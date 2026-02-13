Пономарев о чиновниках: «Фурсенко сделал так, что мы в футбол зимой играем, его братишка ввел ЕГЭ, с которым ребята мучаются. Так же и в ЖКХ. Путин бедный один с этими идиотами не справится»

Пономарев о чиновниках: Путин один с этими идиотами не справится.

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев ответил на вопрос о повышении стоимости коммунальных услуг.

«Конечно, я заметил рост платежей ЖКХ. Нельзя было государству это все в частные руки отдавать. Знаю, кто работает в этих ЖКХ, – одни родственники, которые получают колоссальные деньги. Куда это годится, к чертовой матери? Вот интересно, кто это безобразие сделал. Хотя бы фамилию назвать.

Я вот знаю, кто сделал так, что мы в футбол зимой играем, – Фурсенко. Знаю, что его братишка сделал ЕГЭ, с которым ребята мучаются. Зачем в России вводить дебильную американскую систему? Вот так же и в ЖКХ. Кто это безобразие делает? Путин бедный один с этими идиотами не справится.

Меня удивляют платежи за ЖКХ, но ничего сделать мы не можем – мы бесправны. Кому сейчас жаловаться? У меня платеж за ЖКХ вырос на две тысячи. Платил пять тысяч, а теперь – семь. Это нормально, но противно. За что? Хоть бы объясняли, почему и как это получается», – сказал Пономарев.

