В сексуальных преступлениях против подростков 14-15 лет обвиняют 55-летнего тренера из Малаги. Задержанный показывал мальчикам порнографию, вел непристойные переписки и дарил подарки

Детский тренер из Испании задержан из-за сексуальных преступлений против детей.

Тренер юношеской команды «Депортиво Конехито» из района Карретера-де-Кадис в Малаге был задержан Национальной полицией по обвинению в предполагаемом сексуальном насилии и демонстрации порнографии несовершеннолетним в возрасте от 14 до 15 лет, которых он тренировал.

55-летний обвиняемый много лет занимался развитием детского футбола в Малаге, а в 1990 годах был игроком академии «Малаги». Он также проживал неподалеку от района, где предположительно произошли инциденты.

Расследование началось после того, как родители одного из несовершеннолетних обнаружили непристойные переписки с тренером на мобильном телефоне своего сына. После получения заявления отдел по делам несовершеннолетних провинциального полицейского участка начал расследование и обнаружил как минимум двух других потенциальных жертв. По данным источников в полиции, арестованный якобы использовал подарки, чтобы завоевать доверие мальчиков.

Сотрудники полиции изъяли телефон подозреваемого для анализа специалистами по компьютерной криминалистике. Мобильные устройства пострадавших несовершеннолетних, добровольно переданные их семьями, также будут проверены. Ожидается, что могут обнаружиться и другие жертвы.

Президент «Депортиво Конехито» подтвердил, что тренер работал в клубе более трех лет, имел необходимую справку об отсутствии судимости за сексуальные преступления, а жалоб на его поведение ранее не поступало. Правление клуба заявило, что не знало о событиях до ареста и предложило полное сотрудничество властям, а также поддержку пострадавшим семьям.