Фрэнк Илетт больше года не стрижется, ожидая когда его любимый «Манчестер Юнайтед» одержит пять побед подряд. Болельщик пережил многое: нападение на «Олд Траффорде» , троллинг в соцсетях, но самое жестокое – фанат «Ливерпуля», который слишком быстро выполнил челлендж Фрэнка .

За это время Илетт стал, пожалуй, самым известным поклонником «красных дьяволов». За его шевелюрой внимательно следят по всему миру, а молодой человек в соцсетях каждый день отчитывается о состоянии своих волос.

Под Новый год Фрэнка позвали на британское ток-шоу, где парню устроили перевоплощение. Другие гости передачи выбирали, как поступить с волосами парня, запрещалось лишь одно – стрижка. В итоге решили выпрямить кудри Илетта: над шевелюрой болельщика работали сразу три мастера по волосам.

За сутки ролик набрал почти 5 млн просмотров в «ТикТоке». Фрэнк раньше и сам пытался выпрямить кудри, но, по его же словам, фанат «МЮ» в итоге выглядел как «потерянный участник группы Kiss».

1 января 2026-го Илетт зафиксировал 453-й день челленджа.

Воин.