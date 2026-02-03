«Гамбург» арендовал Отеле у «Базеля» за 1,5 млн евро с правом выкупа за 4,5 млн. У вингера 5+4 в 20 матчах лиги Швейцарии

«Гамбург» подписал нигерийского вингера.

«Гамбург» объявил о трансфере Филипа Отеле .

Немецкий клуб подписал 26-летнего вингера на правах аренды из «Базеля ». По информации журналиста Бена Джейкобса, «Гамбург » заплатит 1,5 миллиона евро и может выкупить игрока за 4,5 млн евро.

В текущем сезоне чемпионата Швейцарии Отеле провел 20 матчей, забил 5 голов и отдал 4 результативных паса. Подробную статистику нигерийца можно найти здесь .

Фото: https://www.hsv.de/