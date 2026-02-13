Рэтклифф извинился за слова про мигрантов перед Глейзерами. Они обеспокоены тем, как высказывание Джима повлияет на отношения со спонсорами (Mirror)

Джим Рэтклифф извинился перед боссами «Манчестер Юнайтед» за свои слова.

Джим Рэтклифф извинился перед семьей Глейзеров за свои слова про мигрантов.

Ранее совладелец клуба заявил: «Великобритания колонизирована иммигрантами . Нельзя иметь экономику, где 9 млн человек получают пособия. Нужно принимать непростые решения».

Позднее бизнесмен объяснил свое высказывание : «Сожалею, что мои слова оскорбили людей. Но важно поднять вопрос контролируемой иммиграции. Правительства должны ее регулировать».

По информации Mirror, Рэтклифф связался с семьей Глейзеров, владеющей контрольным пакетом акций «Юнайтед », и принес извинения за свои слова и эффект, который они вызвали. Отмечается, что Глейзеры очень обеспокоены тем, как негативная реакция на комментарии Рэтклиффа повлияет на отношения клуба со спонсорами и коммерческими партнерами в будущем.

Также есть опасения по поводу того, как эти события могут повлиять на планы по строительству нового стадиона.

Игроки «МЮ» «встревожены» словами Рэтклиффа про мигрантов. Клуб несколько часов работал над заявлением, стараясь «найти тонкий баланс» (Daily Mail)

Многие сотрудники «МЮ» недовольны словами Рэтклиффа про мигрантов и Британию

Футбольная ассоциация Англии изучает слова Рэтклиффа о мигрантах на предмет нарушения правил организации. Официальное расследование пока не начато