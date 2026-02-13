Сафонов выйдет в старте «ПСЖ» на игру с «Ренном». Шевалье в запасе в 4-й раз подряд
Сафонов сыграет за «ПСЖ» в 4-м матче подряд.
Матвей Сафонов примет участие в игре с «Ренном».
Российский голкипер включен в стартовый состав «ПСЖ» на матч 22-го тура Лиги 1. С ним на поле выйдет также украинец Илья Забарный – они не играли вместе с середины декабря.
Французский вратарь Люка Шевалье начнет на скамейке четвертую встречу подряд.
«Ренн» – «ПСЖ». Сафонов, Забарный, Хвича и Шиманьски – в стартовых составах
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер «ПСЖ»
