32

Сафонов выйдет в старте «ПСЖ» на игру с «Ренном». Шевалье в запасе в 4-й раз подряд

Сафонов сыграет за «ПСЖ» в 4-м матче подряд.

Матвей Сафонов примет участие в игре с «Ренном».

Российский голкипер включен в стартовый состав «ПСЖ» на матч 22-го тура Лиги 1. С ним на поле выйдет также украинец Илья Забарный – они не играли вместе с середины декабря.

Французский вратарь Люка Шевалье начнет на скамейке четвертую встречу подряд.

«Ренн» – «ПСЖ». Сафонов, Забарный, Хвича и Шиманьски – в стартовых составах

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер «ПСЖ»
logoМатвей Сафонов
logoЛюка Шевалье
logoПСЖ
logoРенн
logoлига 1 Франция
logoИлья Забарный
32 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
проблема Шевалье в том, что Сафонов больше шевалье, чем он.
Ответ Nokolay Vasiliev
проблема Шевалье в том, что Сафонов больше шевалье, чем он.
Норм)
Ответ Nokolay Vasiliev
проблема Шевалье в том, что Сафонов больше шевалье, чем он.
Тысяча чертей!
Матвей, уверенной игры!💪 Надеемся на сухарь!
Ответ LYSVEGAS
Матвей, уверенной игры!💪 Надеемся на сухарь!
Надеемся на круассан!
Ответ Alexander Prokofyev
Надеемся на круассан!
Черствый
Ренн Шиманьски против ПСЖ Сафонова!
Мотя, 💪👍
Ответ GAL
Ренн Шиманьски против ПСЖ Сафонова! Мотя, 💪👍
Лень гуглить. Шиманьски, это который в Динамо играл?
Ответ Коля Лобов
Лень гуглить. Шиманьски, это который в Динамо играл?
да, недавно из фенера пришел
Матвей, удачи!
Ждем сухарь
Люк, если нужна игровая практика, то трансферное окно в РПЛ все ещё открыто. 😁
Люк, я твой отец!
Надеюсь Забавный не накосячит. Матвею удачи и сухаря, ПСЖ победы, Шевалье привет
Вот это Шевалье попал! По осени было трудно представить такую ситуацию.
а что, были варианты?
Покажи им всем, Матвей!!
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Экс-игрок киевского «Динамо» Попов: «Если Сафонов так продолжит, может оказаться где угодно, хоть в «Реале». Российские футболисты показывают качество везде, где играют»
13 февраля, 15:28
Жером Алонзо: «Сафонов – лучший вратарь для «ПСЖ» сейчас, Шевалье – лучший по своим качествам на будущее. Люка – одинокий человек, я не видел, чтобы кто-нибудь его поддерживал»
12 февраля, 20:05
Жером Алонзо: «Когда Шевалье пропускает – защитник делает «пфф», это нехорошо. Сейчас команда больше доверяет Сафонову, и нельзя недооценивать социальную роль вратаря в раздевалке»
12 февраля, 18:41
Рекомендуем
Главные новости
Флик об 1:2: «Жирона» заслужила победу, «Барса» была не очень хороша. Мы допустили слишком много ошибок, плохо выбирали позиции»
33 минуты назад
«Арбитры – бесстыжие подонки, мы должны подать на них в суд. Мы это сделаем, но сначала выиграем Ла Лигу». Фрейша после поражения «Барсы» от «Жироны»
42 минуты назад
Победный гол «Жироны» в матче с «Барсой» не следовало засчитывать, считает экс-судья Итурральде: «Был фол на Кунде. Эчеверри следовало показать желтую»
53 минуты назад
Эчеверри попал шипами в ногу Кунде перед голом Бельтрана «Барсе». ВАР просмотрел эпизод, но не позвал Сото Градо к монитору
сегодня, 22:11Фото
У «Барсы» лишь 4 удара в створ из 27 в матче с «Жироной». Команда Мичела точно пробила 9 раз из 13
сегодня, 22:10
«Реал» вышел на 1-е место в Ла Лиге после 24-го тура, набрав 60 очков. «Барса» отстает на 2 балла
сегодня, 22:02
«Барселона» проиграла два раза подряд – «Жироне» в Ла Лиге и «Атлетико» в Кубке
сегодня, 22:02
«Барселона» проиграла «Жироне» в гостях – 1:2! Бельтран забил победный на 86-й, Ямаль попал в штангу с пенальти в 1-м тайме, Року удалили на 99-й
сегодня, 22:01
Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Жироны»
сегодня, 21:59Live
Экс-судья Итурральде о пенальти Ямаля в матче с «Жироной»: «Нужно было перебить – некоторые игроки забежали в штрафную раньше времени»
сегодня, 21:28Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-судья Бурруль о контакте Эчеверри и Кунде: «Не думаю, что это фол. В таких эпизодах судьи не смотрят повторы»
16 минут назад
«Барса» не реализовала 3 пенальти из 7 в этом сезоне Ла Лиги. У «Валенсии» 3 промаха из 5 попыток
сегодня, 21:47
Чемпионат Италии. «Кальяри» проиграл «Лечче»
сегодня, 21:41
Зинченко не сыграет на ЧМ-2026, если Украина выйдет на турнир. Защитник пропустит 6-7 месяцев из-за травмы колена
сегодня, 21:39
Генич о «Спартаке»: «Есть Барко и плюс-минус Маркиньос. Умяров – прямо суперигрок под чемпионство? Джику и Ву – суперигроки обороны? Максименко – супернадежный вратарь?»
сегодня, 21:33
Кубок Англии. «Брентфорд» одолел «Мэкклсфилд» в гостях
сегодня, 21:25
Ямаль первым совершил 100 успешных обводок в этом сезоне топ-5 лиг. У вингера «Барсы» было 199 попыток, за ним идет Диоманде – 74 из 138
сегодня, 21:17
Энрике о реакции Дембеле на 1:3 с «Ренном»: «Вокруг «ПСЖ» всегда много шума. Мы привыкли, нужно с этим смириться»
сегодня, 20:48
Тоуни о ЧМ-2026: «Сыграть там было бы мечтой. Представьте, если бы Англия выиграла чемпионат? Мы бы сделали это для страны»
сегодня, 20:34
Нуньес сделал дубль в азиатской ЛЧ – в ворота «Аль-Вахды». У уругвайца, купленного за 65 млн евро у «Ливерпуля», 9+5 в 23 матчах сезона
сегодня, 20:32Видео
Рекомендуем