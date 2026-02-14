14

Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду победил «Аль-Фатех» в гостях

В Саудовской Аравии прошли матчи 22-го тура.

В Саудовской Аравии проходят матчи 22-го тура.

В четверг «Аль-Кадисия» Матео Ретеги одержала победу над «Неомом» (1:0).

В пятницу «Аль-Хилаль» Карима Бензема обыграл «Аль-Иттифак» Джорджиньо Вейналдума (2:0), «Аль-Иттихад» одолел «Аль-Фейху» (2:1).

В субботу «Аль-Наср» Криштиану Роналду на выезде обыграл «Аль-Фатех» (2:0).

Чемпионат Саудовской Аравии

22-й тур

Высшая лига. 22 тур
14 февраля 13:55, Prince Faisal bin Fahd Stadium
Логотип домашней команды
Аль-Рияд
Завершен
1 - 1
Логотип гостевой команды
Аль-Халидж
Матч окончен
90’
+4’
Хамзи   Аль-Джамаан
90’
+2’
Donis
Faisal Ali Muslim Al Subhi
87’
83’
  Фортунис
Лиа Оку   Faisal Ali Muslim Al Subhi
81’
Аль-Хайбари   Серхио Гонсалес
76’
Сали   Аль-Шехри
73’
Леандру Антунеш   Sultan Ali Haroun
72’
71’
Канаба   Thamer bin Fathi bin Mustafa Al Dakhil Al Khaibri
Аль-Хайбари
51’
46’
Паоло Фернандес   Аль-Исса
46’
Аль-Хафит   Bader bin Mohammed bin Youssef Munshi
2тайм
Перерыв
  Леандру Антунеш
45’
Аль-Рияд
Борян, Abdulelah Mohammed Al Khaibari, Барбе, Аль-Хайбари, Osama bin Zaid bin Abdulaziz Al Bawardi, Ahmed Mohammed Al Siyahi, Лехаль, Сали, Тозе, Лиа Оку, Леандру Антунеш
Запасные: Серхио Гонсалес, Faisal Ali Muslim Al Subhi, Abdulrahman Hadal Tuwairiq Al Shammari, Аль-Шехри, Alabsi, Sultan Ali Haroun, Marzouq bin Hussain bin Marzouq Tambakti, Тармин, Sulaiman bin Yahya bin Salman Qarsh Hazazi
1тайм
Аль-Халидж:
Морис, Ребошу, Al-Khubrani, Аль-Хафит, Ассири, Канаба, Паоло Фернандес, Масурас, Хамзи, Фортунис, Кинг
Запасные: Аль-Мутайри, Bader bin Mohammed bin Youssef Munshi, Abdullah Turki Al Zaynaldeen, Mohammed Alghanem, Аль-Исса, Аль-Джамаан, Thamer bin Fathi bin Mustafa Al Dakhil Al Khaibri, Аль-Салем, Raed Firas Al Shanqiti
Подробнее
Высшая лига. 22 тур
14 февраля 15:35, King Abdullah Sport City Stadium
Логотип домашней команды
Аль-Нажма
Завершен
2 - 1
Логотип гостевой команды
Аль-Холуд
Матч окончен
Лазаро
90’
+7’
90’
+2’
  Ramiro Enrique Paz
82’
Коццани
Тиянич   Khaled bin Eid bin Mhawis Al Shammari
81’
Бутобба   Rakan bin Rajeh bin A. Al Tulayhi
81’
73’
Ндорам   Majed bin Mohammed bin Mustafa Khalifa
68’
Ндорам
66’
Mohammed bin Hussain bin Soua'an Samili   Аль-Досари
Эмад   Abdulaziz bin Abdulrahman bin Abdulaziz Al Harabi
65’
  Бутобба
56’
46’
Sultan bin Amer bin Ali Al Qahimi Al Shehri   Аль-Асмари
2тайм
Перерыв
  Фелиппе Кардосо
21’
Аль-Нажма
Виктор Брага, Khalid bin Mohammed Al Subaie, Самир, Nasser Abdullah Nasser Al Haleel, Al Hawsawi, Тиянич, Гуга Родригеш, Эмад, Бутобба, Лазаро, Фелиппе Кардосо
Запасные: Khaled bin Eid bin Mhawis Al Shammari, Mohammed Saleh Mohammed Al Aqel, Hisham bin Hussain Radhi Al Dubais, Sultan bin Abdulaziz bin Mohammed Al Essa, Аль-Хаусауи, Аль-Фатиль, Rakan bin Rajeh bin A. Al Tulayhi, Аль-Энази, Abdulaziz bin Abdulrahman bin Abdulaziz Al Harabi
1тайм
Аль-Холуд:
Коццани, Sultan bin Amer bin Ali Al Qahimi Al Shehri, Пинас, Уткус, Дьомбер, Kortajarena Canellada, Mohammed bin Hussain bin Soua'an Samili, Бакли, Ндорам, Аль-Алива, Ramiro Enrique Paz
Запасные: Muhannad bin Ahmed bin Mohammed Al Yahya, Аль-Досари, Alshammari, Odai Hussein Abdulghani Slimani, Аль-Асмари, Аль-Досари, Majed bin Mohammed bin Mustafa Khalifa
Подробнее
Высшая лига. 22 тур
14 февраля 17:30, Al Fateh Club Stadium
Логотип домашней команды
Аль-Фатех
Завершен
0 - 2
Логотип гостевой команды
Аль-Наср Эр-Рияд
Матч окончен
90’
+7’
Роналду   Аль-Хамдан
90’
+6’
Мартинес   Аль-Шарари
Saeed bin Khalid bin Saeed Baattia   Mohammed Al-Sarnoukh
90’
+1’
Бендебка   Abdulaziz Khalid A. Al Fawaz
90’
+1’
88’
Мартинес
86’
Аль-Ганам   Бушаль
78’
  Яхья
75’
Аль-Хайбари   Аль-Хассан
75’
Мане   Яхья
Naif bin Khalid bin Rashed Masoud   Fahad Aqeel Muhammad Al Khamjan Al Zubaidi
68’
Naif bin Khalid bin Rashed Masoud
64’
49’
Аль-Хайбари
2тайм
Перерыв
18’
  Роналду
Аль-Фатех
Пачеко, Жорже Фернандеш, Al Swealem, Саадан, Бендебка, Wesley Bruno Lima Delgado, Юссуф, Naif bin Khalid bin Rashed Masoud, Saeed bin Khalid bin Saeed Baattia, Варгас, Батна
Запасные: Касим, Mohammed Al Sahihi, Ali bin Hassan Al Masoud, Mahmoud Essa Anbar Al Burayh, Abdullah bin Sufuq bin Fadl Al Fadani Al Anazi, Aljari, Mohammed Al-Sarnoukh, Abdulaziz Khalid A. Al Fawaz, Fahad Aqeel Muhammad Al Khamjan Al Zubaidi
1тайм
Аль-Наср Эр-Рияд:
Бенто, Мартинес, Аль-Амри, Симакан, Аль-Ганам, Жоау Феликс, Брозович, Аль-Хайбари, Мане, Коман, Роналду
Запасные: Аль-Акиди, Аль-Шарари, Бушаль, Аль-Хамдан, Гариб, Аль-Хассан, Яхья, Аль-Наджди, Маран
Подробнее
Высшая лига. 22 тур
12 февраля 15:45, Dhamak Club Stadium
Логотип домашней команды
Дамак
Завершен
2 - 1
Логотип гостевой команды
Аль-Таавун
Матч окончен
90’
+5’
Рамос де Соуза   Saif bin Ahmed Rashad Mohamed Rajab
Мохаммед   Аль-Обайд
86’
84’
Биэл   Аль-Рашиди
  Мейте
82’
74’
Аль-Муфрадж
73’
Петков   Аль-Кахтани
72’
Фюльжени   Koshaim Mohammed Koshaim Al Karani
71’
Mohammed bin Mater bin Mohsen Mahzari   Alhurayji
Arielson Sampaio Galvão   Nawaf bin Amer Hassan Al Saadi
65’
60’
Мартинес
46’
Рамос де Соуза
Аль-Кахтани   Альсахади
46’
Шарахили   Аль-Самири
46’
2тайм
Перерыв
Arielson Sampaio Galvão
45’
+3’
  Мейте
34’
Мохаммед
25’
14’
  Биэл
Дамак
Кевин, Dhari bin Sayyar bin Munzal Al Subaie Al Anazi, Бедран, Харкасс, Sanousi Mohammed, Мохаммед, Шарахили, Аль-Кахтани, Вада, Мейте, Arielson Sampaio Galvão
Запасные: Nawaf bin Amer Hassan Al Saadi, Аль-Багауи, Аль-Обайд, Abdul Rahman bin Talal Abdulaziz Al Khaibari, Окита, Hassan Ali Rabea, Альсахади, Naji, Аль-Самири
1тайм
Аль-Таавун:
Маилсон, Meshal bin Yousef bin Eshaq Al Alaeli, Аль-Муфрадж, Аль-Авджами, Mohammed bin Mater bin Mohsen Mahzari, Фюльжени, Эль-Махдиуи, Рамос де Соуза, Биэл, Мартинес, Петков
Запасные: Ahmed bin Saleh bin Omar Bahusayn, Атийя, Moustapha Sémbène, Alhurayji, Abdulelah bin Mohamed bin Saeed Hawsawi, Saif bin Ahmed Rashad Mohamed Rajab, Аль-Кахтани, Koshaim Mohammed Koshaim Al Karani, Аль-Рашиди
Подробнее
Высшая лига. 22 тур
12 февраля 17:30, Ar-Rass Stadium (Al Hazm Club Stadium)
Логотип домашней команды
Аль-Хазем
Завершен
2 - 1
Логотип гостевой команды
Аль-Охдуд
Матч окончен
Аль-Шаммари
90’
+5’
90’
+2’
Ibrahim Mohammed Ashi
Аль-Хабаши   Mohammed bin Issa bin Saleh Al Jamaan Al Yami
88’
Аль-Сома   Аль-Шаммари
88’
85’
Бассогог
  Аль-Сома
83’
80’
Нген   Saleh Mussad Mubarak Al Harthi
Al Dhuwayhi   Моквана
80’
Aboubacar Bah   Фабиу Мартинш
80’
Аль-Дахиль
74’
62’
Педроса
60’
Mohammed bin Ali bin Abdullah Abu Abdul   Abdulaziz Saleh Al Hatila
60’
Неу   Ibrahim Mohammed Ashi
60’
Khaled Sulaiman A. Al Lazam   Naif bin Mohammed bin Marwai Al Fulaytah Asiri
Розье
58’
56’
Фагихи
Saud bin Ghali bin Zuhaimil Al Rashed   Abdulaziz bin Nayef bin Muslim Al Harbi
46’
2тайм
Перерыв
Al Dhuwayhi
29’
  Al Dhuwayhi
24’
Saud bin Ghali bin Zuhaimil Al Rashed
21’
18’
  Гюль
Aboubacar Bah
16’
Аль-Хазем
Зайед, Аль-Дахиль, Sultan bin Mohammed bin Saleh Tanker, Ahmed bin Mohammed bin Hansh Al Shamrani, Saud bin Ghali bin Zuhaimil Al Rashed, Розье, Аль-Хабаши, Aboubacar Bah, Oumarou Alio, Al Dhuwayhi, Аль-Сома
Запасные: Аль-Хайбари, Al-Shanqiti, Abdulaziz bin Nayef bin Muslim Al Harbi, Abdulrazzaq Sawlan Awaji, Al-Ghamdi, Аль-Шаммари, Моквана, Mohammed bin Issa bin Saleh Al Jamaan Al Yami, Фабиу Мартинш
1тайм
Аль-Охдуд:
Португал, Фагихи, Гюнтер, Гюль, Mohammed bin Ali bin Abdullah Abu Abdul, Педроса, Неу, Нарей, Нген, Бассогог, Khaled Sulaiman A. Al Lazam
Запасные: Naif bin Mohammed bin Marwai Al Fulaytah Asiri, Mohamed bin Nayef Al Jahif, Abdulaziz Saleh Al Hatila, Saleh Mussad Mubarak Al Harthi, Аль-Аббас, Ibrahim Mohammed Ashi, Аль-Наджар, Hussain Hassan Mushaib Al Zabdani, Аль-Кайди
Подробнее
Высшая лига. 22 тур
12 февраля 17:30, Prince Mohamed bin Fahd Stadium
Логотип домашней команды
Аль-Кадисия
Завершен
1 - 0
Логотип гостевой команды
Неом
Матч окончен
Киньонес
90’
+9’
Баа   Аль-Шахрани
90’
+7’
90’
+7’
Аль-Хеджи   Jaber
Аль-Аммар
90’
+7’
  Нандес
90’
+4’
90’
+3’
Аль-Досари   Аль-Салули
87’
Месси   Al-Ali
80’
Зезе
Ретеги
76’
Вайгль
65’
52’
Аль-Досари
Хазази   Аль-Аммар
46’
Такри   Аль-Ахмад
46’
2тайм
Перерыв
Аль-Кадисия
Кастельс, Г. Альварес, Начо, Такри, Вайгль, Аль-Джувайр, Хазази, Баа, Нандес, Ретеги, Киньонес
Запасные: Аль-Кассар, Аль-Шахрани, Eyad Sidi Mohammed Houssa, Махнаши, Аль-Ахмад, Аль-Нахли, Аль-Салем, Аль-Аммар, Ассири
1тайм
Неом:
Луиш Машимиану, Абди, Аль-Брейк, Зезе, Хегази, Аль-Досари, Родригес, Коне, Аль-Хеджи, Месси, Ляказетт
Запасные: Аль-Салули, Islam bin Ahmed bin Shuaib Hawsawi, Younes bin Abdulkarim bin Ahmed Al Shanqeeti, Ayman bin Yousef bin Ibrahim Fallatah, Jaber, Малайека, Mohammed bin Nasser bin Mani' Al Bahyan Al Hakim, Al-Ali, José Luis Carabalí
Подробнее
Высшая лига. 22 тур
13 февраля 13:55, SHG Arena
Логотип домашней команды
Аль-Шабаб Эр-Рияд
Завершен
2 - 5
Логотип гостевой команды
Аль-Ахли Джидда
Матч окончен
88’
Аль-Хавсави   Yazan Madani
87’
Кессиэ   Аль-Муваллад
83’
  Тоуни
Аль-Асмари   Ali Ahmad Ali Al Azaizeh
82’
78’
Галено   Аль-Бурайкан
78’
Марез   Салех
65’
Мийо   Аль-Джухани
Браунхилл   Аль-Хаммами
65’
Камара   Адли
46’
Mohammed Musaed Mohammed Al Shwirekh   Амдалла
46’
Hussain bin Khaled Ali Al Sibyani   Yaslam Balobaid
46’
2тайм
Перерыв
  Феррейра Карраско
44’
39’
Мийо
34’
  Мийо
  Феррейра Карраско
33’
25’
  Марез
20’
  Кессиэ
6’
  Rayan bin Mohammed bin Bilko Hamed
Аль-Шабаб Эр-Рияд
Гроэ, Hussain bin Khaled Ali Al Sibyani, Аль-Скурк, Худт, Аль-Булайхи, Mohammed Musaed Mohammed Al Shwirekh, Феррейра Карраско, Сьерро, Аль-Асмари, Браунхилл, Камара
Запасные: Yaslam Balobaid, Адли, Basil bin Yousef bin Mesfer Al Sayyali, Ali Ahmad Ali Al Azaizeh, Abdulaziz Abdulrahman Mohammed Al Awardi, Ali bin Abdulqader bin Suleiman Makki, Амдалла, Аль-Таин, Аль-Хаммами
1тайм
Аль-Ахли Джидда:
Менди, Аль-Хавсави, Рожер, Rayan bin Mohammed bin Bilko Hamed, Маджраши, Кессиэ, Атангана Эдоа, Мийо, Галено, Тоуни, Марез
Запасные: Yazan Madani, Аль-Муваллад, Аль-Бурайкан, Салех, Аль-Санби, Salman Saeed Al Jadani, Аль-Джухани
Подробнее
Высшая лига. 22 тур
13 февраля 15:25, Kingdom Arena
Логотип домашней команды
Аль-Хилаль
Завершен
2 - 0
Логотип гостевой команды
Аль-Иттифак
Матч окончен
Малком   Мендаш
90’
+1’
Аль-Досари   Буабре
90’
+1’
Бензема   Меите
90’
+1’
Томбакти   Аль-Авджами
87’
85’
Али   Ziyad bin Abdullah bin Ali Al Abdali Al Ghamdi
77’
Хинди
74’
Коста
72’
Аль-Ганнам   Хассан
71’
Кальво   Jalal bin Adel Al Salem
Аль-Ями   Аль-Харби
70’
64’
Глушчевич   Faris Saeed Al Ghamdi
2тайм
Перерыв
  Аль-Досари
31’
  Канно
13’
Аль-Хилаль
Буну, Кулибали, Томбакти, Аль-Досари, Аль-Ями, Канно, Рубен Невеш, Милинкович-Савич, Аль-Досари, Бензема, Малком
Запасные: Аль-Харби, Murad bin Othman bin Harun Al Hawsawi, Меите, Аль-Ями, Abdulkarim bin Mohammed bin Ismail Darisi, Аль-Мутаири, Мендаш, Аль-Авджами, Буабре
1тайм
Аль-Иттифак:
Родак, Кальво, Глушчевич, Хинди, Хендри, Аль-Хатиб, Коста, Медран, Али, Вейналдум, Аль-Ганнам
Запасные: Ziyad bin Abdullah bin Ali Al Abdali Al Ghamdi, Awad Abdu Dahal, Хассан, Jalal bin Adel Al Salem, Faris Saeed Al Ghamdi, Abdulbasit bin Suleiman bin Abdullah Ahmed, Аль-Олайян, Yasir Abdullah R. Al Shammari, Маду
Подробнее
Высшая лига. 22 тур
13 февраля 17:30, King Abdullah Sports City
Логотип домашней команды
Аль-Иттихад Джидда
Завершен
2 - 1
Логотип гостевой команды
Аль-Фейха
Матч окончен
88’
Rakan bin Ali bin Ahmed Qadami Kaabi   Аль-Харти
88’
Аль-Бакауи   Rayan bin Enad Hamoud Al Mutairi
85’
Вильянуэва
  Кадеш
83’
Фернандеш   Аль-Гамди
79’
73’
Алфа Семеду
70’
Sabri Abdu H. Dahal   Ганвула
Аль-Биши   Аль-Нашри
59’
Шарахили   Диаби
59’
55’
  Сакала
2тайм
Перерыв
  Эн-Несири
35’
Аль-Иттихад Джидда
Райкович, Кадеш, Шарахили, Данилу Перейра, Аль-Шенгити, Фабиньо, Думбия, Фернандеш, Ауар, Аль-Биши, Эн-Несири
Запасные: Аль-Шангити, Mohammed bin Ali bin Mohammed Barnawi, Аль-Нашри, Аль-Гамди, Фаллатах, Хаджи, Аль-Гамди, Диаби, Mohammed bin Saleem bin Hamad Al Absi
1тайм
Аль-Фейха:
Москера, Бамасуд, Вильянуэва, Смоллинг, Аль-Бакауи, Алфа Семеду, Rakan bin Ali bin Ahmed Qadami Kaabi, Бензия, Сакала, Sabri Abdu H. Dahal, Джейсон
Запасные: Аль-Харти, Аль-Биши, Rayan bin Enad Hamoud Al Mutairi, Аль-Саафи, Al-Deqeel, Аль-Рашиди, Khaled bin Emad bin Abdullah Al Rammah, Аль-Джауаи, Ганвула
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица чемпионата Саудовской Аравии

Статистика чемпионата Саудовской Аравии

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
