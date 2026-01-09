Симеоне пытался задеть Винисиуса и с помощью игроков «Мадрида». Передал бразильцу весточку через Вальверде
«Мадрид» благодаря голам Феде Вальверде и Родриго выбил «Атлетико» из 1/2 финала Суперкубка Испании, в финале турнира «сливочные» сразятся с «Барселоной».
Дерби в очередной раз вышло эмоциональным. Диего Симеоне весь матч бросал в Винисиуса колкие фразы, бразилец взорвался, когда уходил на замену. Вини от тренера «матрасников» в итоге оттащил Тони Рюдигер, а Чоло успел передать весточку бразильцу через Федерико Вальверде. Аргентинца цитирует Movistar+:
«Скажи ему [Винисиусу], что он вечно делает мозг[нецензурно]».
Симеоне жестами указывал Вини на очередной свист с трибун. А Вальверде в моменте с заменой партнера просил болельщиков поддержать бразильца.
После игры Феде поддержал одноклубника в соцсетях – так уругваец делает уже второй матч подряд: «Никто не скинет меня с этого корабля. Вместе с тобой до конца».
А слова Симеоне то передал?