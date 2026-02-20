  • Спортс
  • Уэйн Руни: «Гвардиола останется в «Ман Сити», надеюсь. Лучшие тренеры нужны АПЛ. Но если он уйдет, то надо пригласить Компани. Пеп захочет оставить клуб в хорошем состоянии»
7

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни выразил надежду, что Пеп Гвардиола останется во главе «Манчестер Сити» после этого сезона.

Ранее появлялась информация, что специалист может покинуть команду.

«Некоторые игроки хотят, чтобы он ушел, другие – чтобы он остался. Это зависит от того, играешь ты или нет, и это касается любого тренера.

Надеюсь, что Пеп останется, потому что он великолепно работает в АПЛ, а лучшие тренеры нужны АПЛ. За последние 10 лет он установил планку для всех остальных.

Если Пеп уйдет, им нужно будет пригласить Венсана Компани. Он знает клуб, добился успеха с «Баварией». Судя по всему, он многому научился у Пепа.

Вероятно, Пеп выберет следующего тренера. Если он уйдет, то, вероятно, примет участие в процессе выбора следующего.

Думаю, что Пеп считает себя своего рода учителем, он был в клубе 10 лет и он захочет оставить его в хорошем состоянии», – сказал Уэйн Руни.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: BBC
А зачем это Компани? У него получается в Баварии, что ещё может предложить Сити? Если только новый вызов, но он возможен после выигрыша всего (ЛЧ в том числе) Баварии
Даже если уйдёт Пеп, я уверен что Сити быстро найдёт подходящего менеджера. У них хорошая система. Возможно это будет Мареска.
Ответ ozonev
Даже если уйдёт Пеп, я уверен что Сити быстро найдёт подходящего менеджера. У них хорошая система. Возможно это будет Мареска.
Или Клопп🤣 [сарказм]
вот бы Алонсо в Сити увидеть, может быть тренер на долгие годы. Мне кажется он и Компани два самых хороших варианта. Сомневаюсь что тот же Мареска сможет обеспечить высокий набор очков на дистанции.

Лето на рынке тренеров однозначно будет огненным.
Берите Арбелоа, пока он на подъёме, но только с ручным приматом придётся) хотя тут ещё вопрос, кто там ручной))
Вот мне интересно, а когда Компани стал топом? Еще 2 года назад ему приручили провалилась, а теперь каждая 2 новость про него. Уверен, что он хороший специалист, но сильно завязан на структуре клуба и составе. В Баварии все срослось.
Ответ Павел Некрасов
Вот мне интересно, а когда Компани стал топом? Еще 2 года назад ему приручили провалилась, а теперь каждая 2 новость про него. Уверен, что он хороший специалист, но сильно завязан на структуре клуба и составе. В Баварии все срослось.
Да и не стал он топом, если быть откровенным. Хороший тренер, не более. В Баварии все относительно хорошо «срослось» исключительно благодаря голоду Кейна и гениальности Олисе. Но местные «эксперты» видят в этом задумки и ходы Компани)
