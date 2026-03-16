Сарри удалили на 97-й минуте матча с «Миланом»: тренер «Лацио» возмущался из-за добавленного времени
Сарии был удален в игре с «Миланом» из-за недовольства добавленным временем.
Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри был удален на 97-й минуте матча 29-го тура Серии А против «Милана» (1:0).
Сарии несколько раз выражал протесты по поводу добавленного времени и жестами выражал недовольство. Главный арбитр Марко Гуида добавил 6 минут к основному времени матча.
После протестов Маурицио в адрес четвертого судьи Гуида приблизился к скамейке «Лацио» и показал 2 желтые карточки тренеру.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
3 комментария
Талаларри.
Это тот который в одном из моментов после 80 минуты попал на камеру тыкающим пальцем в часы ,показывая не спешить с вводом мяча из аута своему игроку? Всем понятны эти маленькие хитрости тем не менее 5 минут должны как минимум добавлять за эти затягивания, а ещё и жёлтые не мешали бы как дали вратарю Лацио.
