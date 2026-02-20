Кейлор Навас о скандале с Винисиусом и Престианни: «Такое не должно случаться ни с кем в мире. Сопереживаю боли Вини. Должно быть наказание, чтобы предотвратить повторение подобного»

Кейлор Навас поддержал Винисиуса.

Бывший вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас выступил в поддержку Винисиуса после инцидента с расизмом.

Вингер «Реала » обвинил форварда «Бенфики» в том, что тот назвал его «обезьяной» на матче команд (1:0) в Лиге чемпионов . Аргентинец прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам.

– Это очень печально, потому что подобное не должно случаться ни с кем в мире.

Когда это происходит с кем-то из знакомых, как с Вини, то ты сопереживаешь его чувствам и боли, которые он может испытывать в тот момент.

Надеюсь, что все мы, кто может что-то сделать, постараемся сделать так, чтобы подобному презрению и подобным комментариям не было места ни для Вини, ни для кого другого.

– Мбаппе сказал, что Престианни больше не должен играть в Лиге чемпионов.

– Не знаю, какое наказание было бы справедливым, но оно должно быть.

Должно быть суровое наказание для тех, кто совершает ошибки намеренно. Это не единичный случай. Должно быть наказание, чтобы предотвратить повторение подобных случаев, – сказал Кейлор Навас .