Нету сделал хет-трик в матче «Челси» с «Халлом», у Делапа три голевых паса. Второй гол португальца – с углового вратарю между ног
Педру Нету сделал хет-трик за «Челси».
Педру Нету отметился первым хет-триком с 2019 года.
Полузащитник «Челси» поразил ворота «Халл Сити» на 40-й, 51-й и 71-й минутах матча в Кубке Англии. Второй мяч – ударом с углового вратарю между ног.
Изображение: кадр из трансляции ESPN
Также в этой игре отметился тремя голевыми передачами форвард Лиам Делап. В двух случаях он ассистировал Нету, еще в одном – Эстевао.
«Халл» – «Челси» – 0:4. Нету сделал хет-трик. Онлайн-трансляция
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Только есть нюанс, который включает ситуационную комедию, прям как в этом эпизоде, с поправкой на обстоятельства: тот гол Ивана пришёлся в собственные ворота)