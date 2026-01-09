Диего Симеоне всю игру троллил Винисиуса. Бразилец взорвался только в концовке

Дерби Мадрида как всегда вышло жарким. Диего Симеоне устроил игры разума с игроками соперника, досталось, конечно, Винисиусу.

Как расшифровало испанское издание COPE, тренер «Атлетико» крикнул бразильцу: «Эй, Вини, Флорентино [Перес] тебя вышвырнет. Запомни мои слова».

Чоло не остановился на этом. Когда в концовке встречи Винисиус покидал поле, Симеоне показал на трибуны «сливочных», намекая, что фанаты вновь освистывают бразильца .

Тот уже Вини не выдержал: начал что-то высказывать аргентинцу.

Подопечного успокаивал Хаби Алонсо, параллельно объясняясь с арбитром.

Тони Рюдигер оттащил партнера подальше от скамейки «Атлетико».

Судья выписал южноамериканцам по «горчичнику» – карточки стали первыми предупреждениями в матче.

Полуфинал Суперкубка Испании закончился победой «королевского клуба» со счетом 2:1. В финале мы вновь увидим класико.

А Чоло и Вини нашли друг друга.