  • Нету сделал хет-трик в матче «Челси» с «Халлом», у Делапа три голевых паса. Второй гол португальца – с углового вратарю между ног
Фото
16

Нету сделал хет-трик в матче «Челси» с «Халлом», у Делапа три голевых паса. Второй гол португальца – с углового вратарю между ног

Педру Нету сделал хет-трик за «Челси».

Педру Нету отметился первым хет-триком с 2019 года.

Полузащитник «Челси» поразил ворота «Халл Сити» на 40-й, 51-й и 71-й минутах матча в Кубке Англии. Второй мяч – ударом с углового вратарю между ног.

Изображение: кадр из трансляции ESPN

Также в этой игре отметился тремя голевыми передачами форвард Лиам Делап. В двух случаях он ассистировал Нету, еще в одном – Эстевао.

«Халл» – «Челси» – 0:4. Нету сделал хет-трик. Онлайн-трансляция

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Сухой лист между ног кипера - самое смешное, что я видел на футбольном поле.
Ответ kowadu2
Сухой лист между ног кипера - самое смешное, что я видел на футбольном поле.
Залетела шальная…
Ответ kowadu2
Сухой лист между ног кипера - самое смешное, что я видел на футбольном поле.
Моргнул невовремя
С углового между ног- это как через себя с центра поля
Ответ Пинающий Достоинства
С углового между ног- это как через себя с центра поля
Как альтернативная ассоциация - безупречно исполненный, до вычурности эстетский гол Эльгеры, если здесь такого господина помнят.
Только есть нюанс, который включает ситуационную комедию, прям как в этом эпизоде, с поправкой на обстоятельства: тот гол Ивана пришёлся в собственные ворота)
Я аж всхрюкнул когда Делап попал в перекладину а потом во вратаря
Ответ Lavinka
Я аж всхрюкнул когда Делап попал в перекладину а потом во вратаря
Ну, тогда почему на аве не Мудрик или Зинченко?
Ответ Noken
Ну, тогда почему на аве не Мудрик или Зинченко?
Потому что приплетать политоту и набрасывать ею там, где она вообще ни к чему - дурной тон, уважаемый.
у акерских - три пробития)
