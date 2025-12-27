«Астон Вилла» выиграла 11 матчей подряд и повторила клубный рекорд 1897 года и 1914-го. Дальше – выезд к «Арсеналу»

«Астон Вилла» повторила свою рекордную победную серию.

«Астон Вилла» выиграла 11 матчей подряд во всех турнирах и повторила клубный рекорд.

Сегодня команда Унаи Эмери обыграла «Челси » со счетом 2:1 в рамках 18-го тура АПЛ .

«Астон Вилла » повторила клубный рекорд, одержав 11 побед подряд. В прошлый раз клуб из Бирмингема провел такую серию в 1914 году. Также 11 побед подряд было в 1897-м.

30 декабря лидер АПЛ «Арсенал» примет «Астон Виллу». Команда Эмери отстает на 3 очка и идет 3-й.