Глава ФИФА Инфантино встретился с Макроном в Париже: «ЧМ-2026 – идеальная возможность объединить мир»
Глава ФИФА Инфантино встретился с Макроном в Париже.
Президент ФИФА Джанни Инфантино посетил Париж, где встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Встреча состоялась за три месяца до старта чемпионат мира, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Стороны обсудили роль футбола в обществе и предстоящий турнир.
«Это идеальная возможность объединить весь мир в моменты радости», – отметил Инфантино, говоря о ЧМ-2026.
Глава ФИФА посетил парижский офис организации и встретился с сотрудниками французского представительства. Над зданием штаб-квартиры в Париже был поднят флаг ФИФА.
верный сын своего отца зеппа !!!!!!!!!!!!!!!!!!!