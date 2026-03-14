😔 «Безумно, насколько коррумпированы судьи». Снова скандал в АПЛ – почему это не пенальти?

Фанаты «Арсенала» возмущены эпизодом, едва напрямую не повлиявшем на исход игры с «Эвертоном».

На 25-й минуте Эберечи Эзе вывел Кая Хавертца практически один на один, но Майкл Кин «спас» команду ценой явного фола.

Однако арбитр Энди Мэдли и судьи на VAR (Стюарт Эттуэлл и Константинос Хатцидакис) необходимо серьезного нарушения не увидели.

В соцсетях недовольны.

💭 «Безумно, насколько коррумпированы судьи. Они не хотят, чтобы Пикфорд взял пенальти и снова выиграл «Сэйв месяца».

💭 «VAR просто обратил внимание на легкий контакт, решив, что он не влияет на эпизод?»

💭 «Как это возможно в эпоху VAR».

💭 «Начинается…»