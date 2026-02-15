Чемпионат Германии. «Лейпциг» сыграл вничью с «Вольфсбургом», «Аугсбург» победил «Хайденхайм»

В Бундеслиге прошли матчи 22-го тура.
13 февраля дортмундская «Боруссия» разгромила «Майнц» в матче 22-го тура Бундеслиги (4:0).
14 февраля «Вердер» дома крупно проиграл «Баварии» (0:3), «Байер» дома разгромил «Санкт-Паули» (4:0).
15 февраля «РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Вольфсбургом» (2:2).
Чемпионат Германии
22-й тур
Аугсбург
Дамен, Цезигер, К. Шлоттербек, Бэнкс, Клод-Морис, Кемюр, Фелльхауэр, Массенго, Якич, Каде, Грегорич
Запасные: Кайтель, Ридер, Вольф, Гарби, Лабрович, Яннулис, Чавес, Реджбечай, Рибейру
Хайденхайм:
Рамай, Гимбер, Майнка, Буш, Конте, Динкчи, Беренс, Шеппнер, Нихьюс, Ибрагимович, Шиммер
Запасные: Стергиу, Бек, Кербер, Конте, Хонзак, Феллер, Зирслебен, Пирингер, Зивзивадзе
РБ Лейпциг
Гулачи, Финкгрефе, Орбан, Хенрихс, Зайвальд, Баумгартнер, Шлагер, Нуса, Груда, Диоманде, Хардер
Запасные: Вандевордт, Битшиабу, Лукеба, Бакайоко, Баку, Ромуло, Бандзузи, Максимович, Гомис
Вольфсбург:
Грабара, Белосьян, Йенц, Вавро, Кумбеди, Арнольд, Эриксен, Сиогаи, Маер, Дагим, Амура
Запасные: Герхардт, Бюргер, Хенсель, Винисиус, Сванберг, Пейчинович, Мюллер, Аджетеи, Кульеракис
Боруссия Д
Кобель, Бенсебайни, Антон, Зюле, Брандт, Байер, Свенссон, Нмеча, Беллингем, Рюэрсон, Гирасси
Запасные: Забитцер, Чуквуэмека, Озджан, Реджани, Ян Коуто, Адейеми, Майер, Фабиу Силва, Инасио
Майнц:
Бац, Белль, Пош, Кор, Видмер, Ли Чжэ Сон, Сано, Амири, да Кошта, Титц, Мвумпа
Запасные: Ферачниг, Ляйтш, Мвене, Бевинг, Вайпер, Небель, Беккер, Рисс, Потульски
Вердер
Бакхаус, Кулибали, Фридль, Штарк, Шмид, Агу, Линен, Стаге, Нджинма, Грюлль, Пуэртас
Запасные: Чович, Топп, Сугавара, Мбангула, Малатини, Шмидт, Хейн, Деман, Милошевич
Бавария:
Нойер, Лаймер, Ким Мин Чжэ, Та, Станишич, Горетцка, Киммих, Карл, Диас, Гнабри, Кейн
Запасные: Ульрайх, Мусиала, Джексон, Ито, Урбиг, Дэвис, Упамекано, Бишоф, Павлович
Хоффенхайм
Бауманн, Хайдари, Кабак, Гранач, Цоуфал, Бургер, Авдуллаху, Премель, Туре, Аслани, Крамарич
Запасные: Фрис, Морстедт, Прасс, Филипп, Бебу, Жандре, Лессиг, Дамар, Джурич
Фрайбург:
Атуболу, Гюнтер, Огбус, Гинтер, Треу, Остерхаге, М. Эггештайн, Судзуки, Шерхант, Ириэ, Хелер
Запасные: Штайнманн, Хефлер, Бесте, Макенго, Розенфельдер, Юнг, Грифо, Ф. Мюллер, Матанович
Айнтрахт Ф
Сантос, Кох, Аменда, Кристенсен, Баойя, Гетце, Браун, Ларссон, Доан, Амаимуни-Эшгуяб, Калимуэндо
Запасные: Граль, Цеттерер, Баум, Схири, Коллинз, Дауд, Косуги, Аррхов, Кнауфф
Боруссия М:
Николас, Такаи, Эльведи, Зандер, Энгельхардт, Штегер, Райтц, Ульрих, Кастроп, Онора, Табакович
Запасные: Фридрих, Нойхаус, Мохья, Ольшовски, Кьяродиа, Матино, Урбих, Скалли, Болин
Кенигсдорффер Микельбрансис
Гамбург
Хойер, Торунарига, Вушкович, Капальдо, Мухайм, Ремберг, Фабиу Виейра, Джатта, Отеле, Глатцель, Кенигсдорффер
Запасные: Микельбрансис, Мегед, Домпе, Эльфадли, Филипп, Поульсен, Тангвик, Гочолейшвили, Штанге
Унион Берлин:
Реннов, Нсоки, Кверфельд, Дуки, Ансах, Чжон Ву Ен, Кен, Триммель, Кемляйн, Хедира, Илич
Запасные: Рааб, Хаберер, Крал, Берк, Прой, Маркграф, Скарке, Бурджу, Шефер
Байер
Бласвих, Тапсоба, Куанса, Андрих, Поку, Маза, Гримальдо, Васкес, Алеиш Гарсия, Паласиос, Шик
Запасные: Омлин, Артур, Фернандес, Баде, Тилльман, Кофан, Терье, Эрманн, Хофманн
Санкт-Паули:
Василь, Метс, Андо, Дзвигала, Расмуссен, Синани, Пырка, Салиакас, Ирвайн, Сэндс, Карс
Запасные: Робатш, Стивенс, Сисей, Хара, Фолль, Ритцка, Айгбекэн, Оппи, Фудзита
Штутгарт
Нюбель, Миттельштедт, Шабо, Ельч, Ассиньон, Андрес, Каразор, Фюрих, Ундав, Левелинг, Демирович
Запасные: Хендрикс, Штенцель, Вагноман, Штиллер, Аль-Дахиль, Эль-Ханнус, Тиагу Томаш, Буанани, Бредлов
Кельн:
Швэбе, Лунн Хансен, Себулонсен, Озкаджар, Мартель, Шмид, Каминьски, Краус, Тильманн, Ахе, Бюльтер
Запасные: Хусейнбашич, Кайнц, Цилер, ван ден Берг, Шентен, Чавес, Эль Мала, Фюрст, Вальдшмидт
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Если только Бакхауса сегодня нужной стрелой Валентин не зарядит для полётов.
Почти одинаковая статистика - на гол то точно наиграли
Сухая победа Дортмунда уже хорошо !
То вместо матча Дортмунда показывали что-то с Олимпиады, сейчас на матче Штутгарта звуковая дорожка с совершенно другой трансляции…