Сафонов выйдет в старте «ПСЖ» на игру с «Ренном». Шевалье в запасе в 4-й раз подряд

Сафонов сыграет за «ПСЖ» в 4-м матче подряд.

Матвей Сафонов примет участие в игре с «Ренном ».

Российский голкипер включен в стартовый состав «ПСЖ» на матч 22-го тура Лиги 1. С ним на поле выйдет также украинец Илья Забарный – они не играли вместе с середины декабря.

Французский вратарь Люка Шевалье начнет на скамейке четвертую встречу подряд.

«Ренн» – «ПСЖ». Сафонов, Забарный, Хвича и Шиманьски – в стартовых составах