Жером Алонзо: «Если бы не Сафонов, «Монако» забил бы «ПСЖ» четыре или пять. Он хорошо сыграл»

Жером Алонзо: если бы не Сафонов, «Монако» забил бы «ПСЖ» четыре или пять.

Экс-вратарь «ПСЖ» Жером Алонзо оценил игру Матвея Сафонова в матче 25-го тура Лиги 1 против «Монако» (1:3).

«Не думаю, что три пропущенных мяча скажутся на месте Матвея в стартовом составе.

Я считаю, что он хорошо сыграл. Если бы не Матвей, «Монако» забил бы четыре, а может и все пять. Поэтому меня больше беспокоит не Матвей, а команда», – сказал Алонзо.

«ПСЖ » лидирует в чемпионате с 57 очками.