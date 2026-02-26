Экс-судья Кальварезе о красной Келли из «Юве»: «Он не сделал ничего, что считалось бы фолом. В его действиях не было намерения, предупреждение озадачивает, не говоря о прямом удалении»

Экс-арбитр Кальварезе раскритиковал судей за удаление Келли из «Ювентуса».

Бывший арбитр Джанпаоло Кальварезе высказался против удаления защитника «Ювентуса » Ллойда Келли в матче Лиги чемпионов с «Галатасараем » (3:2).

На 49-й минуте Келли потерял равновесие в борьбе за верховой мяч и наступил шипами на заднюю часть ноги хавбека Барыша Йылмаза . Арбитр Жоау Педру Пиньейру показал англичанину вторую желтую карточку и удалил его с поля. Однако арбитр на ВАР пригласил Пиньейру изучить повтор, и португалец показал Келли прямую красную карточку.

«Я категорически против этого решения. Он не сделал ничего такого, что считалось бы фолом. Он подпрыгнул, чтобы поймать мяч, и, падая, задел икру соперника.

Если вы обращаетесь к ВАР, вы должны прийти к правильному решению. Мне трудно представить прямую красную карточку, для меня ее здесь нет.

Фол не отражает ни жесткого отношения, ни намерения. С точки зрения футбола такое не считается. Сама мысль о предупреждении меня озадачивает, не говоря уже о прямом удалении…» – сказал Кальварезе в интервью Prime Video.