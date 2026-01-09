Диего Симеоне всю игру троллил Винисиуса. Бразилец взорвался только в концовке
Дерби Мадрида как всегда вышло жарким. Диего Симеоне устроил игры разума с игроками соперника, досталось, конечно, Винисиусу.
Как расшифровало испанское издание COPE, тренер «Атлетико» крикнул бразильцу: «Эй, Вини, Флорентино [Перес] тебя вышвырнет. Запомни мои слова».
Чоло не остановился на этом. Когда в концовке встречи Винисиус покидал поле, Симеоне показал на трибуны «сливочных», намекая, что фанаты вновь освистывают бразильца.
Тот уже Вини не выдержал: начал что-то высказывать аргентинцу.
Подопечного успокаивал Хаби Алонсо, параллельно объясняясь с арбитром.
Тони Рюдигер оттащил партнера подальше от скамейки «Атлетико».
Судья выписал южноамериканцам по «горчичнику» – карточки стали первыми предупреждениями в матче.
Полуфинал Суперкубка Испании закончился победой «королевского клуба» со счетом 2:1. В финале мы вновь увидим класико.
А Чоло и Вини нашли друг друга.
Что отец, что сын — провокатор и симулянт.
Да и здесь косвенно тоже - заголовком. Запомните, Вини - провоцирует, Симеоне - троллит)
Замечательные двойные стандарты у спортса)
Но когда такое делает тренер я не понимаю !