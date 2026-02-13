Матч окончен
❗️«ПСЖ» проиграл «Ренну» – 1:3! Это первое поражение парижан в Лиге 1 с ноября
Спортс’‘ провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Для парижан это третье поражение в чемпионате Франции в этом сезоне и первое – с ноября прошлого года.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
В той ЛЧ Краснодар в итоге забрал 4 очка у Ренна и прошел дальше в евровесну.
- один раз на уровне мирового топа отдал рукой на ход Дембеле, после чего тот мог и забить, это прям в учебники передача;
- ногами по-прежнему прямо трясет его, суетится, отдаёт в неудобную ногу, не понимаю почему такие проблемы;
- разок отбил неопасный удар, который закручивался от ворот, могли забить на добивании, но Матвей успел накрыть свой косяк;
- c пропущенным голом я, пожалуй, скажу, что он мог сыграть и лучше. Да, удар был хороший, но движения тела говорили о легком завале в другой угол, и это сказалось на паузе в прыжке – этого и не хватило, при повторе из-за ворот видно, что мяч только в финальном отрезке влетел в угол, но в зону вратарской влетал чуть ли не по центру. На мой взгляд топ-вратарь мира должен такое тащить.
Поставил бы 6 из 10