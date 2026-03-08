480

«Барселона» победила «Атлетик» – 1:0. Ямаль попал в девятку на 68-й минуте

«Барселона» одолела «Атлетик».

«Атлетик» уступил «Барселоне» в 27-м туре Ла Лиги – 0:1.

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Игра проходила на стадионе «Сан-Мамес».

Единственный гол на 68-й минуте ударом в девятку забил Ламин Ямаль.

Ла Лига Испания. 27 тур
7 марта 20:00, Сан-Мамес
Атлетик
Завершен
0 - 1
Барселона
Матч окончен
Вивиан
90’
+3’
78’
Касадо   Араухо
Хаурегисар   Гарсия
74’
И. Уильямс   Гурусета
69’
Рего Мора   Весга
69’
68’
  Ямаль
62’
Ольмо   Фермин Лопес
62’
Рэшфорд   Рафинья
62’
Ферран Торрес   Левандовски
57’
Кубарси
Рего Мора
50’
Санчес   Сансет
46’
46’
Берналь   Педри
2тайм
Перерыв
Унаи Гомес   Наварро
10’
Атлетик
Унаи Симон, Бойро, Лапорт, Вивиан, Горосабель, Рего Мора, Хаурегисар, Унаи Гомес, Санчес, Беренгер, И. Уильямс
Запасные: Падилья, Берчиче, Сансет, Гарсия, Аресо, Лекуэ, Весга, Гурусета, Монреаль, Наварро, Руис де Галаррета, Серрано
1тайм
Барселона:
Гарсия, Жоау Канселу, Мартин, Кубарси, Эрик Гарсия, Касадо, Берналь, Ольмо, Рэшфорд, Ферран Торрес, Ямаль
Запасные: Кочен, Эспарт, Кортес, Левандовски, Рафинья, Педри, Фермин Лопес, Бардагжи, Шченсны, Маркес, Араухо
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
480 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Фантастика какая-то Барселона в каждом матче имеет 100 голевых моментов, 50 штанг и перекладин и умудряется терять очки, сливочный кабинет же отскакивает и забивает с каких-то смешных рикошетом, просто сюр какой-то:)) Барселоне надо выходить с таким же настроем как и с Атлетико и забирать свои 3 очка:))
Ответ rigobersong
За это и любят Барселону, это футбол, у Реала другое значение, там больше законы и танцы, а Барса это и есть футбол, пусть проиграют, пусть подадут в штангу, зато сделают красиво
Сливочным не понять.
Ответ rigobersong
а не кажется ли вам, что играть в таком бешенном ритме каждые 3 дня просто абсурд?
Ассист Педри, Гол Ямаля.
Бедный войд......
Ответ ElectroVantuzzz
Ассист Педри, Гол Ямаля. Бедный войд......
У Войда случился ОКР после этого.
Ответ Ислам Евлоев_1116464806
У Войда случился ОКР после этого.
Олимпийский Комитет России?😅
Болельщицы Реала с праздником вас 💐
🌹
Ответ Mars1104
Болельщицы Реала с праздником вас 💐 🌹
ой , ну не надо милых дам С реала смущать... 😁
Нужен Педри вместо Касадо, Араухо вместо Рэшфорда и футболист вместо Феррана, и тогда все пойдет
Ответ Свисток Негрейры
Нужен Педри вместо Касадо, Араухо вместо Рэшфорда и футболист вместо Феррана, и тогда все пойдет
а кто будет играть с ньюкаслом?
Барселона играет во вторник в ЛЧ,матч ставят на вечер субботы:) реал играет в среду в ЛЧ, матч ставят в пятницу:) Не кабинет, твердо и четко:))
Ответ rigobersong
Барселона играет во вторник в ЛЧ,матч ставят на вечер субботы:) реал играет в среду в ЛЧ, матч ставят в пятницу:) Не кабинет, твердо и четко:))
Барса во вторник играла в кубке.
Ответ Emin Aliev
Барса во вторник играла в кубке.
Команда, с которой играет БЧК, играет сегодня же, но ныть оно не перестанет
Сложно было требовать чего-то серьёзного от Барсы в сегодняшней игре после такого энергозатратного матча во вторник. И тем не менее, вытерпели и заработали 3 очка, идеальный результат. Не знаю как, но перед Ньюкаслом надо постараться восстановиться, потому что там будет раза в 2 сложнее. Завтра никаких качалок, только отдых 🙈
Торрес забьёт, а хозяин войда Педри выйдет во втором тайме, и сделает ассист
Ответ Максим Макс_1116879745
Торрес забьёт, а хозяин войда Педри выйдет во втором тайме, и сделает ассист
Комментарий скрыт
Ответ войд
Комментарий скрыт
Ну так Педри фантастический игрок
всем милым дамам кто болеет за женский клуб реал от меня цветы на восьмое марта 💐 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺💐 💐
Ответ Georgia Tbilisi_1116698369
всем милым дамам кто болеет за женский клуб реал от меня цветы на восьмое марта 💐 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺💐 💐
Главное не прикрывай рот футболкой, когда говоришь, опасно....
Ответ Ислам Евлоев_1116464806
Главное не прикрывай рот футболкой, когда говоришь, опасно....
и вам 🌺🌺🌺💋💋
вчера спасая пятую точку реалу добавили 5 мин. сегодня спасая пятую точку болельщикам реала добавили 5 мин.
С победой, правда вместо +7 имеем теже +4, судейский проект тащат , чтобы интрига сохранялась
Ответ svaz
С победой, правда вместо +7 имеем теже +4, судейский проект тащат , чтобы интрига сохранялась
Да так даже интереснее)
