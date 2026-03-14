🎥 Игроки «Челси» перед матчем окружили арбитра. Такая у команды традиция

Вряд ли в текущем сезоне Премьер-лиги будет что-то забавнее ошарашенного лица Пола Тирни, которого футболисты «Челси» окружили перед стартовым свистком на матч против «Ньюкасла» в 30-м туре чемпионата.

Ритуал над арбитром столичному клубу не помог: Энтони Гордон уже на 18-й минуте забил единственный гол в матче.

При Лиэме Росеньоре командные объятия перед каждым таймом стали традицией. Таким образом лондонцы поднимают командный дух. Главный тренер объяснял:

«Идея исходила от игроков, мне она очень нравится, потому что они демонстрируют единство, сплоченность и командный дух, а я думаю, что это необходимо. Прежде чем говорить о тактике или системах, вам нужна группа игроков, готовых бежать и сражаться друг за друга».

В матче с «Виллой» в 29-м туре игроки «Челси» окружили мяч на глазах у недовольных соперников.

И арбитр не стал помехой для командного ритуала. Коул Палмер даже обнял растерявшегося Тирни.

Блеск!