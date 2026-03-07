  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Челси» обыграл «Рексхэм» благодаря голам Гарначо и Педро в экстра-таймах – 4:2. Клуб из Чемпионшипа остался в меньшинстве в конце основного времени
288

«Рексхэм» уступил «Челси».

В 1/8 финала Кубка Англии «Челси» на выезде победил «Рексхэм» (4:2).

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

Игра проходила на стадионе «Рэйскорс Граунд».

Основное время матча завершилось вничью – 2:2. При этом хозяева остались в меньшинстве на 3-й добавленной ко второму тайму минуте после фола Джорджа Добсона.

В экстра-таймах лондонцы сумели дважды забить усилиями Алехандро Гарначо и Жоао Педро.

Кубок Англии. 5-й раунд
7 марта 17:45, Рэйскорс Граунд
Логотип домашней команды
Рексхэм
Завершен
2 - 4
Логотип гостевой команды
Челси
Матч окончен
120’
+5’
  Жоао Педро
120’
Гарначо
Мур
120’
Клуворт   Киллор-Данн
112’
110’
Сантос
2 доптайм
Перерыв
Дойл   Брант
105’
Томасон
101’
100’
Нету   Дерри
96’
  Гарначо
1 доптайм
Перерыв
Добсон
90’
+3’
Лонгмэн   Барнетт
90’
85’
Ачимпонг   Гюсто
85’
Делап   Жоао Педро
82’
  Ачимпонг
  Дойл
78’
Вайнер   Броудхед
76’
Рэтбоун   Уиндасс
66’
Смит   Мур
66’
65’
Хато   Кукурелья
65’
Лавия   Эссугу
58’
Сарр   Гиу
2тайм
Перерыв
40’
  Оконкво
23’
Лавия
  Смит
18’
Рексхэм
Оконкво, Дойл, Хайем, Клуворт, Вайнер, Томасон, Добсон, Лонгмэн, О`Брайен, Рэтбоун, Смит
Запасные: Киллор-Данн, Уорд, Брант, Уиндасс, Скарр, Барнетт, Броудхед, Родригес, Мур
1тайм
Челси:
Санчес, Бадьяшиль, Адарабиойо, Сарр, Гарначо, Нету, Хато, Лавия, Сантос, Ачимпонг, Делап
Запасные: Кукурелья, Жоао Педро, Гюсто, Дерри, Гиу, Эссугу, Шерман-Лоу, Джеймс, Чалоба
Подробнее

Статистика Кубка Англии

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
logoЧелси
logoРексхэм
онлайны
logoКубок Англии
Джордж Добсон
logoАлехандро Гарначо
logoЖоао Педро
288 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Напоминаю что проект ФК Катар отменил матч чемпионата на следующей неделе.
То есть они конкретно под Челси готовятся.

Ненужный овер для игроков вроде Жоао, Сантоса, Гюсто, Куку.

Гарначо в принципе может с утра до вечера играть, пусть бегает.
Ответ Proper Chels
Напоминаю что проект ФК Катар отменил матч чемпионата на следующей неделе. То есть они конкретно под Челси готовятся. Ненужный овер для игроков вроде Жоао, Сантоса, Гюсто, Куку. Гарначо в принципе может с утра до вечера играть, пусть бегает.
пусть поблагодарят за это Бадиков,Делапов,Тосинов и прочих бездарей, чьи жопы как обычно приходится спасать
Ответ Proper Chels
Напоминаю что проект ФК Катар отменил матч чемпионата на следующей неделе. То есть они конкретно под Челси готовятся. Ненужный овер для игроков вроде Жоао, Сантоса, Гюсто, Куку. Гарначо в принципе может с утра до вечера играть, пусть бегает.
Парижские вчера бездарно слили казино
На тотальном классе. Надеюсь это был последний матч Тосина и Бадика в Челси,но увы,это слишком хорошо чтобы быть правдой. Ещё увидим связку этих бистов в финале ЛЧ
Ответ Travis Henderson
На тотальном классе. Надеюсь это был последний матч Тосина и Бадика в Челси,но увы,это слишком хорошо чтобы быть правдой. Ещё увидим связку этих бистов в финале ЛЧ
Я уже не знаю сколько времени должно пройти, чтобы вернулся Колвил, когда уже этот цирк кончится
Ответ Evgen_Hazard
Я уже не знаю сколько времени должно пройти, чтобы вернулся Колвил, когда уже этот цирк кончится
Так он год не играл. Каким он вернётся неизвестно, но помнится Зуму когда-то подобная травма уничтожила
есть люди, которым всегда будет все не то: проиграли бы - сказали бы что проиграли днарям, выиграли - скажут что это всего лишь днари. таким не угодить. всех синих - с победой, акерские лают - караван идет.
Ответ DolJun
есть люди, которым всегда будет все не то: проиграли бы - сказали бы что проиграли днарям, выиграли - скажут что это всего лишь днари. таким не угодить. всех синих - с победой, акерские лают - караван идет.
Чисто факультативно: тебе понравилась игра Челси? Без иронии, реально доволен?
Ответ CFCheadhunter
Чисто факультативно: тебе понравилась игра Челси? Без иронии, реально доволен?
А кому должна была понравиться игра без Энцо и Палмера, которые мозг команды, и с центральной защитой Тосин и Бадиашиль, которые мяча боятся
Должик, ты в своём уме? Хвалить пассажиров за то, что они смогли протащить мяч до ворот против Шипа, и то в итоге Рексхэм сами себе закатили по сути. Ну хорош уже дно пробивать 🤣
Сильнейший левый вингер Челси после Мудрика положил гол сезона
Я просто понять хочу, что вы хотите от Лавии в первом матче спустя 30 лет травмы? Всем травматам Челси дает возможность восстановиться и вернуться в состав, Фыфан и Джеймс из этой категории. Если на нем поставят крест и не смогут продать, то будет бегать в бомб-скваде. Но не после первого же матча.
Ответ Noken
Я просто понять хочу, что вы хотите от Лавии в первом матче спустя 30 лет травмы? Всем травматам Челси дает возможность восстановиться и вернуться в состав, Фыфан и Джеймс из этой категории. Если на нем поставят крест и не смогут продать, то будет бегать в бомб-скваде. Но не после первого же матча.
что за френдли фаер? впервые на моей памяти объективная оценка ситуации от тебя
Вышел игрок, умеющий играть в футбол.
Гарнача неубиваемый, это не пациент Маунт, МЮ фуфло не вталкивает
Ответ Любезный Коссутий
Гарнача неубиваемый, это не пациент Маунт, МЮ фуфло не вталкивает
челси в мю отдавал таких бистов как матич и мата, так что не мю быть в печали.
Ответ Любезный Коссутий
Гарнача неубиваемый, это не пациент Маунт, МЮ фуфло не вталкивает
Как там было, Челси и МЮ развели друг друга: Одни продали Маунта, который никогда не доступен. Вторые Гарначо, который доступен всегда...
Регулярно смотрю шип, гляжу щас на Тосина и Бадика и вообще не вижу в чем разница между ними и защитниками из шипа, щас поменяй их местами с защитниками условного Ипсвича разницы будет 0. А Делап ничем не отличается от Смита,который нам забил гол,можно его тут же и оставить после матча
Жоау надоело и один раз ускорился
