  • «Милан» неофициально пожаловался в ассоциацию итальянских арбитров на судейство в этом сезоне. Клуб связался с руководством судей после матча с «Комо»
«Милан» неофициально пожаловался в ассоциацию итальянских арбитров на судейство в этом сезоне. Клуб связался с руководством судей после матча с «Комо»

«Милан» пожаловался на судейство в Серии А.

«Милан» раздражен судейством в нынешнем сезоне Серии А. 

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, вчера состоялся звонок руководству Ассоциации итальянских арбитров (AIA). Клуб не стал подавать официальную жалобу, но дал понять, что текущая работа судей его не устраивает.

Разговор состоялся на следующий день после матча с «Комо» (1:1), в котором травму получил защитник Страхиня Павлович после удара шипами от Игнаса ван дер Бремпта. Главный арбитр Маурицио Мариани не стал наказывать защитника «Комо» карточкой, а позже удалил главного тренера «россонери» Массимиалиано Аллегри за споры. Это третье удаление итальянца в сезоне. 

Также клуб недоволен удалением Адриена Рабьо в предыдущем матче с «Пизой» (2:1) и тем, что «Милан» – вторая команда лиги по количеству назначенных против нее 11-метровых (7), уступая только «Наполи» (8).

В клубе надеются, что подобные эпизоды больше не повторятся, и что оставшаяся часть чемпионата пройдет без скандалов и ошибок.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: La Gazzetta dello Sport
Давно пора, против них явно странная компания развернута
гнать в шею Рокки и делать полную перестройку. судейство в Италии днище редкое
Проблема в том,что судейство в Италии впринципе слабое,и никому до этого дела нет.Туров без скандалов практически нет
