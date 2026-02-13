❗️«ПСЖ» проиграл «Ренну» – 1:3! Это первое поражение парижан в Лиге 1 с ноября

«Ренн» обыграл «ПСЖ» в матче Лиги 1.

«Ренн » обыграл «ПСЖ » в матче 22-го тура Лиги 1 (3:1).

Спортс’‘ провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Для парижан это третье поражение в чемпионате Франции в этом сезоне и первое – с ноября прошлого года.

