Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду победил «Аль-Фатех» в гостях

В Саудовской Аравии проходят матчи 22-го тура.
В четверг «Аль-Кадисия» Матео Ретеги одержала победу над «Неомом» (1:0).
В пятницу «Аль-Хилаль» Карима Бензема обыграл «Аль-Иттифак» Джорджиньо Вейналдума (2:0), «Аль-Иттихад» одолел «Аль-Фейху» (2:1).
В субботу «Аль-Наср» Криштиану Роналду на выезде обыграл «Аль-Фатех» (2:0).
Чемпионат Саудовской Аравии
22-й тур
Faisal Ali Muslim Al Subhi
Лиа Оку Faisal Ali Muslim Al Subhi
Аль-Хайбари Серхио Гонсалес
Леандру Антунеш Sultan Ali Haroun
Канаба Thamer bin Fathi bin Mustafa Al Dakhil Al Khaibri
Аль-Хафит Bader bin Mohammed bin Youssef Munshi
Аль-Рияд
Борян, Abdulelah Mohammed Al Khaibari, Барбе, Аль-Хайбари, Osama bin Zaid bin Abdulaziz Al Bawardi, Ahmed Mohammed Al Siyahi, Лехаль, Сали, Тозе, Лиа Оку, Леандру Антунеш
Запасные: Серхио Гонсалес, Faisal Ali Muslim Al Subhi, Abdulrahman Hadal Tuwairiq Al Shammari, Аль-Шехри, Alabsi, Sultan Ali Haroun, Marzouq bin Hussain bin Marzouq Tambakti, Тармин, Sulaiman bin Yahya bin Salman Qarsh Hazazi
Аль-Халидж:
Морис, Ребошу, Al-Khubrani, Аль-Хафит, Ассири, Канаба, Паоло Фернандес, Масурас, Хамзи, Фортунис, Кинг
Запасные: Аль-Мутайри, Bader bin Mohammed bin Youssef Munshi, Abdullah Turki Al Zaynaldeen, Mohammed Alghanem, Аль-Исса, Аль-Джамаан, Thamer bin Fathi bin Mustafa Al Dakhil Al Khaibri, Аль-Салем, Raed Firas Al Shanqiti
Тиянич Khaled bin Eid bin Mhawis Al Shammari
Бутобба Rakan bin Rajeh bin A. Al Tulayhi
Ндорам Majed bin Mohammed bin Mustafa Khalifa
Mohammed bin Hussain bin Soua'an Samili Аль-Досари
Эмад Abdulaziz bin Abdulrahman bin Abdulaziz Al Harabi
Sultan bin Amer bin Ali Al Qahimi Al Shehri Аль-Асмари
Аль-Нажма
Виктор Брага, Khalid bin Mohammed Al Subaie, Самир, Nasser Abdullah Nasser Al Haleel, Al Hawsawi, Тиянич, Гуга Родригеш, Эмад, Бутобба, Лазаро, Фелиппе Кардосо
Запасные: Khaled bin Eid bin Mhawis Al Shammari, Mohammed Saleh Mohammed Al Aqel, Hisham bin Hussain Radhi Al Dubais, Sultan bin Abdulaziz bin Mohammed Al Essa, Аль-Хаусауи, Аль-Фатиль, Rakan bin Rajeh bin A. Al Tulayhi, Аль-Энази, Abdulaziz bin Abdulrahman bin Abdulaziz Al Harabi
Аль-Холуд:
Коццани, Sultan bin Amer bin Ali Al Qahimi Al Shehri, Пинас, Уткус, Дьомбер, Kortajarena Canellada, Mohammed bin Hussain bin Soua'an Samili, Бакли, Ндорам, Аль-Алива, Ramiro Enrique Paz
Запасные: Muhannad bin Ahmed bin Mohammed Al Yahya, Аль-Досари, Alshammari, Odai Hussein Abdulghani Slimani, Аль-Асмари, Аль-Досари, Majed bin Mohammed bin Mustafa Khalifa
Saeed bin Khalid bin Saeed Baattia Mohammed Al-Sarnoukh
Бендебка Abdulaziz Khalid A. Al Fawaz
Naif bin Khalid bin Rashed Masoud Fahad Aqeel Muhammad Al Khamjan Al Zubaidi
Naif bin Khalid bin Rashed Masoud
Аль-Фатех
Пачеко, Жорже Фернандеш, Al Swealem, Саадан, Бендебка, Wesley Bruno Lima Delgado, Юссуф, Naif bin Khalid bin Rashed Masoud, Saeed bin Khalid bin Saeed Baattia, Варгас, Батна
Запасные: Касим, Mohammed Al Sahihi, Ali bin Hassan Al Masoud, Mahmoud Essa Anbar Al Burayh, Abdullah bin Sufuq bin Fadl Al Fadani Al Anazi, Aljari, Mohammed Al-Sarnoukh, Abdulaziz Khalid A. Al Fawaz, Fahad Aqeel Muhammad Al Khamjan Al Zubaidi
Аль-Наср Эр-Рияд:
Бенто, Мартинес, Аль-Амри, Симакан, Аль-Ганам, Жоау Феликс, Брозович, Аль-Хайбари, Мане, Коман, Роналду
Запасные: Аль-Акиди, Аль-Шарари, Бушаль, Аль-Хамдан, Гариб, Аль-Хассан, Яхья, Аль-Наджди, Маран
Рамос де Соуза Saif bin Ahmed Rashad Mohamed Rajab
Фюльжени Koshaim Mohammed Koshaim Al Karani
Mohammed bin Mater bin Mohsen Mahzari Alhurayji
Arielson Sampaio Galvão Nawaf bin Amer Hassan Al Saadi
Дамак
Кевин, Dhari bin Sayyar bin Munzal Al Subaie Al Anazi, Бедран, Харкасс, Sanousi Mohammed, Мохаммед, Шарахили, Аль-Кахтани, Вада, Мейте, Arielson Sampaio Galvão
Запасные: Nawaf bin Amer Hassan Al Saadi, Аль-Багауи, Аль-Обайд, Abdul Rahman bin Talal Abdulaziz Al Khaibari, Окита, Hassan Ali Rabea, Альсахади, Naji, Аль-Самири
Аль-Таавун:
Маилсон, Meshal bin Yousef bin Eshaq Al Alaeli, Аль-Муфрадж, Аль-Авджами, Mohammed bin Mater bin Mohsen Mahzari, Фюльжени, Эль-Махдиуи, Рамос де Соуза, Биэл, Мартинес, Петков
Запасные: Ahmed bin Saleh bin Omar Bahusayn, Атийя, Moustapha Sémbène, Alhurayji, Abdulelah bin Mohamed bin Saeed Hawsawi, Saif bin Ahmed Rashad Mohamed Rajab, Аль-Кахтани, Koshaim Mohammed Koshaim Al Karani, Аль-Рашиди
Аль-Хабаши Mohammed bin Issa bin Saleh Al Jamaan Al Yami
Нген Saleh Mussad Mubarak Al Harthi
Aboubacar Bah Фабиу Мартинш
Mohammed bin Ali bin Abdullah Abu Abdul Abdulaziz Saleh Al Hatila
Неу Ibrahim Mohammed Ashi
Khaled Sulaiman A. Al Lazam Naif bin Mohammed bin Marwai Al Fulaytah Asiri
Saud bin Ghali bin Zuhaimil Al Rashed Abdulaziz bin Nayef bin Muslim Al Harbi
Saud bin Ghali bin Zuhaimil Al Rashed
Аль-Хазем
Зайед, Аль-Дахиль, Sultan bin Mohammed bin Saleh Tanker, Ahmed bin Mohammed bin Hansh Al Shamrani, Saud bin Ghali bin Zuhaimil Al Rashed, Розье, Аль-Хабаши, Aboubacar Bah, Oumarou Alio, Al Dhuwayhi, Аль-Сома
Запасные: Аль-Хайбари, Al-Shanqiti, Abdulaziz bin Nayef bin Muslim Al Harbi, Abdulrazzaq Sawlan Awaji, Al-Ghamdi, Аль-Шаммари, Моквана, Mohammed bin Issa bin Saleh Al Jamaan Al Yami, Фабиу Мартинш
Аль-Охдуд:
Португал, Фагихи, Гюнтер, Гюль, Mohammed bin Ali bin Abdullah Abu Abdul, Педроса, Неу, Нарей, Нген, Бассогог, Khaled Sulaiman A. Al Lazam
Запасные: Naif bin Mohammed bin Marwai Al Fulaytah Asiri, Mohamed bin Nayef Al Jahif, Abdulaziz Saleh Al Hatila, Saleh Mussad Mubarak Al Harthi, Аль-Аббас, Ibrahim Mohammed Ashi, Аль-Наджар, Hussain Hassan Mushaib Al Zabdani, Аль-Кайди
Аль-Кадисия
Кастельс, Г. Альварес, Начо, Такри, Вайгль, Аль-Джувайр, Хазази, Баа, Нандес, Ретеги, Киньонес
Запасные: Аль-Кассар, Аль-Шахрани, Eyad Sidi Mohammed Houssa, Махнаши, Аль-Ахмад, Аль-Нахли, Аль-Салем, Аль-Аммар, Ассири
Неом:
Луиш Машимиану, Абди, Аль-Брейк, Зезе, Хегази, Аль-Досари, Родригес, Коне, Аль-Хеджи, Месси, Ляказетт
Запасные: Аль-Салули, Islam bin Ahmed bin Shuaib Hawsawi, Younes bin Abdulkarim bin Ahmed Al Shanqeeti, Ayman bin Yousef bin Ibrahim Fallatah, Jaber, Малайека, Mohammed bin Nasser bin Mani' Al Bahyan Al Hakim, Al-Ali, José Luis Carabalí
Аль-Асмари Ali Ahmad Ali Al Azaizeh
Mohammed Musaed Mohammed Al Shwirekh Амдалла
Hussain bin Khaled Ali Al Sibyani Yaslam Balobaid
Rayan bin Mohammed bin Bilko Hamed
Аль-Шабаб Эр-Рияд
Гроэ, Hussain bin Khaled Ali Al Sibyani, Аль-Скурк, Худт, Аль-Булайхи, Mohammed Musaed Mohammed Al Shwirekh, Феррейра Карраско, Сьерро, Аль-Асмари, Браунхилл, Камара
Запасные: Yaslam Balobaid, Адли, Basil bin Yousef bin Mesfer Al Sayyali, Ali Ahmad Ali Al Azaizeh, Abdulaziz Abdulrahman Mohammed Al Awardi, Ali bin Abdulqader bin Suleiman Makki, Амдалла, Аль-Таин, Аль-Хаммами
Аль-Ахли Джидда:
Менди, Аль-Хавсави, Рожер, Rayan bin Mohammed bin Bilko Hamed, Маджраши, Кессиэ, Атангана Эдоа, Мийо, Галено, Тоуни, Марез
Запасные: Yazan Madani, Аль-Муваллад, Аль-Бурайкан, Салех, Аль-Санби, Salman Saeed Al Jadani, Аль-Джухани
Али Ziyad bin Abdullah bin Ali Al Abdali Al Ghamdi
Кальво Jalal bin Adel Al Salem
Глушчевич Faris Saeed Al Ghamdi
Аль-Хилаль
Буну, Кулибали, Томбакти, Аль-Досари, Аль-Ями, Канно, Рубен Невеш, Милинкович-Савич, Аль-Досари, Бензема, Малком
Запасные: Аль-Харби, Murad bin Othman bin Harun Al Hawsawi, Меите, Аль-Ями, Abdulkarim bin Mohammed bin Ismail Darisi, Аль-Мутаири, Мендаш, Аль-Авджами, Буабре
Аль-Иттифак:
Родак, Кальво, Глушчевич, Хинди, Хендри, Аль-Хатиб, Коста, Медран, Али, Вейналдум, Аль-Ганнам
Запасные: Ziyad bin Abdullah bin Ali Al Abdali Al Ghamdi, Awad Abdu Dahal, Хассан, Jalal bin Adel Al Salem, Faris Saeed Al Ghamdi, Abdulbasit bin Suleiman bin Abdullah Ahmed, Аль-Олайян, Yasir Abdullah R. Al Shammari, Маду
Rakan bin Ali bin Ahmed Qadami Kaabi Аль-Харти
Аль-Бакауи Rayan bin Enad Hamoud Al Mutairi
Sabri Abdu H. Dahal Ганвула
Аль-Иттихад Джидда
Райкович, Кадеш, Шарахили, Данилу Перейра, Аль-Шенгити, Фабиньо, Думбия, Фернандеш, Ауар, Аль-Биши, Эн-Несири
Запасные: Аль-Шангити, Mohammed bin Ali bin Mohammed Barnawi, Аль-Нашри, Аль-Гамди, Фаллатах, Хаджи, Аль-Гамди, Диаби, Mohammed bin Saleem bin Hamad Al Absi
Аль-Фейха:
Москера, Бамасуд, Вильянуэва, Смоллинг, Аль-Бакауи, Алфа Семеду, Rakan bin Ali bin Ahmed Qadami Kaabi, Бензия, Сакала, Sabri Abdu H. Dahal, Джейсон
Запасные: Аль-Харти, Аль-Биши, Rayan bin Enad Hamoud Al Mutairi, Аль-Саафи, Al-Deqeel, Аль-Рашиди, Khaled bin Emad bin Abdullah Al Rammah, Аль-Джауаи, Ганвула
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Когда Холуд не играет с Охдудом, в этом чемпе не на что смотреть.