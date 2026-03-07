Матч окончен
«Челси» обыграл «Рексхэм» благодаря голам Гарначо и Педро в экстра-таймах – 4:2. Клуб из Чемпионшипа остался в меньшинстве в конце основного времени
«Рексхэм» уступил «Челси».
В 1/8 финала Кубка Англии «Челси» на выезде победил «Рексхэм» (4:2).
Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Игра проходила на стадионе «Рэйскорс Граунд».
Основное время матча завершилось вничью – 2:2. При этом хозяева остались в меньшинстве на 3-й добавленной ко второму тайму минуте после фола Джорджа Добсона.
В экстра-таймах лондонцы сумели дважды забить усилиями Алехандро Гарначо и Жоао Педро.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
То есть они конкретно под Челси готовятся.
Ненужный овер для игроков вроде Жоао, Сантоса, Гюсто, Куку.
Гарначо в принципе может с утра до вечера играть, пусть бегает.