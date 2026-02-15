  • Спортс
30

Чемпионат Германии. «Лейпциг» сыграл вничью с «Вольфсбургом», «Аугсбург» победил «Хайденхайм»

В Бундеслиге прошли матчи 22-го тура.

13 февраля дортмундская «Боруссия» разгромила «Майнц» в матче 22-го тура Бундеслиги (4:0).

14 февраля «Вердер» дома крупно проиграл «Баварии» (0:3), «Байер» дома разгромил «Санкт-Паули» (4:0).

15 февраля «РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Вольфсбургом» (2:2).

Чемпионат Германии

22-й тур

Бундеслига Германия. 22 тур
15 февраля 14:30, ВВК-Арена
Логотип домашней команды
Аугсбург
Завершен
1 - 0
Логотип гостевой команды
Хайденхайм
Матч окончен
Дамен
90’
+4’
90’
+3’
Зивзивадзе
Кемюр   Ридер
90’
87’
Шеппнер   Бек
87’
Беренс   Хонзак
81’
Нихьюс   Зивзивадзе
  Клод-Морис
80’
79’
Гимбер
Якич   Реджбечай
73’
Фелльхауэр   Яннулис
73’
64’
Шиммер   Пирингер
64’
Конте   Конте
Грегорич   Рибейру
59’
Каде   Вольф
59’
2тайм
Перерыв
Аугсбург
Дамен, Цезигер, К. Шлоттербек, Бэнкс, Клод-Морис, Кемюр, Фелльхауэр, Массенго, Якич, Каде, Грегорич
Запасные: Кайтель, Ридер, Вольф, Гарби, Лабрович, Яннулис, Чавес, Реджбечай, Рибейру
1тайм
Хайденхайм:
Рамай, Гимбер, Майнка, Буш, Конте, Динкчи, Беренс, Шеппнер, Нихьюс, Ибрагимович, Шиммер
Запасные: Стергиу, Бек, Кербер, Конте, Хонзак, Феллер, Зирслебен, Пирингер, Зивзивадзе
Подробнее
Бундеслига Германия. 22 тур
15 февраля 16:30, Ред Булл Арена
Логотип домашней команды
РБ Лейпциг
Завершен
2 - 2
Логотип гостевой команды
Вольфсбург
Матч окончен
90’
+5’
Дагим   Аджетеи
  Груда
88’
84’
Маер   Пейчинович
83’
Амура   Кульеракис
Нуса   Бакайоко
82’
Зайвальд   Лукеба
82’
78’
  Сванберг
77’
Мюллер
  Диоманде
70’
Шлагер
63’
Хардер   Ромуло
63’
Хенрихс   Баку
63’
60’
Сиогаи   Сванберг
52’
  Амура
48’
Кумбеди
2тайм
Перерыв
Гулачи   Вандевордт
29’
РБ Лейпциг
Гулачи, Финкгрефе, Орбан, Хенрихс, Зайвальд, Баумгартнер, Шлагер, Нуса, Груда, Диоманде, Хардер
Запасные: Вандевордт, Битшиабу, Лукеба, Бакайоко, Баку, Ромуло, Бандзузи, Максимович, Гомис
1тайм
Вольфсбург:
Грабара, Белосьян, Йенц, Вавро, Кумбеди, Арнольд, Эриксен, Сиогаи, Маер, Дагим, Амура
Запасные: Герхардт, Бюргер, Хенсель, Винисиус, Сванберг, Пейчинович, Мюллер, Аджетеи, Кульеракис
Подробнее
Бундеслига Германия. 22 тур
13 февраля 19:30, Сигнал Идуна Парк
Логотип домашней команды
Боруссия Д
Завершен
4 - 0
Логотип гостевой команды
Майнц
Матч окончен
Фабиу Силва
90’
+1’
Чуквуэмека
86’
  Бенсебайни
84’
Гирасси   Адейеми
74’
Нмеча   Забитцер
74’
73’
Титц   Вайпер
Байер   Фабиу Силва
61’
Брандт   Чуквуэмека
61’
61’
Видмер   Мвене
60’
Ли Чжэ Сон   Небель
60’
Мвумпа   Беккер
56’
Пош
Зюле   Реджани
46’
2тайм
Перерыв
  Гирасси
42’
27’
Белль   Потульски
Зюле
23’
  Байер
15’
  Гирасси
10’
9’
Видмер
Боруссия Д
Кобель, Бенсебайни, Антон, Зюле, Брандт, Байер, Свенссон, Нмеча, Беллингем, Рюэрсон, Гирасси
Запасные: Забитцер, Чуквуэмека, Озджан, Реджани, Ян Коуто, Адейеми, Майер, Фабиу Силва, Инасио
1тайм
Майнц:
Бац, Белль, Пош, Кор, Видмер, Ли Чжэ Сон, Сано, Амири, да Кошта, Титц, Мвумпа
Запасные: Ферачниг, Ляйтш, Мвене, Бевинг, Вайпер, Небель, Беккер, Рисс, Потульски
Подробнее
Бундеслига Германия. 22 тур
14 февраля 14:30, Везерштадион
Логотип домашней команды
Вердер
Завершен
0 - 3
Логотип гостевой команды
Бавария
Матч окончен
Пуэртас
90’
86’
Кейн   Джексон
80’
Мусиала
Нджинма   Сугавара
79’
76’
Киммих   Бишоф
70’
  Горетцка
69’
Станишич   Дэвис
69’
Гнабри   Мусиала
Агу   Шмидт
65’
Стаге   Чович
65’
Кулибали   Малатини
61’
46’
Нойер   Урбиг
Штарк   Мбангула
46’
2тайм
Перерыв
Штарк
37’
Линен
28’
25’
  Кейн
22’
  Кейн
Вердер
Бакхаус, Кулибали, Фридль, Штарк, Шмид, Агу, Линен, Стаге, Нджинма, Грюлль, Пуэртас
Запасные: Чович, Топп, Сугавара, Мбангула, Малатини, Шмидт, Хейн, Деман, Милошевич
1тайм
Бавария:
Нойер, Лаймер, Ким Мин Чжэ, Та, Станишич, Горетцка, Киммих, Карл, Диас, Гнабри, Кейн
Запасные: Ульрайх, Мусиала, Джексон, Ито, Урбиг, Дэвис, Упамекано, Бишоф, Павлович
Подробнее
Бундеслига Германия. 22 тур
14 февраля 14:30, ПреЗеро-Арена
Логотип домашней команды
Хоффенхайм
Завершен
3 - 0
Логотип гостевой команды
Фрайбург
Матч окончен
  Жандре
90’
+5’
Цоуфал   Жандре
90’
+4’
88’
Треу   Бесте
Крамарич   Бебу
86’
Аслани   Морстедт
74’
Туре   Прасс
73’
72’
Шерхант   Грифо
58’
Судзуки   Матанович
57’
Розенфельдер   Юнг
55’
Остерхаге
Кабак
53’
  Кабак
51’
  Аслани
46’
46’
Ириэ   Розенфельдер
2тайм
Перерыв
Премель
24’
Туре
9’
Хоффенхайм
Бауманн, Хайдари, Кабак, Гранач, Цоуфал, Бургер, Авдуллаху, Премель, Туре, Аслани, Крамарич
Запасные: Фрис, Морстедт, Прасс, Филипп, Бебу, Жандре, Лессиг, Дамар, Джурич
1тайм
Фрайбург:
Атуболу, Гюнтер, Огбус, Гинтер, Треу, Остерхаге, М. Эггештайн, Судзуки, Шерхант, Ириэ, Хелер
Запасные: Штайнманн, Хефлер, Бесте, Макенго, Розенфельдер, Юнг, Грифо, Ф. Мюллер, Матанович
Подробнее
Бундеслига Германия. 22 тур
14 февраля 14:30, Дойче банк Парк
Логотип домашней команды
Айнтрахт Ф
Завершен
3 - 0
Логотип гостевой команды
Боруссия М
Матч окончен
89’
Энгельхардт
Аррхов
87’
84’
Райтц
79’
Табакович   Мохья
Ларссон   Схири
79’
Амаимуни-Эшгуяб   Аррхов
79’
Кох
78’
  Кнауфф
75’
Гетце   Кнауфф
70’
65’
Штегер   Болин
65’
Кастроп   Скалли
Гетце
54’
Кристенсен   Коллинз
46’
46’
Зандер   Матино
2тайм
Перерыв
  Амаимуни-Эшгуяб
34’
  Браун
24’
Калимуэндо   Дауд
17’
Айнтрахт Ф
Сантос, Кох, Аменда, Кристенсен, Баойя, Гетце, Браун, Ларссон, Доан, Амаимуни-Эшгуяб, Калимуэндо
Запасные: Граль, Цеттерер, Баум, Схири, Коллинз, Дауд, Косуги, Аррхов, Кнауфф
1тайм
Боруссия М:
Николас, Такаи, Эльведи, Зандер, Энгельхардт, Штегер, Райтц, Ульрих, Кастроп, Онора, Табакович
Запасные: Фридрих, Нойхаус, Мохья, Ольшовски, Кьяродиа, Матино, Урбих, Скалли, Болин
Подробнее
Бундеслига Германия. 22 тур
14 февраля 14:30, Фолькспаркштадион
Логотип домашней команды
Гамбург
Завершен
3 - 2
Логотип гостевой команды
Унион Берлин
Матч окончен
Микельбрансис
90’
+7’
Польцин
90’
+2’
89’
  Илич
Капальдо   Эльфадли
87’
Кенигсдорффер   Микельбрансис
87’
83’
Нсоки   Берк
83’
Кемляйн   Шефер
  Кенигсдорффер
82’
75’
Хедира   Крал
Джатта   Гочолейшвили
74’
Глатцель   Поульсен
72’
Отеле   Домпе
72’
Капальдо
64’
61’
Ансах   Бурджу
61’
Чжон Ву Ен   Скарке
Вушкович
50’
2тайм
Перерыв
  Капальдо
45’
+2’
  Кенигсдорффер
35’
28’
  Кверфельд
Гамбург
Хойер, Торунарига, Вушкович, Капальдо, Мухайм, Ремберг, Фабиу Виейра, Джатта, Отеле, Глатцель, Кенигсдорффер
Запасные: Микельбрансис, Мегед, Домпе, Эльфадли, Филипп, Поульсен, Тангвик, Гочолейшвили, Штанге
1тайм
Унион Берлин:
Реннов, Нсоки, Кверфельд, Дуки, Ансах, Чжон Ву Ен, Кен, Триммель, Кемляйн, Хедира, Илич
Запасные: Рааб, Хаберер, Крал, Берк, Прой, Маркграф, Скарке, Бурджу, Шефер
Подробнее
Бундеслига Германия. 22 тур
14 февраля 14:30, Бай-Арена
Логотип домашней команды
Байер
Завершен
4 - 0
Логотип гостевой команды
Санкт-Паули
Матч окончен
90’
+2’
Метс
82’
Салиакас   Ритцка
82’
Карс   Сисей
Паласиос   Терье
80’
  Поку
78’
Гримальдо   Хофманн
72’
69’
Сэндс   Фудзита
69’
Ирвайн   Хара
Шик   Кофан
59’
Васкес   Артур
59’
  Тапсоба
52’
Маза   Тилльман
46’
2тайм
Перерыв
  Шик
14’
  Куанса
13’
Байер
Бласвих, Тапсоба, Куанса, Андрих, Поку, Маза, Гримальдо, Васкес, Алеиш Гарсия, Паласиос, Шик
Запасные: Омлин, Артур, Фернандес, Баде, Тилльман, Кофан, Терье, Эрманн, Хофманн
1тайм
Санкт-Паули:
Василь, Метс, Андо, Дзвигала, Расмуссен, Синани, Пырка, Салиакас, Ирвайн, Сэндс, Карс
Запасные: Робатш, Стивенс, Сисей, Хара, Фолль, Ритцка, Айгбекэн, Оппи, Фудзита
Подробнее
Бундеслига Германия. 22 тур
14 февраля 17:30, МХП-Арена
Логотип домашней команды
Штутгарт
Завершен
3 - 1
Логотип гостевой команды
Кельн
Матч окончен
90’
+5’
Каминьски
  Ундав
90’
+2’
89’
Мартель   Кайнц
89’
Краус   Шентен
  Демирович
84’
84’
Бюльтер   Хусейнбашич
Левелинг   Тиагу Томаш
84’
Андрес   Штиллер
83’
79’
  Ахе
Миттельштедт   Хендрикс
77’
Ассиньон   Вагноман
77’
Эль-Ханнус
76’
Фюрих   Эль-Ханнус
70’
68’
Шмид   Вальдшмидт
68’
Озкаджар   Эль Мала
Демирович
60’
Шабо
53’
2тайм
Перерыв
Фюрих
29’
  Демирович
15’
Штутгарт
Нюбель, Миттельштедт, Шабо, Ельч, Ассиньон, Андрес, Каразор, Фюрих, Ундав, Левелинг, Демирович
Запасные: Хендрикс, Штенцель, Вагноман, Штиллер, Аль-Дахиль, Эль-Ханнус, Тиагу Томаш, Буанани, Бредлов
1тайм
Кельн:
Швэбе, Лунн Хансен, Себулонсен, Озкаджар, Мартель, Шмид, Каминьски, Краус, Тильманн, Ахе, Бюльтер
Запасные: Хусейнбашич, Кайнц, Цилер, ван ден Берг, Шентен, Чавес, Эль Мала, Фюрст, Вальдшмидт
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Чемпионата Германии

Статистика Чемпионата Германии

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
30 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ох и нахватаем от РекордМайстера!.. ;(
Ответ Бременер
Ох и нахватаем от РекордМайстера!.. ;(
При игре с нынешней Баварией, надо просто забить больше. В защите проходной двор. Фланги не везут программу. Так что не всё так однозначно
Ответ I10ff
При игре с нынешней Баварией, надо просто забить больше. В защите проходной двор. Фланги не везут программу. Так что не всё так однозначно
Смешно. Допустим Стаге и условный Шмидт забьют два, что 4-5 не пропустим?
Если только Бакхауса сегодня нужной стрелой Валентин не зарядит для полётов.
Сухой проигрыш Майнца , конечно несправедлив !
Почти одинаковая статистика - на гол то точно наиграли
Ответ OldRedWhite
Сухой проигрыш Майнца , конечно несправедлив ! Почти одинаковая статистика - на гол то точно наиграли
Не знаю что по статистика, но Дортмунд по игре от и до контролировал игру, и практически реально опасных моментов не допустил. Единственный момент Майнца это удар Бекера на 76 минуте, и то не записали в статистику как момент. А те что были записаны это неопасные удары с угловых прямо в руки Кобеля.
Ответ S T I N G
Не знаю что по статистика, но Дортмунд по игре от и до контролировал игру, и практически реально опасных моментов не допустил. Единственный момент Майнца это удар Бекера на 76 минуте, и то не записали в статистику как момент. А те что были записаны это неопасные удары с угловых прямо в руки Кобеля.
Хорошо !
Сухая победа Дортмунда уже хорошо !
Окко, когда будете нормально работать???
То вместо матча Дортмунда показывали что-то с Олимпиады, сейчас на матче Штутгарта звуковая дорожка с совершенно другой трансляции…
Ответ Bob Dylan
Окко, когда будете нормально работать??? То вместо матча Дортмунда показывали что-то с Олимпиады, сейчас на матче Штутгарта звуковая дорожка с совершенно другой трансляции…
Ахах, вот это они лажанули, первые 15 минут матча Штутгарт - Кёльн вместо комментатора была звуковая дорожка с другого события. Но про это писать не будут, это же не Матч ТВ.
Ответ Bob Dylan
Окко, когда будете нормально работать??? То вместо матча Дортмунда показывали что-то с Олимпиады, сейчас на матче Штутгарта звуковая дорожка с совершенно другой трансляции…
В прошлом матче Вердера вообще не было звука минуты до 25-й
Очередной гол Дортмунда после подачи со стандарта.В этом компаненте одни из лучших в лиге
Ответ Ник88
Очередной гол Дортмунда после подачи со стандарта.В этом компаненте одни из лучших в лиге
Всё же "Арсеналовские" угловые надо запрещать. Вратаря только что с поля не выносят))
2-0 однако хорошее начало и снова головой гол
Забавно,3 гола Дортмунда , три головой, два со стандарта.
Шмели разошлись!
Что-то козлы в концовке расслабляться стали((
Ответ Evgen_Hazard
No penalty no party
🧠 отдал на ремонт?
