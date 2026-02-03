Артига про ChatGPT: «Я не поверю, что Морено использовал его при выборе состава или трансферов. Нужно стараться быть передовым человеком, следить за технологиями»
Главный тренер «Рубина» Франк Артига усомнился, что его соотечественник Роберт Морено, ранее возглавлявший «Сочи», использовал ChatGPT для тактических целей.
Ранее бывший заместитель генерального директора сочинцев Андрей Орлов заявил, что Морено использовал ChatGPT для подготовки к матчам и подбора игроков. Позднее испанец ответил, что не использовал нейросети в подобных вопросах.
– Каким образом вы планируете использовать технологии искусственного интеллекта в работе? И планируете ли?
– Эти моменты активно обсуждались в социальных сетях. Честно, не поверю, что тренер выбирал состав через искусственный интеллект.
Нужно стараться быть передовым человеком, следить за последними технологиями, которые все активнее входят в нашу жизнь.
Я не могу поверить, что Роберт Морено использовал ChatGPT при выборе состава или трансферов, – сказал Артига.