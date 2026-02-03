  • Спортс
  «Гамбург» арендовал Отеле у «Базеля» за 1,5 млн евро с правом выкупа за 4,5 млн. У вингера 5+4 в 20 матчах лиги Швейцарии
«Гамбург» арендовал Отеле у «Базеля» за 1,5 млн евро с правом выкупа за 4,5 млн. У вингера 5+4 в 20 матчах лиги Швейцарии

«Гамбург» подписал нигерийского вингера.

«Гамбург» объявил о трансфере Филипа Отеле.

Немецкий клуб подписал 26-летнего вингера на правах аренды из «Базеля». По информации журналиста Бена Джейкобса, «Гамбург» заплатит 1,5 миллиона евро и может выкупить игрока за 4,5 млн евро. 

В текущем сезоне чемпионата Швейцарии Отеле провел 20 матчей, забил 5 голов и отдал 4 результативных паса. Подробную статистику нигерийца можно найти здесь

Фото: https://www.hsv.de/

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Гамбурга»
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Гамбург крепкий клуб, надеюсь надолго задержиться в Бундеслиге
Ждём ещё Шальке
Забронировали обслуживание в Отеле на полгода
