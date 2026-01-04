«Не все мы мечтаем об одном и том же». Тевес вспомнил, как адаптировался к жизни в Англии

Экс-нападающий сборной Аргентины Карлос Тевес вспомнил свой переезд в Великобританию.

«Когда я приехал в Англию, то меня отвели посмотреть дом, который предлагает клуб. Там был сад, гараж, сверкающие полы… и тишина. Много тишины.

Я приехал из Фуэрте-Апаче, где мы в пятером спали в одной комнате, а выстрелы были частью ночи. Я не знал, как жить в тишине. Это напугало меня.

Через некоторое время я попросил переехать. Я отправился в более бедный и шумный район, где соседи кричали, готовили на тротуаре, а дети играли на улице.

Там я чувствовал себя как дома. Не все мы мечтаем об одном и том же. Некоторые из нас хотят вернуться к тому, кто мы есть», – сказал Тевес.

Напомним, Тевес оказался в АПЛ в 2006-м, подписав контракт с «Вест Хэмом». Позже аргентинец переехал в Манчестер, где выступал сначала за «Юнайтед», а потом за «Сити».