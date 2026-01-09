Пять стычек, ни одной обводки. Симеоне не зря провоцировал Винисиуса

Главный нефутбольный эпизод дерби Мадрида в полуфинале Суперкубка Испании – конфликт Диего Симеоне и Винисиуса . Чоло пытался влиять на бразильца даже через одноклубников: просил Феде Вальверде передать вингеру очередную колкость .

Испанская Marca считает, что провокация от главного тренера «Атлетико» дала свои плоды. Журналисты насчитали пять эпизодов стычек Симеоне и Винисиуса за весь матч, при этом бразильцу ни разу не удалось обвести Маркоса Льоренте. Диего несколько раз жаловался четвертому арбитру на поведение вингера «сливочных», Дани Карвахаль даже просил аргентинца прекратить коммуницировать с одноклубником.

«Атлетико» настаивает, что конфликт начал Вини. Как передает COPE, в одном из эпизодов он дразнил Чоло и скамейку «матрасников», прося пенальти для своей команды, момент запечатлели камеры Movistar+.

«Да, пенальти, пенальти. Пенальти».

Уже после Диего выкрикнул свою фразу про Флорентино Переса, который должен «вышвырнуть бразильца из клуба».

На следующий день после игры официальный аккаунт «Атлетико» опубликовал пост:

«Удивительно, сколько времени некоторые люди тратят на анализ реакции... и как мало внимания они уделяют разъяснению причины, которая вызвала ту самую реакцию. Модус операнди, да, это классика».

А Винисиус меж тем не забивает уже три месяца – в 19-ти матчах подряд. Может, для класико в финале Суперкубка копит силы?