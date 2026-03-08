Матч окончен
«Барселона» победила «Атлетик» – 1:0. Ямаль попал в девятку на 68-й минуте
«Барселона» одолела «Атлетик».
«Атлетик» уступил «Барселоне» в 27-м туре Ла Лиги – 0:1.
Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Игра проходила на стадионе «Сан-Мамес».
Единственный гол на 68-й минуте ударом в девятку забил Ламин Ямаль.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
480 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Сливочным не понять.
Бедный войд......
🌹