Артига про ChatGPT: «Я не поверю, что Морено использовал его при выборе состава или трансферов. Нужно стараться быть передовым человеком, следить за технологиями»

Артига: не верю, что ChatGPT помогал Морено при выборе состава или трансферов.

Главный тренер «Рубина » Франк Артига усомнился, что его соотечественник Роберт Морено, ранее возглавлявший «Сочи », использовал ChatGPT для тактических целей.

Ранее бывший заместитель генерального директора сочинцев Андрей Орлов заявил , что Морено использовал ChatGPT для подготовки к матчам и подбора игроков. Позднее испанец ответил , что не использовал нейросети в подобных вопросах.

– Каким образом вы планируете использовать технологии искусственного интеллекта в работе? И планируете ли?

– Эти моменты активно обсуждались в социальных сетях. Честно, не поверю, что тренер выбирал состав через искусственный интеллект.

Нужно стараться быть передовым человеком, следить за последними технологиями, которые все активнее входят в нашу жизнь.

Я не могу поверить, что Роберт Морено использовал ChatGPT при выборе состава или трансферов, – сказал Артига.