Винисиус не забивает три месяца – 19 матчей

Винисиус в 19-й раз подряд покинул поле без гола.

Вингер «Реала» принял участие в игре с «Атлетико » (2:1) в полуфинале Суперкубка Испании, но результативными действиями не отметился.

В последний раз бразилец забивал 10 октября – в ворота сборной Южной Кореи в товарищеском матче.

Следующий матч «Реала » пройдет 11 января – мадридская команда встретится с «Барселоной».