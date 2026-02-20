  • Спортс
  • Кейлор Навас о скандале с Винисиусом и Престианни: «Такое не должно случаться ни с кем в мире. Сопереживаю боли Вини. Должно быть наказание, чтобы предотвратить повторение подобного»
Кейлор Навас поддержал Винисиуса.

Бывший вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас выступил в поддержку Винисиуса после инцидента с расизмом.

Вингер «Реала» обвинил форварда «Бенфики» в том, что тот назвал его «обезьяной» на матче команд (1:0) в Лиге чемпионов. Аргентинец прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам.

– Это очень печально, потому что подобное не должно случаться ни с кем в мире.

Когда это происходит с кем-то из знакомых, как с Вини, то ты сопереживаешь его чувствам и боли, которые он может испытывать в тот момент.

Надеюсь, что все мы, кто может что-то сделать, постараемся сделать так, чтобы подобному презрению и подобным комментариям не было места ни для Вини, ни для кого другого.

– Мбаппе сказал, что Престианни больше не должен играть в Лиге чемпионов.

– Не знаю, какое наказание было бы справедливым, но оно должно быть.

Должно быть суровое наказание для тех, кто совершает ошибки намеренно. Это не единичный случай. Должно быть наказание, чтобы предотвратить повторение подобных случаев, – сказал Кейлор Навас.

Почему в Реале и других клубах мира столько чернокожих игроков, но подобный «расизм» происходит регулярно только с Винисиусом?

Если подумать, то окажется, что бразилец — это провокатор, которому нравится отыгрывать жертву и «бороться» с расизмом, ему нравятся подобные скандалы и подобный хайп на них. Остается только пожалеть Реал, который из великого клуба превратился в обслугу одного бразила.
Почему в Реале и других клубах мира столько чернокожих игроков, но подобный «расизм» происходит регулярно только с Винисиусом? Если подумать, то окажется, что бразилец — это провокатор, которому нравится отыгрывать жертву и «бороться» с расизмом, ему нравятся подобные скандалы и подобный хайп на них. Остается только пожалеть Реал, который из великого клуба превратился в обслугу одного бразила.
Судейский Реал великим клубом мог считаться только для тех, кто смотрит футбол опой))
Почему в Реале и других клубах мира столько чернокожих игроков, но подобный «расизм» происходит регулярно только с Винисиусом? Если подумать, то окажется, что бразилец — это провокатор, которому нравится отыгрывать жертву и «бороться» с расизмом, ему нравятся подобные скандалы и подобный хайп на них. Остается только пожалеть Реал, который из великого клуба превратился в обслугу одного бразила.
А что нибудь не расистское в голову не приходит?
Блевать уже хочется слыша имя вини и всего лицемерного мадридизма, который сводит всё под расизм, а том что он конченный провокатор никто и слово не скажет, ведь он же чёрный
Блевать уже хочется слыша имя вини и всего лицемерного мадридизма, который сводит всё под расизм, а том что он конченный провокатор никто и слово не скажет, ведь он же чёрный
Какой же он провокатор, посмел гол забить Бенфике)
достали уже. Обиделся? чемодан, вокзал, мозамбик. Там все свои)
за всю историю футбола самый призираемый мной игрок!!
да какую боль испытывает винисиус? он кайфует от всего этого, есть такой тип человека, в психологии описано.
да какую боль испытывает винисиус? он кайфует от всего этого, есть такой тип человека, в психологии описано.
Водитель МАЗа ?
да какую боль испытывает винисиус? он кайфует от всего этого, есть такой тип человека, в психологии описано.
100%. Многие страдают больше, чем он сам. Я даже представил, как Кейлор вздохнул и вытер слезу. Пока Винисиус без страданий чилит.
НАКАЗАТЬ ВИНИСИУСА!!!
НАКАЗАТЬ ВИНИСИУСА!!!
Ну по мнению множества комментаторов данного ресурса: "Во всём виноват Винисиус"... Не удивлюсь, что именно он виноват в том, что сборная Аргентины, собираясь вместе, до сих пор поет оскорбительную песенку о сборной Франции вообще и о Мбаппе в частности☝️я не помню чтобы ФИФА хотя бы пожурили "певцов" - досталось только Энцо, выложившему сие песнопения в инет🤦🏻
Кейлор, ну ты то куда??
Винисиус просто мразотный человек, все увидели на что он больше всего ведется, поэтому и оскорбляют на расовой почве. Чтобы максимально ему досадить. Вот и весь расизм, так называемый.
Какие, однако, миллионеры ранимые, боль прям у него 🤣
Кейлор легенда, 3 ЛЧ подряд, вечная боль барсучков)))
