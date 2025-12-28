🎥 Автогол – лучший бомбардир «Арсенала» в декабре! Фанаты придумали заряд о новом любимце, шутит даже Энн Хэтэуэй

Как подсчитал статистический портал Opta, четыре из последних шести мячей «Арсенала» были автоголами соперника. «Вулверхэмптон» в матче 16-го тура АПЛ уступил «канониром» со счетом 1:2, хотя «Вулвз» забили все три гола .

В декабре товарищ Автогол стал лучшим бомбардиром «Арсенала», на его счету – четыре гола. Следом идет Нони Мадуэке с двумя мячами, еще по одному взятию ворот у Дьокереша, Сака, Мартинелли, Троссарда, Мерино и Эдегора.

Автогол выручил «Арсенал» и в матче 18-го тура против «Брайтона» , встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу лондонцев. На «Эмирейтс» поклонники столичного клуба даже исполняют заряды о новом любимчике команды.

Результаты Автогола впечатлили даже самую известную болельщицу «канониров» – Энн Хэтэуэй . В соцсетях актриса отмечала вещи, которые произвели на нее впечатление под конец уходящего года. В публикации Энн отметила открытое письмо Габриэла Жезуса к фанатам «Арсенала», а в описании поста актриса добавила и строчку про лучшего игрока команды Артеты:

«Особая благодарность Автоголу. #КтоЗнаетТотЗнает».

Впереди у «Арсенала» сложнейший домашний матч против «Астон Виллы», которая побеждает уже в 11-ти встречах подряд.

Автогол поможет «канонирам» в непростой битве?