«Астон Вилла» выиграла 11 матчей подряд и повторила клубный рекорд 1897 года и 1914-го. Дальше – выезд к «Арсеналу»
«Астон Вилла» повторила свою рекордную победную серию.
«Астон Вилла» выиграла 11 матчей подряд во всех турнирах и повторила клубный рекорд.
Сегодня команда Унаи Эмери обыграла «Челси» со счетом 2:1 в рамках 18-го тура АПЛ.
«Астон Вилла» повторила клубный рекорд, одержав 11 побед подряд. В прошлый раз клуб из Бирмингема провел такую серию в 1914 году. Также 11 побед подряд было в 1897-м.
30 декабря лидер АПЛ «Арсенал» примет «Астон Виллу». Команда Эмери отстает на 3 очка и идет 3-й.
«Торпедо» якобы платило судьям − верите?15167 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Squawka
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости