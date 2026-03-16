Сарри удалили на 97-й минуте матча с «Миланом»: тренер «Лацио» возмущался из-за добавленного времени

Сарии был удален в игре с «Миланом» из-за недовольства добавленным временем.

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри был удален на 97-й минуте матча 29-го тура Серии А против «Милана » (1:0).

Сарии несколько раз выражал протесты по поводу добавленного времени и жестами выражал недовольство. Главный арбитр Марко Гуида добавил 6 минут к основному времени матча.

После протестов Маурицио в адрес четвертого судьи Гуида приблизился к скамейке «Лацио » и показал 2 желтые карточки тренеру.