  Жером Алонзо: «Если бы не Сафонов, «Монако» забил бы «ПСЖ» четыре или пять. Он хорошо сыграл»
Жером Алонзо: «Если бы не Сафонов, «Монако» забил бы «ПСЖ» четыре или пять. Он хорошо сыграл»

Экс-вратарь «ПСЖ» Жером Алонзо оценил игру Матвея Сафонова в матче 25-го тура Лиги 1 против «Монако» (1:3).

«Не думаю, что три пропущенных мяча скажутся на месте Матвея в стартовом составе.

Я считаю, что он хорошо сыграл. Если бы не Матвей, «Монако» забил бы четыре, а может и все пять. Поэтому меня больше беспокоит не Матвей, а команда», – сказал Алонзо.

«ПСЖ» лидирует в чемпионате с 57 очками.

Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
в защите проходной двор
Ответ kacnep
в защите проходной двор
Ну с заборным развели пмж
Не имеет значения кто стоит на воротах ПСЖ, когда по сути команда играет с 1 ЦЗ - Пачо.Все остальные игроки думают об атаке.В прошлом сезоне Хакими получил роль "свободного художника" , команда как то научилась его страховать .В этом же сезоне Мендеш решил играть аналогично.Но в отличии от Хакими, у него нет такой же работоспособности и выносливости марокканца, от того часто не добегает.По итогу имеем один и тот же сценарий , 70% владения против глубокой обороны.Сзади Пачо + на подстраховке Витюша и Маркиньос (Забарный).Потеря мяча, контра - гол. Проблема с балансом.Отсутствие Руиса также сказывается.Испанец отлично умеет уводить игроков соперника и образовывать пространство для нападающих.Также не понятно что с Жоао.В прошлом сезоне он был везде, отбирал ,выгрызал каждый мяч.Сейчас пропускает из за травм много и не хватает этого "питбуля" из прошлого сезона.О реализации ПСЖ не говорил наверное только ленивый.Барколя либо не бьет по воротам,либо не может в них попасть.Зато каждый раз когда кто то другой бьет, обязательно разведет руки в стороны , мол "ну вот же я открытый был".ПСЖ в этом сезоне, это тот ПСЖ что проиграл финал КЧМ.Эта игра началась с Челси и надеюсь, закончится на них же.И наконец то,мы увидим чемпионский запал и дух победителя ЛЧ
