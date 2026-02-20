Уэйн Руни: «Гвардиола останется в «Ман Сити», надеюсь. Лучшие тренеры нужны АПЛ. Но если он уйдет, то надо пригласить Компани. Пеп захочет оставить клуб в хорошем состоянии»

Уэйн Руни: надеюсь, что Гвардиола останется в «Ман Сити».

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни выразил надежду, что Пеп Гвардиола останется во главе «Манчестер Сити» после этого сезона.

Ранее появлялась информация, что специалист может покинуть команду.

«Некоторые игроки хотят, чтобы он ушел, другие – чтобы он остался. Это зависит от того, играешь ты или нет, и это касается любого тренера.

Надеюсь, что Пеп останется, потому что он великолепно работает в АПЛ , а лучшие тренеры нужны АПЛ. За последние 10 лет он установил планку для всех остальных.

Если Пеп уйдет, им нужно будет пригласить Венсана Компани . Он знает клуб, добился успеха с «Баварией». Судя по всему, он многому научился у Пепа.

Вероятно, Пеп выберет следующего тренера. Если он уйдет, то, вероятно, примет участие в процессе выбора следующего.

Думаю, что Пеп считает себя своего рода учителем, он был в клубе 10 лет и он захочет оставить его в хорошем состоянии», – сказал Уэйн Руни .