что не далее как две недели назад дядя Гена говорил, что Баринов уже на исходе. https://www.sports.ru/football/1117072482-orlov-o-transferax-czska-kozlov-ne-takoj-bystryj-voronov-interesnyj-no.html
Наглая подтасовка букв!!!
Ответ banchik1
Напомню, что не далее как две недели назад дядя Гена говорил, что Баринов уже на исходе. https://www.sports.ru/football/1117072482-orlov-o-transferax-czska-kozlov-ne-takoj-bystryj-voronov-interesnyj-no.html
Это не менее забавно, чем летние комментарии болельщиков ЦСКА о том, "зачем нам Баринов" https://www.sports.ru/football/1116880110-czska-xochet-podpisat-barinova-kupit-kapitana-lokomotiva-budet-slozhno.html
Лоськов так и ушел ведь
Ответ Islam5550
Лоськов так и ушел ведь
это подтасовка звука.
Лоськов, Игнашевич и Евсеев играли в Локо до конца карьеры.
Ответ Islam5550
Лоськов так и ушел ведь
Лоськова, по сути, тренер Бышовец выжил из команды.
Так вроде Лоськов и ушел в свое время после конфликта с Бышовцем. А потом в 2013 просто вышвырнули из команды. Правда вроде это все уже без Семина было.
Я так понимаю, что это было не только желание Локо. Во-первых, Баринов вроде как всегда хотел сгонять в Европу, потому до последнего не продлевал контракт. А под окончание уже и Локо просел, не хотел, чтобы выкручивали руки.
Я бы сказал, что в целом история хорошая, без грязи, не вин-вин конечно, но сойдет.
Геннадия еще не хватало. Че то он совсем плох. Баринову до Лоськова, как Зениту до финала ЛЧ. И по лидерским качествам и по человеческим, а про футбольные даже подслеповатый Орлов мог бы заметить
Лучше бы ответил, зачем Зенит продал Гонду и Касьеро, а лезти в чужой огород.
Сравнил божий дар с яичницей
"Локомотив" не барин, а Баринов не крепостной. Юрьев день, однако.
Да я помню про Мухина также говорили, потом Жемалетдинов. В ситуации с Мухиным еще могу понять, молодой парень был, а тут то что.. глушак в свое время в спартак переходил и вот это реально было потерей
