❗️«ПСЖ» проиграл «Ренну» – 1:3! Это первое поражение парижан в Лиге 1 с ноября

«Ренн» обыграл «ПСЖ» в матче Лиги 1.

«Ренн» обыграл «ПСЖ» в матче 22-го тура Лиги 1 (3:1).

Спортс’‘ провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Для парижан это третье поражение в чемпионате Франции в этом сезоне и первое – с ноября прошлого года.

Лига 1 Франция. 22 тур
13 февраля 18:00, Роазон Парк
Логотип домашней команды
Ренн
Завершен
3 - 1
Логотип гостевой команды
ПСЖ
Матч окончен
Аль-Тамари   Лежандр
90’
+1’
  Эмболо
81’
Шиманьски   Сиссе
74’
Леполь   Эмболо
74’
74’
Дембеле   Гонсалу Рамуш
71’
  Дембеле
71’
Жоау Невеш   Дро Фернандес
  Леполь
69’
Норден   Блас
65’
60’
Кварацхелия   Ли Кан Ин
60’
Д. Дуэ   Барколя
2тайм
Перерыв
  Аль-Тамари
34’
Ренн
Самба, Мерлен, Брассье, Руо, Нагида, Камара, Ронжье, Шиманьски, Норден, Аль-Тамари, Леполь
Запасные: Сейду, Аке, До Марколино, Блас, Лежандр, Мукьеле, Силистри, Сиссе, Эмболо
1тайм
ПСЖ:
Сафонов, Мендеш, Пачо, Забарный, Хакими, Жоау Невеш, Витинья, Заир-Эмери, Кварацхелия, Дембеле, Д. Дуэ
Запасные: Люка Эрнандес, Дро Фернандес, Гонсалу Рамуш, Барколя, Шевалье, Мбайе, Маркиньос, Ли Кан Ин, Бералдо
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoРенн
logoПСЖ
онлайны
logoлига 1 Франция
А ведь если была бы сборная СССР, то ПСЖ был бы базовым клубом сборной )
Сразу 3 игрока
Хвича, Матвей и Дуэ
Сафонов дебютировал с Краснодаром в основном турнире ЛЧ как раз с Ренном на выезде в 2020 году. Провел тогда убойный матч и даже в борьбе получил травму пальца.

В той ЛЧ Краснодар в итоге забрал 4 очка у Ренна и прошел дальше в евровесну.
Сафонов дебютировал с Краснодаром в основном турнире ЛЧ как раз с Ренном на выезде в 2020 году. Провел тогда убойный матч и даже в борьбе получил травму пальца. В той ЛЧ Краснодар в итоге забрал 4 очка у Ренна и прошел дальше в евровесну.
Гирасси забил с пенальти. Камавингу ещё помню.
Сафонов дебютировал с Краснодаром в основном турнире ЛЧ как раз с Ренном на выезде в 2020 году. Провел тогда убойный матч и даже в борьбе получил травму пальца. В той ЛЧ Краснодар в итоге забрал 4 очка у Ренна и прошел дальше в евровесну.
Да , это была приятная новость , один Краснодар тогда вроде прошел?
Первый тайм от Сафонова:
- один раз на уровне мирового топа отдал рукой на ход Дембеле, после чего тот мог и забить, это прям в учебники передача;
- ногами по-прежнему прямо трясет его, суетится, отдаёт в неудобную ногу, не понимаю почему такие проблемы;
- разок отбил неопасный удар, который закручивался от ворот, могли забить на добивании, но Матвей успел накрыть свой косяк;
- c пропущенным голом я, пожалуй, скажу, что он мог сыграть и лучше. Да, удар был хороший, но движения тела говорили о легком завале в другой угол, и это сказалось на паузе в прыжке – этого и не хватило, при повторе из-за ворот видно, что мяч только в финальном отрезке влетел в угол, но в зону вратарской влетал чуть ли не по центру. На мой взгляд топ-вратарь мира должен такое тащить.

Поставил бы 6 из 10
Первый тайм от Сафонова: - один раз на уровне мирового топа отдал рукой на ход Дембеле, после чего тот мог и забить, это прям в учебники передача; - ногами по-прежнему прямо трясет его, суетится, отдаёт в неудобную ногу, не понимаю почему такие проблемы; - разок отбил неопасный удар, который закручивался от ворот, могли забить на добивании, но Матвей успел накрыть свой косяк; - c пропущенным голом я, пожалуй, скажу, что он мог сыграть и лучше. Да, удар был хороший, но движения тела говорили о легком завале в другой угол, и это сказалось на паузе в прыжке – этого и не хватило, при повторе из-за ворот видно, что мяч только в финальном отрезке влетел в угол, но в зону вратарской влетал чуть ли не по центру. На мой взгляд топ-вратарь мира должен такое тащить. Поставил бы 6 из 10
Когда у тебя за спиной 7 метров, метаться в угол заранее - ловля удачи. Это не пенальти.
Ответ mascinista
Когда у тебя за спиной 7 метров, метаться в угол заранее - ловля удачи. Это не пенальти.
Там перед ударом был ложный замах с движением под удар в ближний угол. Видимо это повлияло на неопределенность решений Сафонова. Он как бы оставлял какую-то долю процентов на то что удар пойдет в ближний, но мне в трансляции было понятно, что удар будет в дальний. Но я на диване сижу.
Такое бы никто не потащил. Залетело так залетело.
Такое бы никто не потащил. Залетело так залетело.
Лучше бы пенальти поставили)
ахахах после каждого гола показывают Шевалье
ахахах после каждого гола показывают Шевалье
так на спортсе обратная ситуация) после каждого косяка Шевалье тут же вся лента в интервью каких-то журналюг о том, что обормотю ставить нужно)
Забарный, Ли Кан Ин - кто эти граждане и что они делают в суперклубе?
Забарный, Ли Кан Ин - кто эти граждане и что они делают в суперклубе?
псж это искуственый денежный проект это не суперклуб при всем уважении
Забарный, Ли Кан Ин - кто эти граждане и что они делают в суперклубе?
Ли как раз очень неплохо в ротации, Забарный футболист уровня кубка пивной бочки
Гол , конечно, с нарушением правил при отборе , но защита ПСЖ во главе с Забарным , мягко говоря не впечатляет ))
Наконец то наказывают Псж за транжирство десятка моментов в каждом матче, может что то и пересмотрят после этого
Аха ха, путриоты по классике Забарного вспоминают, больше же защитников нету )) а то что тётя Мотя дырявый ни чо. Может Трубина пригласить, будет забивать ко всему.
Аха ха, путриоты по классике Забарного вспоминают, больше же защитников нету )) а то что тётя Мотя дырявый ни чо. Может Трубина пригласить, будет забивать ко всему.
К какому голу предъявишь претензии Сафонову? Забарный объективно плохо играл, особенно смешной момент был когда он коряво мяч обработал и вывел один на один игрока Ренна
Дуэ редкий бездарь, столько моментов похоронил
Дуэ редкий бездарь, столько моментов похоронил
Три как минимум
Три как минимум
И это только сегодня.
