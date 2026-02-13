🎥 Далот в восторге от кожи Доргу. Волшебная реклама игроков «МЮ» для Estée Lauder

С 2023 года «Манчестер Юнайтед» сотрудничает с косметическим брендом Estée Lauder. В коллаборации была создана ночная сыворотка для лица – продукт питает и увлажняет кожу, а также помогает бороться с морщинами.

От Estée Lauder – рецепт сыворотки, а от «красных дьяволов» – дизайн флакона и участие футболистов в рекламе. Бренд и футбольный клуб устраивали несколько кампаний коллаборации.

Вряд ли кто-то переплюнет уровень рекламы с Далотом и Доргу в главных ролях. Сюжет простой: Диогу любуется партнером и не может понять, почему его кожа выглядит так хорошо. Разгадка простая – Патрик использует сывороткуEstée Lauder. Над диалогом для игроков сценаристы думали долго:

– Бро, что ты делаешь?

– Бро, что делаешь ты? Выглядишь свежо.

Оцените сами.

За такую актерскую игру парням нужно выписать премию.