Нету сделал хет-трик в матче «Челси» с «Халлом», у Делапа три голевых паса. Второй гол португальца – с углового вратарю между ног

Педру Нету отметился первым хет-триком с 2019 года.

Полузащитник «Челси» поразил ворота «Халл Сити» на 40-й, 51-й и 71-й минутах матча в Кубке Англии. Второй мяч – ударом с углового вратарю между ног.

Изображение: кадр из трансляции ESPN

Также в этой игре отметился тремя голевыми передачами форвард Лиам Делап . В двух случаях он ассистировал Нету, еще в одном – Эстевао.

