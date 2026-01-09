Винисиус не забивает три месяца – 19 матчей
Винисиус в 19-й раз подряд покинул поле без гола.
Вингер «Реала» принял участие в игре с «Атлетико» (2:1) в полуфинале Суперкубка Испании, но результативными действиями не отметился.
В последний раз бразилец забивал 10 октября – в ворота сборной Южной Кореи в товарищеском матче.
Следующий матч «Реала» пройдет 11 января – мадридская команда встретится с «Барселоной».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
