Симеоне пытался задеть Винисиуса и с помощью игроков «Мадрида». Передал бразильцу весточку через Вальверде

«Мадрид» благодаря голам Феде Вальверде и Родриго выбил «Атлетико» из 1/2 финала Суперкубка Испании, в финале турнира «сливочные» сразятся с «Барселоной».

Дерби в очередной раз вышло эмоциональным. Диего Симеоне весь матч бросал в Винисиуса колкие фразы, бразилец взорвался, когда уходил на замену . Вини от тренера «матрасников» в итоге оттащил Тони Рюдигер, а Чоло успел передать весточку бразильцу через Федерико Вальверде. Аргентинца цитирует Movistar+:

«Скажи ему [Винисиусу], что он вечно делает мозг[нецензурно]».

Симеоне жестами указывал Вини на очередной свист с трибун. А Вальверде в моменте с заменой партнера просил болельщиков поддержать бразильца.

После игры Феде поддержал одноклубника в соцсетях – так уругваец делает уже второй матч подряд : «Никто не скинет меня с этого корабля. Вместе с тобой до конца».

А слова Симеоне то передал?