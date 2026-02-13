  • Спортс
  • Рэтклифф извинился за слова про мигрантов перед Глейзерами. Они обеспокоены тем, как высказывание Джима повлияет на отношения со спонсорами (Mirror)
Рэтклифф извинился за слова про мигрантов перед Глейзерами. Они обеспокоены тем, как высказывание Джима повлияет на отношения со спонсорами (Mirror)

Джим Рэтклифф извинился перед боссами «Манчестер Юнайтед» за свои слова.

Джим Рэтклифф извинился перед семьей Глейзеров за свои слова про мигрантов. 

Ранее совладелец клуба заявил: «Великобритания колонизирована иммигрантами. Нельзя иметь экономику, где 9 млн человек получают пособия. Нужно принимать непростые решения».

Позднее бизнесмен объяснил свое высказывание: «Сожалею, что мои слова оскорбили людей. Но важно поднять вопрос контролируемой иммиграции. Правительства должны ее регулировать».

По информации Mirror, Рэтклифф связался с семьей Глейзеров, владеющей контрольным пакетом акций «Юнайтед», и принес извинения за свои слова и эффект, который они вызвали. Отмечается, что Глейзеры очень обеспокоены тем, как негативная реакция на комментарии Рэтклиффа повлияет на отношения клуба со спонсорами и коммерческими партнерами в будущем.

Также есть опасения по поводу того, как эти события могут повлиять на планы по строительству нового стадиона. 

Игроки «МЮ» «встревожены» словами Рэтклиффа про мигрантов. Клуб несколько часов работал над заявлением, стараясь «найти тонкий баланс» (Daily Mail)

Многие сотрудники «МЮ» недовольны словами Рэтклиффа про мигрантов и Британию

Футбольная ассоциация Англии изучает слова Рэтклиффа о мигрантах на предмет нарушения правил организации. Официальное расследование пока не начато

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mirror
Глейзеры
Джим Рэтклифф
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
28 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Поздно. Крупнейшие пакистанские спонсоры уже разорвали рекламные контракты. Текстильные фабрики в Бангладеш перестали шить контрафактную форму МЮ.
Ответ Golyaso
Поздно. Крупнейшие пакистанские спонсоры уже разорвали рекламные контракты. Текстильные фабрики в Бангладеш перестали шить контрафактную форму МЮ.
5 минусов пакистанские бизнесмены поставили видимо
Ответ Golyaso
Поздно. Крупнейшие пакистанские спонсоры уже разорвали рекламные контракты. Текстильные фабрики в Бангладеш перестали шить контрафактную форму МЮ.
Джим ты доволен?😁😁😁
Стоит сказать что думаешь и тебя сразу съедят вот тебе и демократия
Только на коленях! Иначе великопакистанцы не простят!
Рэтклифф во многом прав, но вообще сказануть это будучи владельцем огромного ФК (!) в Англии (!) - это надо умудриться. Понесло деда.
Слабак....

Впрочем , зто цена правды...
А говорят Глейзеры не участвуют в управлении МЮ.
Ответ Sinister Kid
А говорят Глейзеры не участвуют в управлении МЮ.
Кто такое говорит? У них контрольный пакет акций. Рэтклифф просто купил себе возможность управлять, как в футбольном менеджере. Глейзеры и выкупить акции могут по той же цене, по которой продали
Ответ ModanaJazz
Кто такое говорит? У них контрольный пакет акций. Рэтклифф просто купил себе возможность управлять, как в футбольном менеджере. Глейзеры и выкупить акции могут по той же цене, по которой продали
за какие шиши? они МЮ в кредит взяли
Сказал нелестное об эмигрантах, а извиняется перед Глейзерами?
Ответ MURA
Сказал нелестное об эмигрантах, а извиняется перед Глейзерами?
Так он извиняется не за слова, а за то, что убытки клубу принес.
Ответ MURA
Сказал нелестное об эмигрантах, а извиняется перед Глейзерами?
Глэйзеры типичные демократы приспособленцы, куда ветер дует, туда и они. их даже Трамп не считает за людей. они как сестры Вачовски скоро будут
Здесь ситуация такая.
Ретклифф прав конечно.
Но эта правда дойдет до "животрепещущей толпы" тогда, когда как обычно будет поздно.

К сожалению, так происходит в Европе в последнее время.
Беда богатых людей в том что они не просчитывают вес и резонанс своих слов. Биржи работают по тому-же принципу. Кто то где-то ляпнул-миллиарды улетели. Таков мир сейчас.)
