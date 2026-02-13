  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
Пономарев о чиновниках: «Фурсенко сделал так, что мы в футбол зимой играем, его братишка ввел ЕГЭ, с которым ребята мучаются. Так же и в ЖКХ. Путин бедный один с этими идиотами не справится»

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев ответил на вопрос о повышении стоимости коммунальных услуг. 

«Конечно, я заметил рост платежей ЖКХ. Нельзя было государству это все в частные руки отдавать. Знаю, кто работает в этих ЖКХ, – одни родственники, которые получают колоссальные деньги. Куда это годится, к чертовой матери? Вот интересно, кто это безобразие сделал. Хотя бы фамилию назвать.

Я вот знаю, кто сделал так, что мы в футбол зимой играем, – Фурсенко. Знаю, что его братишка сделал ЕГЭ, с которым ребята мучаются. Зачем в России вводить дебильную американскую систему? Вот так же и в ЖКХ. Кто это безобразие делает? Путин бедный один с этими идиотами не справится.

Меня удивляют платежи за ЖКХ, но ничего сделать мы не можем – мы бесправны. Кому сейчас жаловаться? У меня платеж за ЖКХ вырос на две тысячи. Платил пять тысяч, а теперь – семь. Это нормально, но противно. За что? Хоть бы объясняли, почему и как это получается», – сказал Пономарев.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
Слёзы на глаза наворачиваются от этой несправедливости, 25 лет эти чиновники мешают работать простому русскому Президенту. Кто только назначает этих обормотов !!!
Ответ Super Bock
Слёзы на глаза наворачиваются от этой несправедливости, 25 лет эти чиновники мешают работать простому русскому Президенту. Кто только назначает этих обормотов !!!
Комментарий скрыт
Ответ OldRedWhite
Комментарий скрыт
может бахнем?
вхахахвхахаа да да да рыба же гниет не с головы)
Ответ yakov petrov
вхахахвхахаа да да да рыба же гниет не с головы)
Как заявлял Соловьев: «Рыба гниёт с жопы!»
Ответ andrew.p
Как заявлял Соловьев: «Рыба гниёт с жопы!»
а в чем он не прав?президент хороший норот не тот.всё верно)))
Царь хороший - бояре плохие. Классика 🤷🏻‍♂️
Ответ IlyaGrain
Царь хороший - бояре плохие. Классика 🤷🏻‍♂️
заголовок мог быть "Пономарев считает что Путин не справляется и привел конкретные примеры"
Ответ Данилъ Шипицинъ
ААААААХАХАХА
Объяснительная для товарища майора: я смеюсь над наивностью старика, который считает что наш лидер может с чем-то не справиться
Андрей Александрович Фурсенко, российский государственный деятель и помощник президента РФ, является одним из соучредителей дачного потребительского кооператива «Озеро»
Кто-нибудь ему расскажет?)
Ответ zaebarca
Кто-нибудь ему расскажет?)
Можно, но зачем?)
При всем уважении к нашему ахаааааааааа, извините клавиатура заела, Президенту, действительно, всех главых лиц назначает именно он.
Ответ KettyPerry
При всем уважении к нашему ахаааааааааа, извините клавиатура заела, Президенту, действительно, всех главых лиц назначает именно он.
Безопаснее будет купить новую клавиатуру)
Эх, плохие бояре все подставляют и подставляют царя золотого.
4Д геостратег, в окружении идиотов, вот уже 25 лет в одиночку поднимает Россию с колен. Так и живем.
Ответ Barmaleika
4Д геостратег, в окружении идиотов, вот уже 25 лет в одиночку поднимает Россию с колен. Так и живем.
Смотреть без регистрации и смс
