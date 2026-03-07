  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Глава ФИФА Инфантино встретился с Макроном в Париже: «ЧМ-2026 – идеальная возможность объединить мир»
47

Глава ФИФА Инфантино встретился с Макроном в Париже: «ЧМ-2026 – идеальная возможность объединить мир»

Глава ФИФА Инфантино встретился с Макроном в Париже.

Президент ФИФА Джанни Инфантино посетил Париж, где встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Встреча состоялась за три месяца до старта чемпионат мира, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Стороны обсудили роль футбола в обществе и предстоящий турнир.

«Это идеальная возможность объединить весь мир в моменты радости», – отметил Инфантино, говоря о ЧМ-2026.

Глава ФИФА посетил парижский офис организации и встретился с сотрудниками французского представительства. Над зданием штаб-квартиры в Париже был поднят флаг ФИФА.

Опубликовано: Sports
Источник: RMC Sport
logoЭммануэль Макрон
logoФИФА
logoДжанни Инфантино
logoЧМ-2026
Политика
47 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
ЧМ-2026 – идеальная возможность объединить мир»(с).Ну так почему Россию не зовете для объединения мира?УРоды лицемерные.
Ответ Spartakus1984
ЧМ-2026 – идеальная возможность объединить мир»(с).Ну так почему Россию не зовете для объединения мира?УРоды лицемерные.
Это не чемпионат мира, а чемпионат отдельных стран, допущенных по политическим решениям. Ведь самой большой страны мира нет там по политическим решениям.
Ответ Ростовский
Это не чемпионат мира, а чемпионат отдельных стран, допущенных по политическим решениям. Ведь самой большой страны мира нет там по политическим решениям.
Естественно.
Дональд Трамп: "ЧМ-2026 - идеальная возможность выкрасть всех президентов"
Ответ Forza14Viola
Дональд Трамп: "ЧМ-2026 - идеальная возможность выкрасть всех президентов"
Эту идею подскажи Трампу 👍👍👍
Это ладно. Что-то по США и Израилю будет? Или продолжит трусливо молчать?
Ответ Alex Slobodskikh
Это ладно. Что-то по США и Израилю будет? Или продолжит трусливо молчать?
Ну что вы такое говорите!? Это ведь другое.
Ответ Alex Slobodskikh
Это ладно. Что-то по США и Израилю будет? Или продолжит трусливо молчать?
А по Ирану будет что? Десятки стран атакуют своими ракетками
Ага, США и Европа уже несколько веков объединяют мир. Так объединяют, что из-за них все мировые войны, военные конфликты, перестройки и развалы стран. А все организации вроде ФИФА под ними ходят. Твари.
Ответ Dexter Morgan
Ага, США и Европа уже несколько веков объединяют мир. Так объединяют, что из-за них все мировые войны, военные конфликты, перестройки и развалы стран. А все организации вроде ФИФА под ними ходят. Твари.
Советский интернационал, целью которого была мировая пролетарская революция, это другое конечно же🤣
Ответ кэпко
Советский интернационал, целью которого была мировая пролетарская революция, это другое конечно же🤣
советский интернационал не сжигал напалмом деревни, как было во Вьетнаме, и не применял ковровые бомбардировки как Югославии, Ираке и Афганистане.
Надеюсь,встретились,чтобы обсудить бан израиля и сша,и чтобы обсудить перенос ЧМ из сша
Ответ ALEX-CHICAGO
Надеюсь,встретились,чтобы обсудить бан израиля и сша,и чтобы обсудить перенос ЧМ из сша
Какой перенос за 3 месяца до ЧМ?
Ответ mountain_peak
Какой перенос за 3 месяца до ЧМ?
Трамп может же и бахнуть... Это другое
Вот и встретятся два лицемера, кофе с коньяком попьют, обнимутся и разойдутся 😂😂😂
балабол краснобай лицемер и просто крахобор !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
верный сын своего отца зеппа !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Переименуйте уже в чемпионат совета мира :)) так будет правильнее
"Объединить мир"? А как насчёт отстранения ещё двух агрессоров? Или, как вариант, возвращения двух стран в футбольный мир? Кишка тонка, шавки?!
Сша и мир это конечно смешно. Трамп от такого соседства слов в штаны бы навалил от хохота
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Эммануэль Макрон: «Олимпиада-2030 во Франции станет знаменательной. Так же грандиозно, как и в 2024-м»
24 февраля, 21:06
«Франция затаила дыхание, и они сделали это. Браво, чемпионы!» Макрон поздравил Фурнье-Бодри и Сизерона с золотом Олимпиады-2026
12 февраля, 09:27
Ловчев о возможном бойкоте ЧМ европейцами: «Нереально. Все эти Макроны – дешевки, на поклон к Трампу ходят. Кубертен провозгласил: о спорт, ты – мир! А они перепишут: о спорт, это вражда»
29 января, 11:12
Губерниев о бойкоте ЧМ-2026: «Папочка европейских стран в Америке, а не во Франции – скажут «фас», и поедут. Там слишком сильная экономическая зависимость от США»
21 января, 10:27
Европа угрожает США бойкотом ЧМ-2026 – из-за Гренландии. Макрон трубит об имперских амбициях Трампа
20 января, 19:55
Рекомендуем
Главные новости
Дзюба о том, что Аршавин не считает «Спартак» топ-клубом: «Постеснялся бы. В его время «Спартак» их вообще не чувствовал. Когда «Газпром» пришел, они начали сопротивляться»
20 минут назад
«Барселоне» разрешили увеличить вместимость «Камп Ноу» до 62 652 зрителей
30 минут назад
Иглесиас о токсичной маскулинности в академиях: «У мальчиков появляется мнение, что дружба с женщинами невозможна. Если ты общаешься с девушкой, реакция такая: «Ты хочешь с ней переспать?»
42 минуты назад
Еще две футболистки сборной Ирана запросили убежище в Австралии. Ранее из расположения команды сбежали 5 спортсменок (ABC)
57 минут назад
Энрике перед «Челси»: «ПСЖ» может выиграть ЛЧ второй раз. Это непросто, но в первый раз сложнее»
сегодня, 13:29
Аль-Хелайфи не может вылететь из Катара из-за конфликта на Ближнем Востоке. Глава «ПСЖ» не присутствовал на тренировке перед матчем с «Челси» в ЛЧ
сегодня, 13:18
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ливерпуль» в гостях у «Галатасарая», «Бавария» против «Аталанты», «Барселона» сыграет с «Ньюкаслом»
сегодня, 13:05
Арбелоа о словах Лапорты про экс-директоров «Реала» в CTA: «Кажется, именно он в 4 раза увеличил выплаты Негрейре, так что говорить больше не о чем»
сегодня, 13:05
Дзюба о том, стал ли футбол лучше с ВАР: «И да, и нет. Я до сих пор в шоке от незасчитанного гола «Балтики» «Зениту», от моего гола «Оренбургу». Какие офсайды там? Это какой-то сюр»
сегодня, 12:53
Форвард «Сельты» Иглесиас: «Движение BLM очень повлияло на меня – я покрасил ногти в черный цвет, чтобы привлечь к нему внимание и бороться с расистскими настроениями в Испании»
сегодня, 12:27
Ко всем новостям
Последние новости
Джиган о том, что Мбаппе задел плечом Оксану Самойлову: «Место женщины – с семьей, а не вот это все. Ездит с этими петушарами, слушает их. Но я бы набил морду этому Мбаппе»
4 минуты назадВидео
«Ньюкасл» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
34 минуты назад
«Атлетико» – «Тоттенхэм». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 13:06
Мария Погребняк о том, что Мбаппе задел плечом Оксану Самойлову: «Повел себя как невоспитанный хам: взял и оттолкнул девушку с дороги. А как же культура отмены? Бойкот Килиана объявят?»
сегодня, 12:45
«Аталанта» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 11:58
«Галатасарай» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
сегодня, 10:38
МЛС пожизненно дисквалифицировала экс-игроков «Коламбуса» Йебоа и Джонса за ставки – в том числе на матчи собственной команды
сегодня, 10:10
Агент Кузьмичев о «Зените»: «Семаку нужно сделать паузу. Он поставил много рекордов, но сейчас не справляется. Команда должна выглядеть по-другому»
сегодня, 09:54
Тимур Гурцкая: «Руководство «Краснодара» сыграло злую шутку с командой, добиваясь переноса игры любой ценой. Знаю, сколько звонков было. Они будто не долетели до «Рубина»
сегодня, 09:44
Игроку молодежки «Актобе» сломали челюсть во время массовой драки в матче с «Ордабасы», ему предстоит операция. Другой футболист получил травму губы и подбородка
сегодня, 09:02
Рекомендуем