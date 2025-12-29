В 18-м туре АПЛ «Астон Вилла» на выезде одолела «Челси» со счетом 2:1, дубль за авторством Олли Уоткинса. Для команды Унаи Эмери эта победа стала 11-й подряд во всех турнирах – «Вилла» повторила клубный рекорд , зафиксированный в 1897-м и 1914-м.

Портал Prime вспомнил самые длительные победные серии клубов АПЛ в XXI веке. Текущая серия «Астон Виллы» в 11 матчейделит третью строчку в историческом топе с несколькими результатами «Арсенала», «Ман Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля».

Абсолютный лидер – «Манчестер Сити», который одержал 21 победу подряд во всех турнирах в период с 2020 по 2021 год.

Следующая победа отправит «Виллу» на вторую строчку топа по лиге в XXI веке. Конечно, если подопечные Эмери одолеют соперника в грядущем матче, то обновят клубный рекорд.

Следующий соперник, кстати, «Арсенал», у которого появилось новое оружие – автогол.